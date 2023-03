Meinung Weichenstellung an den Devisenmärkten Robuste Daten zur US-Wirtschaft und die Aussicht auf noch restriktivere Leitzinsen haben dem Dollar neuen Auftrieb gegeben. In den nächsten Wochen steht eine Reihe von Makro-Ereignissen an, die das Geschehen an den Finanzmärkten prägen werden. Darauf sollten Investoren achten.

Die Entwicklung an den globalen Finanzmärkten ist von den Makro-Daten geprägt. Der Aufwärtsdruck bei den Preisen ist nach wie vor hoch, und die Arbeitsmärkte sind robust, was die meisten geldpolitischen Entscheidungsträger in den G-10-Staaten dazu veranlasst, die Zinsen weiter anzuheben.

Es gibt zwei Ausnahmen: Die eine ist Japan, das einzige Land, in dem der Leitzins mit –0,1% noch immer negativ ist. Die andere ist Kanada, wo die Zentralbank angedeutet hat, dass sie eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik einlegen will.

Nachdem Zinserhöhungen von einem halben Prozentpunkt oder mehr in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres üblich waren, haben die grossen Zentralbanken die Kadenz verlangsamt oder werden sie auf geringere Straffungen im Umfang von Viertelprozentpunkten drosseln. Der Zyklus der Zinserhöhungen dürfte somit gegen Ende des zweiten oder Anfang des dritten Quartals den Zenit erreichen.

Ein Sonderfall ist die Europäische Zentralbank. Sie hat sich bereits auf eine Zinserhöhung von einem halben Prozentpunkt an ihrer nächsten Sitzung vom 16. März festgelegt, noch bevor ihr Stab von Wirtschaftsexperten die Konjunkturprognosen aktualisieren wird. Es könnte zudem verfrüht sein, eine weitere Zinserhöhung von einem halben Prozentpunkt an der übernächsten EZB-Sitzung von Anfang Mai auszuschliessen.

Vier Faktoren prägen die Grosswetterlage

Vier Entwicklungen haben in den vergangenen Wochen das Klima in der Unternehmenswelt und an den Finanzmärkten massgeblich beeinflusst. Erstens traf eine Reihe überraschend robuster Daten zur US-Wirtschaft ein, was dazu geführt hat, dass sich die Markterwartungen zur Zinspolitik an die Prognosen der US-Notenbank Fed angeglichen haben.

Das reflektiert der deutliche Auftrieb bei den Renditen am US-Bondmarkt, der Spillover-Effekte an den Devisenmärkten und eine Erholung des Dollars auslöste, nachdem sich die amerikanische Valuta zuvor während drei bis vier Monaten abgeschwächt hatte.

Zweitens nährten die soliden Konjunkturdaten und anhaltend hohen Preise in der Eurozone Spekulationen, dass die EZB das Endniveau des Leitzinses ebenfalls höher ansetzen wird als bisher angenommen. Die Terminmärkte preisen gegenwärtig einen maximalen Satz von 4% ein, wogegen sie zu Jahresbeginn noch mit 3,5% gerechnet hatten.

Die hohe Inflation in Japan und ein überraschender Entscheid bei der Wahl des Nachfolgers von Notenbankgouverneur Haruhiko Kuroda sorgten drittens dafür, dass die Märkte temporär verstärkt mit der Abkehr der Bank of Japan von ihrer ausserordentlich lockeren Geldpolitik rechneten. Diese Erwartungen haben sich jedoch wieder verflüchtigt, da Kazuo Ueda als designierter Notenbankgouverneur keine Änderungen am derzeitigen geldpolitischen Kurs signalisiert.

Viertens erlitt der Optimismus über die Öffnung von Chinas Wirtschaft einen Dämpfer. Die Mittelzuflüsse in chinesische Aktien verlangsamten sich, und der Yuan gab seine Gewinne vom Januar preis.

Alle Augen auf das Fed

In den Vereinigten Staaten richtet sich der Fokus auf den nächsten Fed-Entscheid vom 22. März. Bis zu den extrem starken Daten zum Arbeitsmarkt vom 3. Februar hatten die Futures-Märkte für den US-Leitzins einen Endsatz von weniger als 5% eingepreist. Im Gegensatz dazu hatte die letzte Durchschnittsprognose der Fed-Mitglieder im Dezember einen Höchststand von 5,25% signalisiert.

Der Arbeitsmarktbericht, robuste Zahlen zum Dienstleistungssektor und andere Konjunkturdaten, die auf eine solide Entwicklung beim Konsum und bei der Produktion hindeuten, haben den Markt nun dazu veranlasst, zur Zinsprognose des Feds aufzuschliessen. Nachdem die Rendite zweijähriger Treasuries am Vorabend des Arbeitsmarktsberichts auf ein Tief von 4% gesunken war, notiert sie derzeit auf über 4,8%. Die Debatte um eine weiche oder harte Landung der weltgrössten Volkswirtschaft hat sich auf Spekulationen um ein «No Landing»-Szenario verlagert.

Während die Renditen am Bondmarkt stiegen, wertete sich der Dollar auf handelsgewichteter Basis um etwa 3,5% auf. Das entspricht dem stärksten Anstieg seit dem Höhepunkt im vergangenen Oktober. Als Resultat davon zweifeln die Terminmärkte mittlerweile daran, dass die US-Notenbank die Zinsen vor Ende Jahr senken wird.

Der Terminkontrakt auf die Fed Funds Rate für Januar 2024 (der Fed-Entscheid dazu fällt am 31. Januar) lag Ende Januar 2023 leicht mehr als 0,35 Prozentpunkte unter dem September-Kontrakt. Aktuell beziffert sich die Differenz auf nur noch knapp 0,1 Prozentpunkte.

Widersprüchliche Signale zur US-Wirtschaft

Eine Zinssenkung in den USA in diesem Jahr ist zwar nicht völlig ausgeschlossen. Die Aussichten darauf gleichen nun jedoch eher einer 50/50-Wette als einer Prognose mit hoher Überzeugung.

Es gibt allerdings auch Aspekte, die mit Blick auf die US-Wirtschaft vorsichtig stimmen. Die Inversion der Zinskurve und der Rückgang der Geldmenge M2, die Limitierung von Rücknahmen aus einigen bedeutenden Immobilienfonds, die Zunahme von Unternehmensinsolvenzen sowie die steigende Ausfallrate bei Autokrediten warnen weiterhin vor wirtschaftlichen Problemen und einem Abschwung.

Darüber hinaus ist der Conference Board Index der vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren bis Januar zehn Monate in Folge gesunken. Das entspricht dem längsten Abwärtstrend seit der Finanzkrise von 2008/09. Der Rückgang um 7% in den vergangenen sechs Monaten verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist angesichts der Erfahrung von mehr als einem halben Jahrhundert üblicherweise ein zuverlässiges Signal für eine Rezession.

Leading Economic Index des Conference Board (blaue Linie) und US-Wirtschaftswachstum (rote Linie). Quelle: Conference Board

Andererseits deuten die meisten Indikatoren zum amerikanischen Arbeitsmarkt auf eine anhaltende Stärke hin, obwohl das Wachstum von 517’000 Stellen im Januar als statistischer Ausreisser das Gesamtbild verzerrt.

Wachablösung bei der Bank of Japan

Ähnlich sehen die Perspektiven für den Rest der Welt aus. Es scheint, dass die Arbeitsmärkte in den G-10-Ländern im Nachgang der Pandemie noch immer stark angespannt sind.

Aus ihrer Widerstandsfähigkeit lassen sich nach gängiger Meinung zwei Dinge ableiten: Erstens wird eine Rezession, wenn sie denn eintreten sollte, kurz und mild ausfallen. Zweitens kann der Aufwärtsdruck auf die Preise erst dann gebrochen werden, wenn sich die Lage am Arbeitsmarkt entspannt.

Diese Ansichten könnten in den kommenden Monaten infrage gestellt werden. Die Bank of England rechnet trotz angespanntem Arbeitsmarkt in den nächsten fünf Quartalen mit einer Rezession. Japan hat zudem seit langem eine niedrige Arbeitslosigkeit mit wenig Lohndruck und geringer Inflation (zumindest in der Zeit vor Covid). Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten und zweiten Quartal 2022 trotz einem soliden Beschäftigungswachstum und steigenden Löhnen.

Notenbankgouverneur Kuroda wird am 10. März zum letzten Mal den Vorsitz bei der Zinssitzung der Bank of Japan führen. Der Terminmarkt geht davon aus, dass der Leitzins an der ersten Sitzung unter seinem Nachfolger Ueda am 28. April in den positiven Bereich angehoben wird.

Aus unserer Sicht erscheint das zu ambitioniert. Ueda teilt die offizielle Einschätzung der Bank of Japan, dass die Inflation durch steigende Kosten auf der Seite des Angebots getrieben wird und weniger mit einem Anstieg der Nachfrage zusammenhängt.

Aus diesem Grund erscheint es naheliegender, dass sich die ersten Schritte der Bank of Japan unter neuer Leitung zunächst auf eine grundsätzliche Überprüfung der Geldpolitik mit einem breit angelegten Plan für einen Ausstieg aus dem Regime der Zinskurvenkontrolle beschränken werden.

Wie aus den wöchentlichen Daten des Finanzministeriums in Tokio hervorgeht, investieren japanische Investoren unterdessen wieder in signifikantem Umfang in ausländische Anleihen, nachdem sie 2022 als grosse Verkäufer am Markt aufgetreten waren. In den ersten sieben Wochen des laufenden Jahres haben sie etwa ein Fünftel der internationalen Anleihen zurückerworben, die sie 2022 veräussert hatten.

Chinas Wirtschaft belebt sich

Veränderungen gibt es ebenso in China. Die Regierung in Peking hat die Kreditvergabe und die Unterstützung für den angeschlagenen Immobiliensektor verstärkt. Es ist jedoch nicht klar, ob diese Massnahmen ausreichen werden. Die Kreditvergabe am Hypothekenmarkt bleibt schwach.

Präsident Xi Jinpings Aufruf, den Konsum zu stärken, kommt einer Anerkennung gleich, dass Beschwerden von Kritikern berechtigt sind. Von Ende Oktober bis Ende Januar ist der Index der in Hongkong gehandelten Festlandaktien um 57% gestiegen. Es scheint aber, dass die Euphorie über die Belebung der Wirtschaft um die Neujahrsfeierlichkeiten gegen Ende Januar den Höhepunkt erreichte.

Seit der Index im Januar den höchsten Stand seit sechs Monaten markierte, ist er um mehr als 12% gefallen. Der Yuan hat seine Gewinne vom Januar preisgegeben. Dennoch signalisiert der Einkaufsmanagerindex für Februar, dass sich eine Erholung von Chinas Wirtschaft abzeichnet. Sie wird vom Dienstleistungssektor angeführt, wogegen die schwache Nachfrage aus dem Ausland den Aufschwung in der Industrie bremsen könnte.

Dass sich das Baugewerbe robust entwickelt, liegt an den mit Schulden finanzierten Infrastrukturausgaben der Lokalregierungen. Am Nationalen Parteikongress von dieser Woche werden wichtige Personalentscheide zu Xis dritter Amtszeit getroffen, darunter die Ernennung eines neuen Gouverneurs der chinesischen Zentralbank.

Derweil scheint Russlands Angriffskrieg in der Ukraine kein Ende zu nehmen. Das menschliche Leid und die Intensität der militärischen Konfrontation haben zugenommen, während sich ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft wohl verringert haben.

Europa konnte dank Sparmassnahmen und einem relativ milden Winter einer Rezession entgehen. Die Erdgaspreise am niederländischen Handelsplatz TTF sind heute tiefer als zu Beginn des Krieges. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag Ende Januar 2021 bei etwa 90 $ pro Fass. Jetzt notiert er bei 85 $. Der Weizenpreis ist etwas niedriger als zu Beginn der Invasion.

Der mexikanische Peso schlägt sich wacker

Steigende Zinsen in den USA und ein festerer Dollar sind oft eine Belastung für Schwellenländer. Der JP Morgan Emerging Market Currency Index fiel im Februar etwa 2% und verzeichnete damit den schwächsten Monat seit September 2022.

Trotz diesem schwierigen Umfeld konnte der mexikanische Peso glänzen. Mit einer Aufwertung um mehr als 2% war er die stärkste Valuta im Segment der Schwellenländer. Entgegen der Bedenken über die Politik von Präsident Andrés Manuel López Obrador demonstrierte Mexikos Zentralbank Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit bei der Bekämpfung der Inflation, indem sie die Investoren im letzten Monat mit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt überraschte.

Die Zuflüsse von Portfolio- und Direktinvestitionen nach Mexiko sowie starke Transferzahlungen von Arbeitnehmern stützen den Peso. Er ist in den vergangenen Wochen auf ein neues Fünfjahreshoch gestiegen.

Im Gegensatz dazu war der südkoreanische Won mit einer Abwertung um 6,9% die schwächste Schwellenländer-Währung im Februar. Die Zentralbank in Seoul pausiert ihren Straffungszyklus auf einem Zinsniveau von 3,5% (der Konsumentenpreisindex lag im Januar 5,2% über dem Vorjahr), und die Exporte - allen voran Halbleiter - sind weiterhin rückläufig.

Unser Weltwährungsindex von Bannockburn, ein gemessen am Bruttoinlandprodukt gewichteter Korb mit den zwölf wichtigsten Volkswirtschaften, sank im Februar 2,1% und beendete damit eine dreimonatige Rally. Unter den grössten Industrieländern entwickelte sich das britische Pfund am besten, während der Yen am schlechtesten abschnitt.

Konsolidierung beim Dollar

Wir hatten zwar damit gerechnet, dass der Index auf das Tief vom Januar zurückfallen würde. Doch nun hat er dieses Niveau sogar nach unten durchbrochen und notiert auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Dezember. Wir denken, dass der grösste Teil der Korrektur damit hinter uns liegt und erwarten eine moderate Erholung im März, getrieben durch schwächere Konjunkturdaten in den USA.

Was den Dollar betrifft, schwankt die Stimmung am Devisenmarkt stark. Wir glauben, dass das Pendel zu weit ausgeschlagen hat. Die robusten Konjunkturdaten im Januar werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wiederholen.

In den USA schafft die Wirtschaft nicht jeden Monat eine halbe Million neue Arbeitsplätze. Auch steigt der Umsatz im Detailhandel normalerweise nicht jeden Monat um 3%. Wir gehen deshalb davon aus, dass sich die Konjunktur in den kommenden Wochen deutlich abschwächen wird.

Der entscheidende Faktor wird die Wirtschaftsprognose des Fed nach seiner zweitägigen Sitzung vom 21./22. März sein. Dabei steht die Frage im Zentrum, ob der Medianwert der Fed-Mitglieder zur Zinserwartung für dieses Jahr gegenüber den 5,1% vom Dezember angehoben wird, respektive, ob die jüngsten Konjunkturdaten die Einschätzungen des Notenbankgremiums zur Entwicklung der Inflation verändert haben.

Abgesehen davon könnte es das Fed aus strategischen Überlegungen womöglich als nicht sinnvoll erachten, eine mildere Haltung zur Geldpolitik zu signalisieren, als der Markt gegenwärtig antizipiert.

Bei diesem Gastbeitrag handelt es sich um eine Übersetzung des jüngsten Marktausblicks von Marc Chandler. Die englische Originalfassung ist unter diesem Link abrufbar.