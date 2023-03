Mr Market SIG ist eine zuverlässige Cash-Maschine Die Margenschmälerung wegen zwei Grossakquisitionen ist nur temporär. Das beständige und lukrative Geschäftsmodell des Getränkeabfüllers sorgt für Stabilität im Wertschriftendepot.

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Die in Schaffhausen domizilierte SIG Group ist eine Erfolgsgeschichte. Im Geschäft mit aseptischen (keimfreien) Getränken ist das Unternehmen hinter dem dominanten Marktführer Tetra Pak, der rund zwei Drittel des Markts kontrolliert, die starke und agile Nummer zwei. Das Geschäftsmodell als Systemanbieter ist krisenresistent und lukrativ. Wenn sich ein Kunde wie Nestlé oder Danone für eine SIG-Abfüllanlage entscheidet – die SIG vorfinanziert –, bezieht er auch die Gebinde und Verschlüsse der Kartons von SIG. Der Cashflow ist also auf Jahre gesichert.

Das Geschäft erlaubt Gewinnmargen auf Stufe Ebitda und eine Rendite auf dem eingesetzten Kapital von über 30%. Weil das Unternehmen jedoch seine geografische Abdeckung in den wichtigsten Märkten komplettieren wollte, erfolgte im Herbst 2018 der Börsengang. Der war auch für die Publikumsaktionäre äusserst erfolgreich. Innerhalb von zweieinhalb Jahren hatte sich der Unternehmenswert mehr als verdoppelt.

Margenschwund in Kauf genommen

Seit rund zwei Jahren kommt der Kurs nicht mehr vom Fleck, er pendelt mit grossen Ausschlägen seitwärts. Das hat indes nichts damit zu tun, dass das Geschäftsmodell an Attraktivität eingebüsst hätte – im Gegenteil. Vielmehr waren es die Teuerung der Inputpreise (Material, Energie, Fracht), dem Ausstieg aus Russland, was 120 Basispunkte Marge kostete, sowie vor allem zwei strategische Grossübernahmen, die dazu geführt haben, dass die Margen geschmälert wurden.

Im vergangenen Jahr sank die bereinigte Ebitda-Marge um 4,2 Prozentpunkte auf 23,5%. Im Schlussquartal lag sie mit 22,3% sogar um 6,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahr.

Das beunruhigt mich nicht, denn der Margenschwund ist nur temporär. Im vergangenen Sommer kaufte SIG den amerikanischen Abfüller Scholle IPN für 1,15 Mrd. €. Für ein Unternehmen, das zuvor erst 2 Mrd. € Umsatz erwirtschaftete, war das ein grosser Brocken. Doch die Integration des Marktführers bei den grossen, sogenannten Bag-in-Box-Behälter, wie sie zuhauf in Schnellimbissläden anzutreffen sind sowie die Nummer zwei bei den Standbeuteln (Spouted pouches), läuft laut Konzernchef Samuel Sigrist problemlos.

Nochmals 329,5 Mio. € gab SIG im vergangenen August für Evergreen Asia aus. Das drückte die Bruttoverschuldung der Gruppe von 1,7 Mrd. auf 2,7 Mrd. € in die Höhe und belastete die Bilanz mit gut 1 Mrd. €. Weil jedoch das Geschäft von SIG kontinuierlich viel Cashflow generiert, läutet die von 2,5 auf 3,1 gestiegenen Verschuldungsquote (Nettoschulden im Verhältnis zum bereinigten Ebitda) bei mir noch keine Warnglocken. SIG hat bewiesen, dass sie die beim Börsengang beim 3,1-fachen liegende Quote schnell abbauen kann. Das sollte erneut gelingen. Bis Ende 2024 soll die Quote wieder bei 2,5 und mittelfristig bei 2 liegen, verspricht der Konzernchef.

In der Verdauungsphase

Mit Scholle IPN und Evergreen Asia ist die SIG-Gruppe einen grossen Schritt näher zu ihrem Ziel gekommen, künftig der führende Hersteller von aseptischen Getränkekartons zu werden. Vorerst befindet sich das Unternehmen in der Verdauungsphase. Nun gilt es, die Neuerwerbungen auf das gleiche Margenniveau wie SIG zu bringen. Das sollte sich positiv auf die Bewertung auswirken.

Das wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Weil die Verkaufspreise für die Verschlüsse und Getränkekartons mit dem Kunden jeweils auf ein Jahr ausgehandelt werden, können die höheren Inputkosten nur verzögert überwälzt werden. Von letztjährigen organischen Umsatzwachstum von 8% entfielen 4,5 Prozentpunkte auf Preiserhöhungen, der Rest aufs Volumen. Absolut, also inklusive den beiden Neuerwerbungen, stieg der Umsatz um 34,8% auf 2,78 Mrd. €.

Dieses Jahr will das SIG-Management bei seinen Kunden erneut 4,5% höhere Preise durchdrücken. Damit wird die erwartete Margenschmälerung um 0,5 Prozentpunkte aus der Vollkonsolidierung von IPN/Evergreen kompensiert, was eine um 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte höhere Ebitda-Marge von 24 bis 25% erleben werde. Mittelfristig soll sie wieder über 27% zu liegen kommen.

Vor allem die zuversichtlichen Prognosen halfen, dass der Kurs der SIG-Aktien am Dienstag nach anfänglichen Kurseinbussen deutlich ins Plus kehrte.

Nach den beiden Grossakquisitionen baut SIG nun die Produktionskapazitäten zügig aus. Eine neue Fabrik in Mexiko steht bereits. Der nordamerikanische Markt, der bisher aus Asien und Europa mit Gebinden versorgt wurde, ist so besser erschlossen. Der grosse Anteil von Scholle IPN in der Region Americas, die stark auf die USA ausgerichtet ist und noch nicht auf das SIG-Margenniveau gehievt ist, schmälern die Rentabilität. Die Ebitda-Marge in den Americas von 20,2% «ist nicht repräsentativ für den Ertragswert dieser Region», erklärte der Konzernchef vor den Medien.

Indien – weltgrösster Milchmarkt

Der nächste Kapazitätssprung erfolgt in Indien, ein riesiger Markt, in dem die Schaffhauser seit 2018 mit Verkaufsteams präsent sind. Derzeit stehen dort zehn Füllmaschinen von SIG, Ende Jahr sollen es laut Konzernchef mehr als dreissig sein. Der weltweit grösste Markt für Milch, die bisher vorwiegend im Offenausschank verkauft wird, eröffnet SIG ein riesiges Potenzial für keimfreie Milchprodukte, die nicht kühl gelagert werden müssen.

SIG baut deshalb in Indien eine eigene Fabrik für aseptische Kartonpackungen. Für die erste Phase (2023 bis 2025) werden dafür 60 Mio. € investiert, was ab Ende 2024 eine Kapazität von bis 4 Mrd. Packungen erlaubt. Die Produktionskapazitäten könnten bis zu 10 Mrd. Stück erweitert werden. Im Vergleich: Gesamthaft produzierte SIG 2022 rund 49 Mrd. Packungen.

Im asiatischen Raum erwirtschaftet SIG bereits jetzt rund einen Drittel der Einnahmen. Vor allem aber ist es die lukrativste Region (Ebitda-Marge 31%), die zudem an schnellsten wächst. In Asien ist der absolute Preis eines Getränks entscheidend. Die Hersteller verkleinern deshalb die Portionen («shrinkflation»), um steigende Produktionskosten zu kompensieren. Das spielt SIG in die Hand, deren Anlagen innerhalb weniger Minuten auf kleinere Gebinde umgerüstet werden können.

Was für SIG-Aktien spricht

Die Vorzüge eines Engagements in SIG-Aktien ist die verhältnismässig geringe Abhängigkeit von den Wirtschaftszyklen, die langfristig stabilen Margen sowie eine gute Dividendenrendite. Für 2022 soll die Ausschüttung auf 47 (45) Rappen pro Aktie erhöht werden. Sie wird aus ausländischen Kapitalreserven bezahlt, weshalb sie für Anleger mit Schweizer Steuerdomizil steuerfrei ist. Laut dem SIG-Chef reiche die Reserve noch für viele Jahre. Jeweils 50 bis 60% des Gewinns gehen an die Aktionäre.

Diese Zuverlässigkeit und hohe Rentabilität haben ihren Preis. Das drückt sich in einer stolzen Bewertung aus. Derzeit verkehren sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 (2023) bzw. 23 (2024). Auf diesem Niveau haben sie es verdient, Teil eines wenig risikobehafteten Portefeuilles zu sein. Die im FTSE4Good vertretenen Valoren eignen sich zudem für Investoren, die viel Wert auf strenge Nachhaltigkeitskriterien legen, die das Unternehmen mit seinen rezyklierfähigen Verpackungen (alufrei bzw. aus Monoplastik) erfüllt.

Freundlich grüsst im Namen von Mr Market

Giorgio Müller