Meinung Warum es nur eine Episode war Die Hausse des Halbleitersektors dürfte demnächst konsolidieren. Derzeit spricht vieles dafür, dass es sich dabei nur um eine Korrektur im Aufwärtstrend und nicht um den Beginn eines Bärenmarktes handeln wird.

Kaum war am 25. Mai meine Kolumne erschienen, beschleunigte sich der Aufwärtstrend im darin behandelten Technologiesektor. Der MSCI Information Technology legte bis Ende letzter Woche 8,2% zu, die stärkste Industrie, Halbleiter, erzielte mit dem DJ US Semiconductors einen Zuwachs von 16,6%. Der populäre Philadelphia Semiconductors Index stieg «nur» um 12%. Die besten Aktien im Sektor legten um die 30% zu. Gleichzeitig nahm die Marktbreite ausserhalb von IT ab.

Das wirft mehrere Fragen auf – nicht nur, was IT betrifft, sondern über die Verfassung der Aktienmärkte allgemein. Die wichtigsten versuche ich nachstehend zu beantworten.

Wann sind starke Kursauftriebe problematisch?

Eine Trendakzeleration in ein bis drei Sektoren bei stagnierenden oder rückläufigen Indizes aller anderen Sektoren ist ein ernst zu nehmendes Warnsignal. Allerdings nur dann, wenn die Beschleunigung des Momentums eintritt, nachdem bereits seit längerer Zeit ein starker Aufwärtstrend bestanden hat.

Die «längere Zeit» ist Ermessenssache. Ich messe diesen Faktor mit 10-, 20- und 40-Monate-Bollinger-Bändern. Sehr oft greife ich noch zum 20-Quartale-Bollinger-Band. Die Blasenbildung in diesen Instrumenten erfolgt erst dann, wenn ein Trend eine Beschleunigung hingelegt hat, die im historischen Kontext ungewöhnlich ist. Wenn dabei die untere Begrenzung des jeweiligen Bollinger-Bandes zeigt, dass die Blase sich wieder schliesst, liegt ein Hinweis vor, dass ein Aufwärtstrend zu Ende geht.

Die Baisse kategorisieren

Von grösster Bedeutung ist dann die Unterscheidung der Natur des zu erwartenden Rückschlages. Darüber habe ich letztes Jahr in mehreren Kolumnen geschrieben. Es gibt sogenannte Bärenmärkte, die plötzlich nach oben drehen, und andere, die in Trümmern enden und mehrere Monate bis Jahre brauchen, bis ein neuer Aufwärtstrend entsteht.

In die Kategorie des Bärenmarktes, der auf einem Stiletto dreht, gehörten die Rückschläge des letzten Jahres in den meisten Sektoren, darunter auch in Information Technology. Ich hatte mich dazu in mehreren Beiträgen geäussert, darunter am 3. März 2022. Darin habe ich mich insbesondere im Abschnitt «Die Vernetzung der disruptiven Quelle ist entscheidend» mit dem Thema auseinandergesetzt.

So sieht es in Semiconductors aus

Wenn wir uns nun dem durch besondere Stärke auffällig gewordenen und breit diskutierten Halbleiterbereich zuwenden wollen, werfen wir einen Blick auf die Darstellung, die ich zur Illustration meines Beitrages vom 24. November 2022 verwendet habe:

Quelle: Tai-Pan, Unifinanz

Abgebildet ist der DJ US Semiconductors mit 40-, 20- und 10-Monate-Bollinger-Bändern. In den unteren Fenstern sehen wir der Reihe nach die relative Stärke zum MSCI Welt, zum DJ US Technology, zu DJ US Software und zum globalen Information-Technology-Sektor.

Im Oktober drehte dieser Sektorindex auf dem sprichwörtlichen Stiletto um und erholte sich seither um 66%. Wenn man den Rückschlag nach der Blasenbildung, die im Januar 2022 geplatzt war, nicht richtig einschätzte, hat man wahrscheinlich die seitherigen Chancen völlig verpasst. Daher gehe ich davon aus, dass das Thema, das ich vor zwei Wochen behandelt habe, sehr wichtig ist, um abschätzen zu können, ob diese Industrie neue Höchstkurse erklimmen wird oder ob die Erholung seit Oktober ein letztes Aufbäumen in einem langjährigen Aufwärtstrend war.

Öffentliche Kommentare zur Beurteilung nutzen

Gemäss meiner Beurteilung wird die Industrie kurzfristig Rückschläge erleiden. Diese werden ein reculer pour mieux sauter sein, wenn dabei der «Chor der Bären» anschwillt. Es wird im Markt sehr viele Leute geben, die alles denkbar Negative zu Halbleiterwerten sagen und schreiben werden, weil sie die Natur des Rückschlages zwischen Januar und Oktober 2022 und das Ausmass der seitherigen Erholung falsch eingeschätzt haben.

Die öffentliche Diskussion ist gerade nach der neueren Historie von etwas mehr als einem Jahr besonders wichtig, und man muss sie verfolgen, weil die Börse eine öffentliche Veranstaltung ist. Der Inhalt und die Intensität der Diskussion sind wesentliche Elemente zur Beurteilung des Marktes. Wenn die Diskussion eine Kapitulation vor den Bullen offenbart, dann werde ich diese Industrie ganz anders einschätzen, als wenn sie von Euphorie, Gedankenlosigkeit und dergleichen geprägt wird.

Wie steht es um die Marktbreite?

Ein weiteres Element ist bekanntlich die Marktbreite. Vor zwei Wochen lag sie im MSCI Information Technology nach meiner Messart bei 61,7%. Ende letzter Woche hatte sie 76,5% erreicht.

Unter den zehn stärksten Industrien aus allen elf MSCI-Sektoren befinden sich zwei aus dem Technologiesektor. Unter den fünfzehn stärksten Industrien sind es drei. Das ist eine respektable Vertretung eines aus sechs Industrien bestehenden Sektors. Die Position der einzelnen Industrien im Gesamtranking ist durchaus Teil der Beurteilung der Marktbreite.

Nicht nachvollziehen kann ich die immer wieder vorgebrachten Behauptungen, die Indizes würden nur von einer Handvoll Technologieaktien angetrieben werden. Tatsache ist, dass sich 62% aller MSCI-Industrien weltweit in positiven Trends befinden. Die Marktbreite liegt je nach Region und Sektor zwischen 50 und 70%. Die Marktbreite in Information Technology liegt also knapp über den Bestwerten in anderen Bereichen.

Die Art und Weise, wie Marktbreite gemessen werden soll, wird in meinen Augen zu wenig hinterfragt. Populär ist die sogenannte Advance-Decline-Linie. Diese misst die Zahl steigender und die Zahl fallender Aktien und saldiert sie gegenseitig. Erfasst werden alle kotierten Aktien eines Börsenplatzes, unabhängig davon, ob es sich um Vorzugsaktien handelt oder um Doppelzählungen aus Zweitkotierungen.

Indizes können auch bei sinkender Marktbreite steigen

Noch weniger wird über die Interpretation der Marktbreitedaten nachgedacht. So ist beispielsweise der Nasdaq Composite von Januar 1987 bis Ende Dezember 1991 um 68% gestiegen. Die Advance-Decline-Linie ist, wie von Smith Barney in der Herbstausgabe 1996 des «Technical Research» ausgewiesen, von +45 auf -5 gefallen.

Fallende Marktbreite bei steigenden Kursen kann durchaus ein negatives Signal sein. Es gibt aber auch Konstellationen, in denen eine konstant mässige Marktbreite im Bereich um die 50% zwar kein positives Signal liefert, aber eine Arbeitshypothese, und zwar jene, dass die Makrodaten nicht als grundsätzlich positiv für Aktien angesehen werden, aber die Akteure im Markt auf Titel von Unternehmen setzen, von denen sie trotzdem eine Wertschöpfung erwarten. Diese Interpretation setzt voraus, dass es eine Konzentration der Nachfrage auf liquide Titel erfolgreicher Unternehmer gibt, so wie jetzt, und nicht auf Luftschlösser wie in der IT-Blase, die im März 2000 geplatzt ist.

Weitere Voraussetzungen für diese Annahme sind eine geringe Konkurrenz für Anlagekapital aus anderen, ähnlich liquiden Anlageklassen – wobei ich vor allem an Obligationen denke – und Makrodaten, die nicht auf ein vollkommenes Abwürgen der Konjunktur deuten.

Es war nur eine Episode

Der DJ US Semiconductors hat seit Jahresanfang bis Ende letzter Woche 57,74% zugelegt. Die stärkste unter den grosskapitalisierten Aktien ist um 169% gestiegen.

So wird es nicht weitergehen. Man wird in dieser Industrie und in anderen Gewinne mitnehmen, nach Nachzüglern suchen und zum Teil auch finden, man wird konsolidieren.

Man sollte jedoch nicht voreilig aussteigen. Verkauft wird grundsätzlich nicht der Rückschlag im Aufwärtstrend, sondern die schwache Erholung.

In der Regel unterschätzt man Dauer und Ausmass von Aufwärtstrends und überschätzt Dauer und Ausmass von Rückschlägen jeder Art, von Konsolidierungen über Korrekturen bis hin zu Bärenmärkten.

Die ausserordentliche Stärke insbesondere von Semiconductors in den letzten zwei Wochen war nur eine Episode in einer Zeit, in der nicht «der Markt» gekauft wird, sondern «das Unternehmen». An diesem Muster hat sich meines Erachtens nichts geändert.