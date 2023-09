Meinung Wird Bargeld verschwinden? Bargeld ist auf dem Rückzug, doch Schweizerinnen und Schweizer halten weiter daran fest. Zwei Initiativen zielen darauf ab, das Verschwinden des Bargeldes zu verhindern. Private fürchten vor allem die Einschränkung von Freiheiten und den Verlust der Idee des Privateigentums.

Wird das Bargeld am Ende ganz verschwinden? Sein Tod wird immer wieder angekündigt, aber in der Schweizer Bevölkerung, auch bei den privaten Anlegern, regt sich Widerstand. Sicher ist, dass die Verwendung von Bargeld im Zeitablauf durch den Wandel der Generationen abnimmt. Und dieser Trend hat sich seit der Pandemie noch beschleunigt. Laut einer von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Juni 2023 veröffentlichten Umfrage wurden 2022 nur noch 36% der Transaktionen in der Schweiz mit physischem Bargeld abgewickelt, gegenüber 43% im Jahr 2020 und 70% im Jahr 2017. Im Gegenzug nimmt die Nutzung von Kreditkarten und Apps stetig zu.

Doch die Dinge laufen nicht rund. Ein Teil der Bevölkerung ist besorgt über das Verschwinden des physischen Geldes. In einer Umfrage der SNB aus dem Jahr 2020 blieb Bargeld das bevorzugte Zahlungsmittel der Schweizer Bevölkerung. Natürlich hat die ältere Generation einen deutlichen Einfluss auf das Ergebnis. Viele Schweizer bewahren zum Beispiel zu Hause 1000-Franken-Noten auf. Diese hohen Stückelungen machen 58% des Wertes der insgesamt ausgegebenen Banknoten aus, aber nur sehr wenige von ihnen sind im Umlauf. Das bedeutet, dass ein guter Teil sozusagen für harte Zeiten «unter der Matratze» landet.

Generationenwechsel und kulturelle Unterschiede

Am anderen Ende des Spektrums sind es die jüngeren Generationen, die in Richtung Bargeldlosigkeit drängen. Das Problem ist, dass je mehr Menschen sich gegen Bargeld entscheiden, desto mehr steigen die Stückkosten der Geldlogistik für die SNB. Einige Unternehmen verbieten bereits Bargeld. Die Wiesner Gastronomie zum Beispiel nimmt seit Ende dieses Sommers kein physisches Geld mehr an. Andere Betriebe könnten in naher Zukunft nachziehen.

Das Thema hat eine politische und gesellschaftliche Dimension, denn eine bargeldlose Wirtschaft würde viele ausschliessen, die noch auf physisches Geld angewiesen sind. Sie würde auch die Freiheit einschränken, meint die Schweizerische Freiheitsbewegung (SFM), die eine vollständige Digitalisierung der Gesellschaft befürchtet. Die Bewegung hat zwei Volksinitiativen lanciert, um das Bargeld in der Schweizer Verfassung zu verankern. Der 62-jährige Präsident der SFM, Richard Koller, ist Computeringenieur aus Bern. Er will ein vollständiges Verschwinden des Bargeldes und einen Rückgang der individuellen Freiheiten verhindern.

Verfassungsmässige Garantie

Die erste Initiative des SFM («Bargeld ist Freiheit») hat im Februar über 160’000 Unterschriften erhalten und verlangt, dass die Versorgung mit Bargeld jederzeit gewährleistet ist. Der Bundesrat hat soeben bekanntgegeben, dass er am 30. August eine Vernehmlassung für einen Gegenentwurf starten wird. Offenbar sieht Bern gute Chancen, dass die Initiative vom Schweizer Stimmvolk angenommen wird.

Ziel der Regierung ist es, den als ungenau empfundenen Wortlaut der Initiative nicht in die Verfassung aufzunehmen. Stattdessen will sie die Bestimmungen und Garantien, die bereits in zwei Bundesgesetzen bestehen, in die Verfassung übernehmen und damit zeigen, dass sie die Bedeutung des Bargelds für die Gesellschaft anerkennt.

Die andere Initiative, die im März dieses Jahres vom gleichen SFM lanciert wurde, geht noch weiter. Sie weist darauf hin, dass sich immer mehr Veranstaltungen und Festivals als «bargeldlos» bezeichnen, und will öffentliche Veranstaltungen, Verkehrsmittel oder Detailhändler verpflichten, Bargeld zu akzeptieren und die Menschen nicht zu zwingen, mit Karte oder Twint zu bezahlen. Sie trägt den Namen «Wer mit Bargeld bezahlen will, muss mit Bargeld bezahlen können!».

Auch hier wird deutlich, dass es nicht nur um Technologie oder Zahlungsmittel geht, sondern um gesellschaftliche Entscheidungen und Bestrebungen. Menschen, die mit Bargeld bezahlen wollen, sollen laut dieser Initiative nicht diskriminiert werden, und das Abheben von Bargeld soll an genügend Geldautomaten in der Schweiz problemlos und einfach zugänglich sein. Bargeld ist auch das beste Backup-System, das wir haben, so wird argumentiert, falls der Strom ausfällt, die Kreditkartenterminals nicht funktionieren oder die Systeme gehackt werden.

Unabhängig von künftigen Abstimmungsergebnissen besteht der Vorteil dieser Initiativen darin, dass sie eine öffentliche Debatte über die Bedeutung des Bargelds für die Menschen ermöglichen. Andernfalls wäre die Entwicklung so schleichend, dass Bargeld einfach verschwinden würde, ohne dass eine demokratische Debatte stattfände.

Schutz gegen Negativzinsen

Die Transaktionskosten sind ein weiterer Aspekt. «Wenn Kreditkartenzahlungen die einzige zulässige Zahlungsmethode wären, würden wir 3% des Schweizer BIP in Form von Provisionen an das Finanzsystem überweisen», so Jean-Pierre Diserens, Generalsekretär der Convention of Independent Financial Advisors (CIFA), einer Organisation, die sich für den Schutz privater Anleger einsetzt.

Letztlich sind es die totale Rückverfolgbarkeit und die staatliche Kontrolle, die einige private Investoren am meisten fürchten. Eine solche Gesellschaft würde dem zuwiderlaufen, was viele als eine gesunde Demokratie ansehen, die individuelle Freiheiten, Privatsphäre und Privateigentum garantiert. Neben den Risiken eines neugierigen Staates gibt es noch die Risiken eines konfiskatorischen Staates, meint Diserens. Negativzinsen seien eine weitere Form der Besteuerung von Ersparnissen, was dazu führe, dass zu Hause aufbewahrte Banknoten eine bessere Option seien als Sparkonten.

Die vollständige Digitalisierung birgt die Gefahr eines Freiheitsverlusts und zunehmender rechtlicher Einschränkungen der individuellen Nutzung privater Ersparnisse, die bis zur Konfiskation gehen können, wie es bereits in früheren Epochen der Fall war. «Meiner Meinung nach wäre die Abschaffung des Bargelds gleichbedeutend mit der Abschaffung des Privateigentums», sagt Diserens. Das ist in der Tat eine radikale Ansicht. Doch eine vollständige Abschaffung des physischen Bargelds könnte ebenso radikal sein.