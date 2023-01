Auf dem Radar The Avoidable War: Ein Blick in das Weltbild von Xi Jinping Der frühere australische Premierminister Kevin Rudd liefert mit seinem Buch wertvolle Einblicke in die Funktionsweise der Kommunistischen Partei Chinas sowie in die Denkweise ihres starken Mannes.

China beschäftigt die Gemüter an den globalen Finanzmärkten – dieses Mal im positiven Sinn: Die überraschende, im Dezember verkündete Abkehr der Parteiführung von der Zero-Covid-Politik eröffnet die Perspektive auf eine kräftige Erholung der chinesischen Wirtschaft. Die privaten Haushalte in der Volksrepublik haben im Verlauf der drei Pandemiejahre riesige Ersparnisse angehäuft, es könnte also bald eine Welle an aufgestauten Konsumausgaben über die Wirtschaft schwappen.

Wichtige Stimmen aus der Partei haben sich zudem wieder versöhnlicher zum privaten Wirtschaftssektor geäussert. So sagte der mächtige Vorsitzende der Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde, Guo Shuqing, Anfang Januar, der regulatorische Feldzug gegen die Internet- und E-Commerce-Konzerne sei grösstenteils vorbei.

Am Weltwirtschaftsforum in Davos schliesslich trat mit Vizepremier Liu He die aus Sicht der westlichen Finanzmärkte freundlichste Figur auf und verkündete, China melde sich zurück in der Weltwirtschaft.

Ist also alles wieder gut?

Waren die Sorgen nach der quasi absoluten Machtübernahme von Generalsekretär Xi Jinping am 20. Parteikongress Ende Oktober unbegründet, als namhafte Beobachter des Landes sagten, die Ideologie stehe in China jetzt klar über den Interessen der Wirtschaft? War vielleicht sogar die These des Grossmachtkonfliktes des 21. Jahrhunderts – USA gegen China – übertrieben?

«The Avoidable War – The Dangers of a Catastrophic Conflict between the US and Xi Jinping's China»: Kevin Rudd. Public Affairs Books, 2022. 432 Seiten.

Angesichts dieser überraschenden Wendungen und der damit verbundenen Volatilität an den Finanzmärkten – von «China ist nicht investierbar» zu «China rettet die Weltwirtschaft» innerhalb weniger Wochen – lohnt es sich, einige Schritte Abstand zu nehmen und das grosse Bild zu betrachten.

Diesem Zweck dient «The Avoidable War – The Dangers of a Catastrophic Conflict between the US and Xi Jinping’s China» von Kevin Rudd. Der frühere australische Premier- und Aussenminister, derzeitiger Präsident der Asia Society und künftiger Botschafter Australiens in den USA ist einer der scharfsinnigsten und klarsichtigsten westlichen Beobachter Chinas. Der studierte Sinologe spricht fliessend Mandarin und war als junger Diplomat bereits in den Achtzigerjahren in Peking stationiert.

Die Welt aus der Perspektive Pekings

Eines vorweg: Der Titel des Buches ist leicht irreführend. Rudd behandelt nicht primär einen drohenden Krieg zwischen den USA und China, und es geht nur am Rande um Taiwan. Der Hauptteil des Buches, rund zwei Drittel des Inhaltes, widmet sich intensiv dem Innenleben der Kommunistischen Partei Chinas sowie dem Weltbild von Xi Jinping. Dieses Weltbild leitet die Handlungen des starken Mannes Chinas, und es erklärt die für westliche Augen bisweilen «irrational» erscheinenden Aktionen der Parteiführung.

Erfrischend kompakt beginnt Rudd seine Erzählung mit einem historischen Überblick über die Beziehung zwischen den USA und China, wobei die Gründungsjahre der USA nahezu exakt in die Zeit fallen, als China unter den Qing den Höhepunkt seiner Macht erreicht. Wichtige Wegmarken in der Beziehung der beiden Staaten sind der Boxer-Aufstand von 1900, die Demütigung der jungen Republik China an der Friedenskonferenz von Versailles 1919, die Allianz mit Chiang Kai-shek während des Zweiten Weltkriegs, der Zusammenstoss mit Maos Volksrepublik während des Koreakriegs und die Annäherung mit Richard Nixons Reise nach Peking 1972.

Ab den frühen Achtzigern folgt die Reform- und Öffnungspolitik Deng Xiaopings, die von den USA mit dem Prinzip des «konstruktiven Engagements» beantwortet wird. Höhepunkt der Annäherung sowie der Integration Chinas ins liberale, regelbasierte Weltwirtschaftssystem ist die Aufnahme der Volksrepublik in die Welthandelsorganisation WTO im Dezember 2001.

Der Autor verwendet viel Zeit darauf, die Perspektive Pekings in Bezug auf die Historie und die gegenwärtigen Entwicklungen zu erklären. Dies in der Annahme, dass die Leser seines Buches mit der «westlichen» Sicht auf China vertrauter sind, die Handlungen der Parteiführung jedoch nur mit dem Verständnis der Perspektive aus Peking nachvollziehbar sind.

Die Weltanschauung Xis sei in Bezug auf die Innen- und Parteipolitik zutiefst leninistisch, in Bezug auf die Wirtschaft marxistisch und in Bezug auf die Aussenpolitik nationalistisch, argumentiert Rudd. Er veranschaulicht Xis Weltbild anhand von zehn konzentrischen Kreisen, wobei ihre Wichtigkeit nach aussen hin abnimmt:

Erster Kreis: an der Macht bleiben. Das oberste Ziel der Kommunistischen Partei Chinas – wichtiger als jedes andere Ziel – ist es, an der Macht zu bleiben. Die Partei steht über allem, auch über dem Staat. «Das ist ein fundamentaler Unterschied zu westlichen politischen Parteien, und diese leninistische Realität darf nie vergessen werden», schreibt Rudd.

Das oberste Ziel der Kommunistischen Partei Chinas – wichtiger als jedes andere Ziel – ist es, an der Macht zu bleiben. Die Partei steht über allem, auch über dem Staat. «Das ist ein fundamentaler Unterschied zu westlichen politischen Parteien, und diese leninistische Realität darf nie vergessen werden», schreibt Rudd. Zweiter Kreis: Sicherung der nationalen Einheit. Die Einheit und territoriale Integrität Chinas ist das zweitwichtigste Ziel, unmittelbar nach dem absoluten Machterhalt der Partei. «Territoriale Integrität» umfasst auch Tibet, Xinjiang, die Innere Mongolei und Hongkong – sowie die «Rückkehr» Taiwans.

Die Einheit und territoriale Integrität Chinas ist das zweitwichtigste Ziel, unmittelbar nach dem absoluten Machterhalt der Partei. «Territoriale Integrität» umfasst auch Tibet, Xinjiang, die Innere Mongolei und Hongkong – sowie die «Rückkehr» Taiwans. Dritter Kreis: Wachstum der chinesischen Wirtschaft. Wachsender Wohlstand für die Bevölkerung ist ein zentraler Teil des Gesellschaftskontrakts zwischen Partei und Bevölkerung. Dazu zählt auch die Strategie, China unabhängiger von den Launen der Weltkonjunktur und von den Fesseln des Dollars zu machen.

Wachsender Wohlstand für die Bevölkerung ist ein zentraler Teil des Gesellschaftskontrakts zwischen Partei und Bevölkerung. Dazu zählt auch die Strategie, China unabhängiger von den Launen der Weltkonjunktur und von den Fesseln des Dollars zu machen. Vierter Kreis: Nachhaltigkeit in Umweltfragen. Die Parteiführung hat begriffen, dass die rasante wirtschaftliche Entwicklung Chinas riesige Umweltprobleme verursacht hat und die Bevölkerung zunehmend lautstark saubere Luft und sauberes Wasser fordert. Auch dies wird als Teil des Gesellschaftskontrakts zwischen Partei und Bevölkerung begriffen.

Die Parteiführung hat begriffen, dass die rasante wirtschaftliche Entwicklung Chinas riesige Umweltprobleme verursacht hat und die Bevölkerung zunehmend lautstark saubere Luft und sauberes Wasser fordert. Auch dies wird als Teil des Gesellschaftskontrakts zwischen Partei und Bevölkerung begriffen. Fünfter Kreis: Modernisierung des Militärs. Xi sieht sich als grossen Strategen, und er war 2012, nach seiner Machtübernahme, erschüttert über den desolaten Zustand der Streitkräfte. Die technologische Aufrüstung und der Aufbau einer Hochseeflotte sind für Xi der Schlüssel, um Chinas Macht nach innen und nach aussen zu festigen.

Xi sieht sich als grossen Strategen, und er war 2012, nach seiner Machtübernahme, erschüttert über den desolaten Zustand der Streitkräfte. Die technologische Aufrüstung und der Aufbau einer Hochseeflotte sind für Xi der Schlüssel, um Chinas Macht nach innen und nach aussen zu festigen. Sechster Kreis: Pflege der Nachbarn. Die Volksrepublik grenzt an 14 Staaten. In der Historie kamen Gefahren für das Reich meist von den landseitigen Nachbarn. Aus diesem Grund verfolgt Xi die Strategie, sich mit Chinas Nachbarn zu engagieren und diese wenn möglich – bestes Beispiel ist Russland – in einem Abhängigkeitsverhältnis zu halten.

Die Volksrepublik grenzt an 14 Staaten. In der Historie kamen Gefahren für das Reich meist von den landseitigen Nachbarn. Aus diesem Grund verfolgt Xi die Strategie, sich mit Chinas Nachbarn zu engagieren und diese wenn möglich – bestes Beispiel ist Russland – in einem Abhängigkeitsverhältnis zu halten. Siebter Kreis: Sicherung der maritimen Peripherie im Westpazifik. Während Peking seine landseitigen Nachbarn engagiert betreut, ist der Blick auf den Pazifik aus Pekings Perspektive von Feinden dominiert. Ein Ring von US-Alliierten – Südkorea, Japan, Taiwan, die Philippinen, Australien – versperrt den Weg. Hier verfolgt Xi die Strategie, Zweifel an der langfristigen Loyalität der USA zu säen. In der Südchinesischen See schafft Peking derweil Tatsachen mit der Besetzung und Befestigung von Inseln und Riffen.

Während Peking seine landseitigen Nachbarn engagiert betreut, ist der Blick auf den Pazifik aus Pekings Perspektive von Feinden dominiert. Ein Ring von US-Alliierten – Südkorea, Japan, Taiwan, die Philippinen, Australien – versperrt den Weg. Hier verfolgt Xi die Strategie, Zweifel an der langfristigen Loyalität der USA zu säen. In der Südchinesischen See schafft Peking derweil Tatsachen mit der Besetzung und Befestigung von Inseln und Riffen. Achter Kreis: Sicherung der kontinentalen Peripherie im Westen. Peking sucht strategische Tiefe auf der gesamten eurasischen Landmasse, bis in den Nahen Osten und nach Afrika, wozu die Infrastrukturprojekte der «Belt and Road»-Initiative dienen.

Peking sucht strategische Tiefe auf der gesamten eurasischen Landmasse, bis in den Nahen Osten und nach Afrika, wozu die Infrastrukturprojekte der «Belt and Road»-Initiative dienen. Neunter Kreis: Sicherung des Einflusses in der Welt der Entwicklungsländer. Schon in den frühen Jahren der Volksrepublik unter Mao und Zhou Enlai sah sich China als Führungsnation der «Dritten Welt». Seit Jahren baut Peking zielgerichtet Abhängigkeitsbeziehungen mit Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika auf. Das dient einerseits der Sicherung von Rohstoffen, bringt aber auch handfeste Vorteile in der Uno: Wenn immer in der Vollversammlung der Vereinten Nationen über Themen abgestimmt wird, die China tangieren, kann sich Peking auf zahlreiche Unterstützung verlassen.

Schon in den frühen Jahren der Volksrepublik unter Mao und Zhou Enlai sah sich China als Führungsnation der «Dritten Welt». Seit Jahren baut Peking zielgerichtet Abhängigkeitsbeziehungen mit Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika auf. Das dient einerseits der Sicherung von Rohstoffen, bringt aber auch handfeste Vorteile in der Uno: Wenn immer in der Vollversammlung der Vereinten Nationen über Themen abgestimmt wird, die China tangieren, kann sich Peking auf zahlreiche Unterstützung verlassen. Zehnter Kreis: Neuorganisation der Weltordnung. Mit seinem Aufstieg unter Deng ab 1978 hat sich China zunächst brav in die von den USA dominierte Nachkriegs-Weltordnung eingefügt und sich an Institutionen wie Uno, Weltbank, IMF, WTO etc. beteiligt. Gleichzeitig hat Peking jedoch seit Jahren gezielt daran gearbeitet, diese Institutionen zu unterwandern und opportunistisch Parallelorganisationen aufzubauen. Xi lässt mittlerweile keinen Zweifel mehr daran, dass er die von den USA nach 1945 aufgebaute, liberale Weltordnung nicht als gegeben akzeptiert.

Zehn Szenarien zu Taiwan

Diese zehn Kreise sind es gemäss der Analyse von Kevin Rudd, die alle Handlungen der Partei und ihres Steuermannes Xi leiten und erklären.

Nach Ansicht des Autors war der Westen, angeführt von den USA, zu lange naiv und hielt an der Hoffnung fest, China werde sich mit wachsendem Wohlstand von selbst öffnen und liberalisieren. In den späten Jahren unter Obama und dann unter Trump habe der Wind gedreht. Erst mit der Biden-Regierung sei Washington auf eine umfassende Eindämmungsstrategie eingeschwenkt, die besonders den Zugang Chinas zu High-Tech-Produkten unterbinden soll.

Rudd schliesst das Buch mit der Taiwan-Frage (vgl. zweiter Kreis, «Sicherung der territorialen Integrität») und präsentiert zehn Szenarien, wie sich dieser Konflikt im Verlauf des kommenden Jahrzehnts abspielen könnte, von Amerikas «München-Moment» bis hin zur Niederlage und Demütigung Xi Jinpings.

Die gute Nachricht: Nicht jedes dieser Szenarien sieht einen «heissen» Krieg zwischen den Supermächten vor. Rudd präsentiert überzeugende Wege, wie die Katastrophe abgewendet werden kann (daher der Titel des Buches: «The Avoidable War»).

Die schlechte Nachricht: Die kommenden Jahre werden schwierig und potenziell gefährlich. Unfälle, unbeabsichtigte Zusammenstösse in den Konfliktzonen – in der Südchinesischen oder der Ostchinesischen See – bergen das Potenzial einer Eskalation.

Sowohl Peking als auch Washington werden vor enormen strategischen Herausforderungen stehen. Der Konflikt, ob kalt oder heiss, wird auch Europa und die Schweiz nicht unberührt lassen. Da hilft es, zu verstehen, mit welchem Weltbild Xi Jinping arbeitet.

«The Avoidable War» ist inhaltlich kein einfaches Buch, aber Kevin Rudd hat es flüssig, verständlich und packend geschrieben. Sehr empfehlenswert.