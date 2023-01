Auf dem Radar Aktien für die Ewigkeit Das Standardwerk «Stocks for the Long Run» von Jeremy Siegel ist vor kurzem in der sechsten Auflage erschienen. In seinem lesenswerten Buch beleuchtet der Finanzprofessor alle wichtigen Fragen rund um die Aktienanlage und erklärt, wie Investoren typische Fehler vermeiden können.

Nach einem anspruchsvollen Jahr wie 2022, in dem nahezu alle Börsen rund um den Globus schmerzhafte Einbussen verzeichneten, dürften nicht wenige Anleger verunsichert sein. «Sind Aktien wirklich eine kluge Investition?», wird sich mancher fragen, wenn er im Januar seinen Depotauszug studiert.

Bevor sie ihr Portfolio liquidieren, sollten Anleger jedoch einen Blick in die Neuauflage des Klassikers «Stock for the Long Run» von Jeremy Siegel, emeritierter Professor an der Wharton Business School, werfen (auf Deutsch: «Aktien für die Ewigkeit», allerdings ist die neue Auflage noch nicht ins Deutsche übersetzt worden).

«Stocks for the Long Run: The Definitive Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies», Jeremy J. Siegel | McGraw Hill | 2022 | 486 Seiten | ISBN-13: 978-1-264-26980-8.

Aktien überzeugen mit bester Performance

Gleich zum Einstieg präsentiert Siegel nämlich eine Fülle an Daten, die belegt, dass US-Aktien mit einer mittleren jährlichen Rendite von 7% (nach Abzug der Inflation) in den vergangenen 220 Jahren die mit Abstand beste Anlageklasse waren. Mit einer solchen Performance verdoppelt sich ein Vermögen alle zehn Jahre. Anleihen warfen im selben Zeitraum lediglich 3,6% per annum ab, kurzfristige Treasury Bills bloss 2,5%. Und wie hat sich Gold geschlagen? Seit 1802 hat das Edelmetall in Dollar eine reale Rendite von 0,6% abgeworfen und hat somit die Kaufkraft erhalten – viel mehr allerdings nicht.

Natürlich kann man einwenden, der US-Markt sei nicht repräsentativ für alle Börsen. Aber auch in der Schweiz haben Aktien in den vergangenen fast hundert Jahren Freude bereitet. Gemäss Zahlen der Privatbank Pictet beträgt die annualisierte Durchschnittsrendite für hiesige Aktien seit 1926 fast 8%, nach Abzug der Teuerung sind es immer noch stattliche 5,9% – deutlich mehr, als mit Anleihen erzielt worden wäre.

Prognosen sind schwierig

Von reisserischen Schlagzeilen und vom täglichen Börsenlärm sollen sich Anleger nicht beirren lassen, empfiehlt der Autor. «Bullen- und Bärenmärkte führen zu sensationellen Geschichten über unglaubliche Gewinne und verheerende Verluste. Doch geduldige Aktienanleger, die über die beängstigenden Schlagzeilen hinwegsehen können, haben immer besser abgeschnitten als diejenigen, die in Anleihen oder andere Vermögenswerte flüchteten.» Kurzum: Ein schlechtes Börsenjahr ist noch lange kein Grund, sich von Aktien zu verabschieden.

Aber prognostizieren nicht gerade diverse namhafte Ökonomen und Strategen eine nahende Rezession und einen neuerlichen Einbruch der Aktienmärkte? So warnte der ehemalige Fed-Chef Alan Greenspan vergangene Woche, eine Rezession in den USA sei das wahrscheinlichste Szenario, nachdem die US-Notenbank die Leitzinsen so stark angehoben habe. Wäre es möglich, Rezessionen präzise vorherzusagen, könnte man tatsächlich den Markt schlagen, indem man rechtzeitig Aktien verkauft und wieder aufstockt.

Nur leider sind Prognosen schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Mit diversen Beispielen belegt Jeremy Siegel, dass es selbst hochdekorierten Ökonomen nur selten gelingt, Wendepunkte in der Konjunktur korrekt vorherzusagen. «Den Aktienmarkt zu schlagen, indem man die reale Wirtschaftstätigkeit analysiert, erfordert ein Mass an Voraussicht, über das die Prognostiker noch nicht verfügen», lautet sein ernüchterndes Fazit.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Auswertung der grössten Tagesbewegungen des Dow Jones Industrial. Von 1885 bis Ende 2021 waren 157 Tage mit Kursveränderungen von mehr als 5% zu beobachten. Davon konnten aber bloss 42 mit einem signifikanten Ereignis wie Terroranschlägen, Stimulusmassnahmen oder der Covid-Pandemie in Verbindung gebracht werden. In nahezu 75% der Fälle liess sich kein plausibler Auslöser für die Ausschläge finden. Anleger sollten deshalb weniger Energie auf Wachstums- und Aktienkursprognosen verwenden und stattdessen besser kontinuierlich in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio investieren.

Aktuelle Ereignisse werden beleuchtet

Obwohl von einem Professor geschrieben und obwohl alle Thesen mit umfangreichen Daten, Grafiken und Tabellen untermauert sind, ist das Buch keineswegs akademisch trocken. Siegel versteht es, auch komplexere Sachverhalte wie Random Walk, Volatilität oder Index Futures verständlich zu erklären, ohne dabei allzu stark zu vereinfachen. Aber auch Grundlagen wie die gängigsten Bewertungskennzahlen sowie der Einfluss von Konjunkturzyklus und Geldpolitik auf die Börsen werden erläutert. Siegel wirft zudem einen Blick auf die Grosse Depression, die Dotcom-Bubble und die Finanzkrise 2008/2009.

Erfreulich ist, dass Jeremy Siegel auch auf jüngere Ereignisse Bezug nimmt. So widmet er der Covid-19-Pandemie ein Kapitel und kommentiert die Kryptowährung Bitcoin – die er als willkommene Konkurrenz zu den Fiat-Währungen sieht – oder den Höhenflug von Technologieaktien in den vergangenen Jahren. Zudem beleuchtet er den Einfluss der Inflation auf die Aktienmärkte. Siegel zeigt auf, weshalb Aktien – anders als Anleihen – auf lange Sicht einen guten Inflationsschutz bieten, dieser Schutz in der kurzen Frist indes typischerweise versagt. Davon können Anleger gerade ein Lied singen.

Die sechste Auflage ist umfangreich überarbeitet worden und umfasst sechs neue Kapital, darunter zum Thema Factor Investing (früher unter dem Namen Style Investing bekannt), zur Hypothese des effizienten Marktes, der Zukunft des Value-Investing, ökologische, soziale und Governance-Risiken (ESG), die Covid-19-Pandemie sowie eine ausführliche Diskussion der Auswirkungen von Inflation und Zinsen auf die Aktienkurse.

Typische Anlegerfehler – und wie man sie minimieren kann

Für die meisten Leser ist wohl das Kapitel mit dem Titel «How Psychology can Thwart Investment Goals» am wichtigsten. Denn auch wer alle Kniffe der Aktienbewertung beherrscht und die relevanten makroökonomischen Zusammenhänge versteht, ist noch lange kein erfolgreicher Investor. «Das Hauptproblem des Anlegers – und sogar sein schlimmster Feind – ist wahrscheinlich er selbst», wusste bereits Value-Investor Benjamin Graham. Langfristiges Investieren ist nämlich oftmals weniger eine Frage des Intellekts sondern vielmehr eine des Charakters oder des Temperaments.

In einem fiktiven Gespräch zwischen dem eher glücklosen Investor Dave und seinem Anlageberater präsentiert Siegel eine Auswahl klassischer Anlegerfallen, in die fast alle Marktakteure früher oder später einmal tappen. Dazu zählen etwa der Herdentrieb (wer verspürte in den Jahren bis 2021 nicht den Drang, in Technologiekonzerne zu investieren?) oder mentale Anker, die auf lange Frist die Performance empfindlich schmälern können («ich verkaufe meine Aktien erst, wenn sie wieder über dem Einstandskurs notieren»). Siegel zeigt Strategien auf, um diese Klippen zu umschiffen.

Praktische Umsetzung vermisst

Teil 7 des Buches hätte allerdings ausführlicher ausfallen dürfen. ETF werden zwar vorgestellt, insgesamt aber stiefmütterlich behandelt. Insbesondere wenn man bedenkt, was für einen Aufschwung die börsengehandelten Indexfonds in den vergangenen Jahren erlebt haben.

Das letzte Kapitel – «Structuring a Portfolio for Long-Term Growth» – ist mit gerade einmal sechs Seiten überaus knapp gehalten. Die Ratschläge, man solle kostengünstige ETF wählen, international diversifizieren oder Regeln aufstellen, nach denen man investiert, sind sicherlich vernünftig. Aber wer noch nicht viel Erfahrung an der Börse hat, hätte gerne konkrete Beispiele zur Hand, wie denn so ein Portfolio aussehen könnte und mit welchen Instrumenten es sich umsetzen lässt.

Das ist allerdings Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt ist «Stocks for the Long Run» ein vorzügliches Buch, das die Vorteile des Aktieninvestierens fundiert aufzeigt und die makroökonomischen Einflussfaktoren schön beschreibt.