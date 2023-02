Meinung Zehn Prognosen zum weiteren Jahresverlauf Die Börsen haben 2023 einen überraschend guten Start verzeichnet, doch jetzt verliert die Rally an Dynamik. Diese zehn Punkte sollten Investoren zur Entwicklung an den Finanzmärkten bis Ende Jahr beachten.

Die folgenden Annahmen zeichnen ein Szenario für das Jahr 2023 auf und sind nicht buchstabengetreu zu verstehen. Als Anlegerinnen und Anleger müssen wir auf verschiedene Situationen gewappnet sein und den Vorteil nutzen, dass wir uns vorstellen können, was sich andere nicht denken können.

1. Die Wirtschaft erlebt eine harte Landung

Was die Märkte bewegt, ist das Überraschende. Eine milde Rezession wird allgemein erwartet. Manche erachten das als positiv. So schreibt Ken Fisher von Fisher Investments:

«Weil derart viele Marktteilnehmer - rund 68% der Befragten in der Global Fund Manager Survey von Bank of America - mit einer Rezession rechnen, scheint ein Abschwung bereits eingepreist zu sein - also kein Schock für die Märkte. Doch was ist mit der Erleichterung, wenn sich stattdessen ein moderates, dauerhaftes und widerstandsfähiges Wirtschaftswachstum ergibt? Nicht eingepreist.»

Er hat natürlich recht, solange es weitere Anzeichen für eine Erholung der Wirtschaft gibt. Fisher, ein Keynesianer, rechnet damit, dass die Verbraucher in den USA neue Kredite aufnehmen und mehr Geld ausgeben werden, damit es ihnen wieder besser geht:

«[Es] ist schwer, gleichzeitig eine stark gefürchtete Rezession auszulösen, wenn gleichzeitig das Kreditvolumen robust wächst. Unternehmen und Konsumenten nehmen in der Regel keine kurz- bis mittelfristigen Kredite auf, um dieses Geld dann in einer solchen Situation auszugeben [...} Die Gewinne der Banken aus künftigen Darlehen steigen, wenn die US-Notenbank die Zinsen anhebt. Folglich sprechen sie mehr Kredite, womit Schuldner mit noch mehr Geld überschüttet werden. So lässt sich eine Rezession nur schwer in Gang bringen.»

Moment mal, wie war das genau?

Der Grund, weshalb ich eine schwere Rezession erwarte, liegt darin, dass die Exzesse des vorangegangenen Booms bereinigt werden müssen, der durch ein Jahrzehnt der Nullzinspolitik (ZIRP) angeheizt wurde. Das Ausmass einer Korrektur ist proportional zum vorherigen Boom, und dieser hatte alle Rekorde gebrochen.

Ein einjähriger, gewöhnlicher Bärenmarkt wird dafür nicht reichen. Wenn die ultratiefen Zinsen eine übermässige Verschuldung begünstigt haben, dann können noch mehr Schulden - zu deutlich höheren Zinsen - die Misere nur verschlimmern.

Eine Rezession ist nur dann «eingepreist», wenn die Verbraucher und damit auch die Regierungen ihr Verhalten tatsächlich ändern.

2. Aktives Management schlägt passive Anlagen

2022 war das Jahr, in dem aktive Investmentstrategien glänzten. Die Chancen, die sich für ein aktives Management eröffnen, sind schwierig zu quantifizieren. Ein Ansatz dazu ist aber der Vergleich des gleichgewichteten S&P 500 (RSP) mit dem nach Marktkapitalisierung gewichteten S&P 500 (SPY). Im vergangenen Jahr übertraf der RSP den SPY um knapp 6,6%, nachdem er lange Zeit eine unterdurchschnittliche Performance ausgewiesen hatte.

Retail-Investoren glauben nicht daran, dass sich eine Veränderung abzeichnet. Sie haben vergangenes Jahr 278 Mrd. $ in passive US-Aktienfonds investiert und 232 Mrd. $ aus aktiven US-Aktienfonds abgezogen. In den letzten fünf Jahren wurden in den USA mehr als 1 Bio. $ aus aktiven Fonds abgezogen und in kostengünstige Indexfonds investiert. (Passive Fonds machen inzwischen 58% des Anlagevermögens in der Kategorie Aktien aus.) Mit anderen Worten: Der Teich der Indexfonds ist von Anglern übersät und weitgehend leergefischt. Auf der Seite aktiver Strategien finden sich mehrere Seen und Bäche voll mit Fischen.

Performance des S&P 500 (linke Skala) und relative Stärke des Index auf gleichgewichteter Basis. Quelle: The Coffee Can Portfolio

Im Lauf der Zeit dürften die Mega-Cap-Aktien, die den S&P 500 bevölkern, schlechter abschneiden als kleinere, wendigere Konkurrenten. Ausserdem ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass diese Kolosse vom Staat korrumpiert werden. Dies, indem sie mit Narrativen von Regierungen hausieren gehen, sich der «Woke»-Kultur verschreiben oder sich aus politisch missliebigen Ländern zurückziehen.

In den gängigen Indizes werden Sie kaum Unternehmen mit einem hohem Insideranteil finden, das heisst mit einer Eigentümer- oder Unternehmerkultur. Ich glaube, dass sich der Zeitraum von 2017 bis 2021, in dem die Mega Caps dominierten, im historischen Rückblick als Anomalie erweisen wird.

3. Chinesische Aktien übertreffen amerikanische um Längen

Die über China hängenden, dunklen Wolken der negativen Stimmung waren vergangenes Jahr in den westlichen Medien allgegenwärtig und erreichten im vergangenen Oktober und November ein hysterisches Ausmass. Ein typisches Beispiel dafür ist der Artikel «China Internet Stocks Buffeted By Economic, Regulatory Challenges – Chinesische Internetaktien werden durch wirtschaftliche und regulatorische Herausforderungen belastet», der in der Ausgabe vom 21. November des «Investor’s Business Daily» erschien:

«Alibaba und Tencent, zwei der grössten Internetkonzerne Chinas, verzeichnen seit Jahren ein zweistelliges Umsatzwachstum. Doch jetzt stottert der Motor angesichts zahlreicher Herausforderungen, die die meisten Internetaktien des Landes in Schwierigkeiten gebracht haben. Das Geschäft chinesischer Unternehmen ist mit einer Reihe von Bedrohungen konfrontiert. Dazu gehören die Wiedereinführung von Covid-Lockdowns, einschneidende Regulierungen, Probleme mit den Lieferketten, höhere Logistikkosten, die Abwertung der chinesischen Währung, Inflation und ein Abschwung im Immobilienmarkt.»

Am 25. Oktober erschien auf der Website des Anlegermagazins «Barron’s» ein Artikel des Kolumnisten Jack Hough mit dem Titel «Chinese Stocks Are a Screaming Bargain. Don’t Buy Them - Chinesische Aktien sehen aus wie ein enormes Schnäppchen. Von Käufen ist abzuraten». Vier Tage später gab Hough in der Printausgabe einen Überblick über die Landschaft günstig bewerteter chinesischer Unternehmen:

«Heute haben US-Investoren eine Auswahl an chinesischen Konzernen von Weltrang, die an amerikanischen Börsen gehandelt werden. Eine zweijährige Talfahrt der Aktienkurse lässt viele dieser Titel billig erscheinen. Alibaba, ein datengesteuerter Koloss in den Bereichen Einzelhandel, Logistik, Kreditvergabe und mehr, hat in den letzten fünf Jahren 89 Mrd. $ freien Cashflow erwirtschaftet, im Vergleich zu 75 Mrd. $ von Amazon. Der Aktienkurs des Unternehmens ist tiefer als beim Börsengang im Jahr 2014.

Der Börsenwert von Alibaba ist mit 168 Mrd. $ nur noch ein Bruchteil von Amazons 1 Bio. $. Baidu, ein Riese im Bereich Internetsuche, wird zum 11-Fachen des Gewinns bewertet, der Videospielhersteller NetEase zum 13-Fachen.»

Houghs Schlussfolgerung?

«Ich frage mich aber, ob China uninvestierbar geworden ist. Oder anders gesagt, ist es nicht am besten für US-Investoren, keine chinesischen Aktien im Portfolio zu halten, und das für immer?»

Seit diesem brillanten Ratschlag ist Alibaba 77% an der Börse gestiegen, während Amazon um 17% gesunken ist. Alibaba ist immer noch billig und wird zum 13-Fachen des für das nächste Jahr erwarteten Gewinns gehandelt, während Amazon zum 70-Fachen bewertet wird.

Der Westen liebt es, die Mängel Chinas übermässig zu betonen, während er seine eigenen herunterspielt. Das allgemeine Narrativ zur autoritären Reaktion der chinesischen Regierung auf Covid im vergangenen Jahr ist ein gutes Beispiel für dieses scheinheilige Verhalten. Blackstone-CEO Stephen Schwarzman berichtet:

«[...] Nach dem Parteikongress im Oktober hat China die meisten politischen Massnahmen der letzten zwei bis drei Jahre rückgängig gemacht, die die Wirtschaft gebremst und eine Reihe anderer Probleme verursacht haben. Die Chinesen sind unendlich praktisch veranlagt. Die Null-Covid-Politik hat nicht funktioniert, und deshalb wird sie jetzt geändert.»

Betrachtet man es jedoch genauer, dann ist China wahrscheinlich kapitalistischer ausgerichtet als viele europäische Länder, behauptet Felix Zulauf:

«Der Privatsektor schrumpft im Verhältnis zum öffentlichen Sektor immer mehr. Dieser Trend ist überall ersichtlich, sogar in den Vereinigten Staaten. In den USA ist der Staatsanteil am Bruttoinlandprodukt vom niedrigen 20%-Bereich vor einigen Jahren in den oberen 30%-Bereich gestiegen. In der Europäischen Union sind es 59%, also mehr als die Hälfte. In Frankreich sind es 64%. In China sind es 35%, und ich bin nach China gereist, als der Anteil noch bei 100% lag. Das Land hat sich in die andere Richtung entwickelt.»

Während Chinas Einparteienherrschaft kein System ist, unter dem ich leben möchte, hat das demokratische Zweiparteiensystem Amerikas seine eigenen Konstruktionsfehler: ständiges politisches Gerangel um die Pfründe des aufgeblähten Staatsapparats, der kostspielige Wahlzirkus alle vier Jahre, die Spaltung der Gesellschaft und das binäre Denken von Wählern, weil sie dazu gezwungen sind, sich für eine Seite zu entscheiden.

Trotz all seiner politischen Defizite hat China eine Kultur geschaffen, in der Bildung, harte Arbeit, Sparen und Unternehmertum geschätzt werden. Die Chinesen sind in jedem Land erfolgreich, in das sie einwandern, obwohl sie in vielen Fällen erheblich diskriminiert werden.

China kann sich der grössten Mittelklasse der Welt rühmen (mit steigender Tendenz), schätzt den Wert des Handels (Win-Win), denkt langfristig und hat die selbstmörderische Energiepolitik des Westens weitgehend vermieden.

4. Gold gewinnt seinen Glanz zurück

Gold kann als Versicherung gegen makroökonomische Krisen betrachtet werden: Inflation, Hyperinflation, Rezession, Depression, Besteuerung und Enteignung. Es konkurriert mit anderen vermeintlich sicheren Anlagen: Fiat-Währungen, Staatsanleihen, Aktien von Konsumgüterkonzernen und - wie manche behaupten - Bitcoin.

Die Argumentation für den Bull Case ist einfach: Es drohen Schwarze Schwäne, Gold hat keine echten Konkurrenten, und die Stimmung für das Edelmetall ist pessimistisch.

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, hat Gold seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie mit der Inflation mehr als Schritt gehalten. Seit dem Hoch von 2067 $ je Unze am 6. August 2020 ist der Preis jedoch um 9% gesunken. Zu diesem Zeitpunkt lag der Konsumentenpreisindex (CPI) in den USA bei 0,97%. Als Gold am 3. November 2022 mit 1629 $ je Unze das letzte Tief erreichte, notierte der CPI auf 7,74%; heute liegt er bei 6,46%. Anders gesagt, Statistiken zur kurzfristigen Entwicklung der Inflation haben nur geringe Bedeutung für den Goldpreis.

Zuletzt hat Gold stark mit dem Dollar und chinesischen Aktien korreliert. Der Greenback erreichte am 26. September das Höchst. Chinesische Aktien handelten am 24. Oktober auf ihrem Tief. Ein schwacher Dollar (siehe Prognose Nr. 8) bedeutet weniger Konkurrenz für Gold als sicherer Hafen. Wenn Chinas Wirtschaft an Kraft gewinnt, bedeutet das eine grössere Nachfrage nach Gold.

Die depressive Stimmung mit Blick auf das Edelmetall erreichte den Höhepunkt im September und Oktober vergangenen Jahres mit Schlagzeilen wie «This Should Have Been a Great Year for Gold. Here’s Why It Isn’t – Dieses Jahr sollte eigentlich grossartig für Gold werden. Hier ist der Grund, weshalb das nicht der Fall ist» und «Only the Fed Can Return Gold’s Luster - Nur das Fed kann den Glanz von Gold zurückbringen.»

Wie bei anderen Rohstoffen ist das Angebot an neuem Gold begrenzt. Laut «Tavi» Costa von Crescat Capital sind die Reserven der zehn grössten Goldminenunternehmen gegenüber dem Höchststand von 2011 um 33% auf knapp über 400 Mio. Unzen gesunken.

Goldpreis (linke Skala) und Mittelflüsse in bedeutende Goldfonds. Quelle: The Coffee Can Portfolio

5. Zyklische Konsumaktien halten sich wacker

Die schlechte Nachricht vorweg: Die amerikanischen Konsumenten haben bei der Verschuldung und ihren Ausgaben die Limite erreicht. Phil Grant, Verfasser des Marktkommentars «Almost Daily Grant’s» beschreibt diese düstere Realität:

«Insgesamt sank der Absatz von Lebensmitteln und Getränken 2022 in Einheiten gemessen landesweit um 3% im Vergleich zu 2021. Dies, obwohl üppige Preiserhöhungen dazu beitrugen, dass der Umsatz in Dollar im Vergleich zum Vorjahr um 10% stieg. Es gibt erste Anzeichen dafür, dass die Verbraucher unter der Last dieser aggressiven Preiserhöhungen leiden. Die Sparquote, gemessen am verfügbaren Einkommen, schrumpfte im November auf 2,4% von 7,1% im Vorjahr. Öffentliche Daten zeigen, dass das Kreditkartensaldo der US-Haushalte im dritten Quartal um 15% im Vorjahresvergleich zunahm, nachdem sich die Rate in den vorhergehenden drei Berichtsperioden auf 12,7, 9,2 und 4,5% belief.»

Die gute Nachricht aus einer Contrarian-Perspektive: Die Aktien vieler Detailhändler wurden ins Ausverkaufsregal mit den Schnäppchen verfrachtet. In der Ausgabe von «Barron’s» vom 19. Dezember stuften fünf von sieben Marktstrategen den Sektor zyklischer Konsum mit «Untergewichten» ein (fünf waren übergewichtet in Energie).

Eine informelle Twitter-Umfrage von mir (wegen der winzigen Stichprobengrösse und der Befangenheit meiner Follower zwar nicht unbedingt statistisch relevant) ergab, dass das Interesse an zyklischen Konsumtiteln äusserst gering ist. Ausserdem dürften sich die Engpässe in den Lieferketten mit der Öffnung Chinas weiter auflösen.

Entscheidend ist, dass meine langfristige These intakt bleibt: Amazon wird nicht alle Detailhändler in den Ruin treiben. Der Konzern kämpft gegenwärtig mit seinen eigenen Problemen, zumal ihm gerade die unrühmliche Ehre zugekommen ist, als erstes Unternehmen 1 Bio. $ an Marktwert zu verlieren.

Da die Zinsen wieder auf ein normaleres Niveau zurückkehren, weigert sich Mr. Market, die unprofitable Eroberung von Marktanteilen zu belohnen - eine willkommene Nachricht für Amazons angeschlagene, aber kampferprobte Wettbewerber.

6. Die langfristige Hausse in Rohstoffaktien macht eine Pause

Zugegeben, diese Prognose ist mehr Hoffnung als Vorhersage, denn die Aktien von Rohstoffunternehmen sind weiterhin günstig, und jede Kursschwäche eröffnet eine Kaufgelegenheit.

Wenn es zu einer harten globalen Rezession kommt, dürfte dies die Nachfrage dämpfen und einen weiteren Anstieg der Rohstoffpreise stoppen. Obwohl Kupfer und Öl, zwei der wichtigsten Indikatoren zur Wirtschaft, während der Finanzkrise in der zweiten Jahreshälfte 2008 um 63 bzw. 68% einbrachen, ist die Situation auf der Seite des Angebots dieses Mal komplett anders.

Ölpreis (linke Skala) und Kupferpreis. Quelle: The Coffee Can Portfolio

Der Grund dafür ist, dass ein Jahrzehnt lang zu wenig in die Erschliessung von Rohstoffen investiert wurde, was den Preisen einen Boden gibt. Darüber hinaus könnte es eine Art «Biden-Put» geben: Die US-Regierung plant, die strategischen Ölreserven bei Preisen unter 70 $ pro Fass wieder aufzufüllen.

Rohstoffaktien sind deshalb aus meiner Sicht recht günstig bewertet, selbst wenn die Preise um weitere 10 bis 20% korrigieren sollten. Auf der Grundlage der jüngsten Entwicklung bei den Öl- und Gaspreisen geht Morgan-Stanley-Analyst Devin McDermott davon aus, dass Energiekonzerne in diesem Jahr eine Rendite auf dem freien Cashflow von 10% erzielen werden, wogegen sie sich vergangenes Jahr auf 18% belaufen hat. Wenn der Ölpreis auf 100 $ steigt, könnte er eine Rendite von 19% erreichen.

Letztlich fällt es schwer, Rick Rule zu widersprechen, der seit Jahrzehnten Rohstoffaktien analysiert und in sie investiert:

«Die US-Regierung mahnt die Energiebranche dazu, die Verfügbarkeit von Öl und Gas zu erhöhen, während sie ihr gleichzeitig zu verstehen gibt, dass der Staat sie bis 2030 aus dem Geschäft drängen wird. Einem Unternehmen zu sagen, dass man es 2030 aus dem Markt drängen wird, ist keine gute Idee, um es dazu zu bringen, heute Hunderte von Milliarden zu investieren. Es besteht daher eine künstliche Beschränkung des Angebots.»

7. Anleihen erleben eine temporäre Rally im Bärenmarkt

Bondinvestoren mussten 2022 eine Niederlage einstecken. Sie stimmten weitgehend mit den Füssen ab: Gemäss Morningstar verzeichneten Fonds mit steuerpflichtigen Anleihen und Kommunalanleihen den geringsten Nettozufluss an Mitteln und das schwächste organische Wachstum seit über zwei Jahrzehnten.

Die langfristige Baisse in Anleihen ist zwar weiterhin intakt, denn die niedrigsten Zinssätze der Geschichte reflektieren nicht, dass überschuldete Regierungen versuchen, sich durch Inflation aus dem Schlamassel zu ziehen. Doch dieses Jahr sind die Voraussetzungen für eine Rally gegeben.

Die Stimmung ist eingetrübt, eine Rezession dürfte die Inflation bei den Preisen bremsen, und Anleger werden nach sicheren Häfen Ausschau halten, wenn sich der Bärenmarkt erneut zurückmeldet. Obwohl die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen mit 3,6% immer noch nicht sehr attraktiv ist, erscheint ein Rückgang auf 2,5% in einem Szenario mit einer schweren Rezession durchaus denkbar.

Zinszahlungen der US-Regierung auf Staatsschulden. Quelle: David Bahnsen, The Coffee Can Portfolio

Hinzu kommt, dass sich Staatsanleihen anderer Industrieländer schlechter entwickeln werden als amerikanische Treasuries, weil dort der Anstieg der Zinsen von einer niedrigeren Basis aus begann und nicht so markant verlief wie 2022 in den USA.

Nur um klarzustellen: Ich plädiere trotzdem nicht für Investments von Anleihen.

8. Der Dollar wertet sich weiter ab

Der allmächtige Dollar war im vergangenen Oktober in aller Munde und zierte die Titelseiten beliebter Wirtschaftsmagazine. «Barron’s» zelebrierte den «Starken Greenback» unweit des Höchsts der vergangenen zwanzig Jahre, «Bloomberg Businessweek» hatte sich sogar dem bekannten Spiel der Extrapolation verschrieben: «Das Fed hat den Dollar in eine Abrissbirne verwandelt - und ein Ende der Zerstörung ist nicht in Sicht», hiess es auf dem Titelblatt der Ausgabe vom 3. Oktober.

Der US-Dollar-Index ist seither rund 10% gefallen. Obschon ich kein Devisenexperte bin, ist offensichtlich, dass bei der Analyse von Währungen mehrere Faktoren eine Rolle spielen: der Trend der Geld- und Finanzpolitik und die Verfassung der Wirtschaft. Ausserdem muss man Währungen auf relativer Basis betrachten, da der Kurs immer an anderen Währungen gemessen wird, beispielsweise der Dollar gegenüber dem russischen Rubel oder der Euro gegenüber dem chinesischen Yuan.

Werfen wir einen kurzen Blick auf den 25%-Anstieg des Dollars gegenüber einem gängigen Währungskorb zwischen Juni 2021 und Oktober 2022: Die USA schrieben ein massives Haushaltsdefizit, um mehrere Konjunkturpakete zu finanzieren, beendeten dann aber diese defizitäre Politik.

Das jährliche Haushaltsdefizit Amerikas überstieg im ersten Quartal 2021 18% des BIP, sank jedoch bis zum dritten Quartal 2022 auf unter 4%. vergangenes Jahr begann das Fed, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies waren zwei wichtige Entwicklungen, die dem Dollar Auftrieb gegeben haben.

Meines Erachtens werden vor allem drei Faktoren dafür verantwortlich sein, dass sich der Dollar kurzfristig unter Druck geraten wird:

Der Kongress verabschiedete im Dezember ein 1,7 Bio. $ umfassendes Haushaltsbudget, das die USA zurück auf Kurs zu höheren Haushaltsdefiziten bringt. Höhere Zinsen und eine Rezession werden die Lage zusätzlich verschlimmern. Andere Zentralbanken amen die Straffung der Geldpolitik in den USA mit Verspätung nach. Die befürchtete Lebensmittel- und Energiekrise in Europa ist nicht eingetreten.

Längerfristig hat der Dollar ein ernsthaftes Problem, wie Larry Lepard und David Foley, die beiden Manager des EMA GARP Fund, in ihrem ausgezeichneten Bericht zum vierten Quartal erläutern:

«Unserer Meinung nach kam es im ersten Quartal 2022 zu einem bahnbrechenden Ereignis: Russland marschierte am 24. Februar in die Ukraine ein, und die USA reagierten mit der Beschlagnahmung russischer Devisenreserven in Höhe von über 600 Mrd. $. Dies löste ein ähnliches Erdbeben aus wie der Nixon-Schock, als die USA den Dollar vom Goldstandard lösten. Wenn die USA ein Land sanktionieren und dessen Devisenreserven stehlen können, wirft dies die grosse Frage auf, ob der Dollar seinen Status als Reservewährung der Welt weiterhin verdient.

Das Resultat der Konfiskation ist eindeutig. Viele Länder, darunter Russland, China, Saudiarabien und Indien, sind bewusst dazu übergegangen, Handelstransaktionen vermehrt in ihren Landeswährungen abzuwickeln und den Dollar zu meiden. Die Stellung des Dollar als Reservewährung hat den USA die Möglichkeit gegeben, über ihre Verhältnisse zu leben und Inflation in andere Länder zu exportieren. Dieses exorbitante Privileg ist im Begriff dazu, abgeschafft zu werden.»

9. Das Fed kehrt zur inflationären Geldpolitik zurück

Wenn sich die Rezession verschärft und die Rally an der Börse scheitert, könnte die Arbeitslosigkeit steigen und die Inflation schneller zurückgehen als Mr. Market erwartet. Das würde dem Fed grünes Licht geben, die Zinsen zu senken, obwohl Nullzinsen der Vergangenheit angehören.

Die Aktienkurse würden bei einer solchen Entwicklung vermutlich in die Höhe schiessen. Die grosse Überraschung könnte dann aber sein, wie wenig eine weitere Dosis der stimulierenden Geldpolitik nachhaltig auf die Märkte und die Wirtschaft wirkt.

Es verhält sich genauso, wie Jim Grant, Herausgeber von «Grant’s Interest Rate Observer» sagt: «Die Zentralbanker kontrollieren die Ereignisse nicht immer, aber die Ereignisse überwältigen manchmal die Zentralbanker». Ich wette auf die Ereignisse.

10. Trends wie Elektrofahrzeuge und Onshoring enttäuschen

So sehr Regierungen auch Elektrofahrzeuge sowie Onshoring fördern und subventionieren, die wirtschaftliche Rechnung geht nicht auf.

Laut Carlos Tavares, CEO von Stellantis (der Hersteller von Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati usw.), kostet die Herstellung eines Elektroautos im Durchschnitt 40% mehr als die eines vergleichbaren Fahrzeugs mit Benzinmotor. Dass der Preis von Lithium nach oben schiesst - 443% im Jahr 2021 und 73% im vergangenen Jahr - macht die Sache nicht einfacher.

Morris Chang, Gründer von TSMC, räumt ein, dass die Chips, die der Konzern im US-Gliedstaat Oregon herstellt, 50% mehr kosten als die gleichen Produkte in Asien. Nach Angaben von Oxford Economics rentierten japanische Direktinvestitionen in Nordamerika von 2015 bis 2020 jährlich nur 6%, verglichen mit 15% in China.

In einer Welt, die von billigem Geld überschwemmt wird, sind die Gesetze der Wirtschaft ausser Kraft gesetzt. Wenn die monetäre Flut nachlässt und die Zinsen sich normalisieren, dann gilt das nicht mehr.

Dieser Artikel ist ein Auszug aus «The Coffee Can Portfolio», einem Investmentbulletin, das der Verfasser in loser Folge publiziert.