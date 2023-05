Auf dem Radar Wir müssen über Inflation reden Nach Jahrzehnten, in denen sie kein Thema war, ist sie zurück: die Inflation. Was sind die Gründe, was sind die Konsequenzen – und wie können die Notenbanken die Preisstabilität wiederherstellen? Stephen King liefert in seiner Geschichte zur Inflation Antworten.

Sometimes they come back: Es war ein Schock, als sich die Inflation mit aller Wucht zurückmeldete. Ab Frühling 2021 begannen die Konsumentenpreise in vielen Ländern spürbar anzuziehen – auch in der Schweiz. Während rund drei Jahrzehnten war die Teuerung in den westlichen Ländern kein Thema, und die Notenbanken waren überzeugt, das Inflationsbiest ein für allemal erledigt zu haben.

Vielmehr fürchteten sich die Entscheidungsträger rund um den Globus insbesondere nach der Finanzkrise 2008/2009 vor einem Abgleiten in eine gefährliche Deflation, die vor dem Hintergrund stark gestiegener Schulden verheerend gewesen wäre. So lag die offiziell ausgewiesene Inflation in der Schweiz zwischen 2008 und 2021 oft im negativen Bereich. Auch in Deutschland bewegte sich die Teuerung über Jahre hinweg klar unter der von den Währungshütern anvisierten Marke von 2%.

Die «transitorische» Inflation

Umso grösser war die Überraschung, als die Konsumentenpreise plötzlich steil nach oben zeigten und Werte erreichten, wie sie letztmals vor vierzig Jahren beobachtet wurden. Zunächst waren die geldpolitischen Entscheidungsträger davon überzeugt, dass sich der Preisanstieg auf einige wenige Bereiche wie Gebrauchtwagen und Halbleiter beschränken würde. Dort waren die Folgen der Covid-Pandemie und der damit verbundenen Störungen in den Lieferketten besonders ausgeprägt.

So beschwichtigten die Vertreter der wichtigen Notenbanken, der Preisanstieg sei bloss «transitorisch», also vorübergehender Natur. Sobald die Effekte der Pandemie verpufft seien, werde sich auch die Teuerung normalisieren. Doch anstatt zu fallen, beschleunigte sich die Inflation. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, der die Energiepreise in die Höhe schiessen liess, kam im Februar 2022 ein weiterer Preistreiber hinzu.

Während für das Gros der Währungshüter der Inflationsschub einer Verkettung unglücklicher externer Umstände geschuldet war, ortet der Ökonom Stephen King von der britischen Grossbank HSBC die Fehler beim Fed, der Bank of England und der EZB.

«We Need to Talk About Inflation: 14 Urgent Lessons from the Last 2,000 Years», Stephen King | Yale University Press | 2023 | 240 Seiten | ISBN-13: ‎ 978-0300270471

Er widerspricht dem Narrativ der Notenbanken in seinem neuen Buch «We Need to Talk About Inflation: 14 Urgent Lessons from the Last 2,000 Years» (eine Anspielung auf das Buch «We Need to Talk about Kevin» von Lionel Shriver) vehement: «Die Ursachen für den Anstieg der Inflation nach der Pandemie liegen in der monetären Selbstgefälligkeit der Notenbanken und nicht in Russlands Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2022 oder Chinas anhaltenden Lockdowns».

Zu lange gezögert

In der Tat hatte sich die Teuerung zum Zeitpunkt der russischen Invasion bereits markant beschleunigt. In den USA erreichte der Consumer Price Index 7,9%, in Deutschland legten die Konsumentenpreise um 4,3% zu und in der Schweiz stiegen sie um 2,2%. Erst einen Monat nach dem Angriff Russlands begann die US-Notenbank Fed, die Leitzinsen anzuheben. Die Europäische Zentralbank wartete sogar bis im Juli 2022 mit der ersten Anhebung.

Dieses lange Hinauszögern der geldpolitischen Straffung sei ein entscheidender Grund für den anhaltenden Inflationsdruck. Das von den Zentralbanken vorgebrachte Argument gegen eine Anhebung der Leitzinsen, dass alles nur «vorübergehend» sei, wurde nach Ansicht von King dadurch genährt, dass die Zentralbanken fast zwei Jahrzehnte lang mit einer niedrigen Inflation konfrontiert waren und dabei Opfer ihrer eigenen «Anti-Inflationspropaganda» wurden.

Sie seien zu verliebt gewesen in ihre Modelle, die ihre eigene Weltanschauung bestätigt hätten und seien nach Jahren, in denen der Kampf gegen die Inflation das vorherrschende Thema war, blind gewesen gegenüber den sich rapide geänderten Umständen und haben Warnsignale ignoriert. «Die Voreingenommenheit gegenüber der Deflation könnte ungewollt eine Voreingenommenheit zugunsten der Inflation geschaffen haben», schreibt er.

Ungesunde Mandatsausweitung

Verschärfend komme hinzu, dass der Aufgabenbereich der Notenbanker zusehends ausgeweitet und verwässert wurde und nun auch Ziele wie den Klimawandel oder soziale Ungleichheit umfasse. Dadurch sei die Kernaufgabe, der Erhalt der Preisstabilität, vernachlässigt worden, schreibt King.

Auch die Verquickung von Fiskal- und Geldpolitik habe die Rückkehr der Inflation begünstigt. Die Massnahmen der quantitativen Lockerung (Quantitative Easing, QE) hätte ein Moral-Hazard-Problem geschaffen, in dem Staaten womöglich eine zu expansive Fiskalpolitik betrieben haben – im Wissen, dass ein allzu abrupter Anstieg der Renditen auf ihren Staatsanleihen von den Notenbanken verhindert worden wäre. Die Sorge um die Finanzmarktstabilität habe zudem vergessen lassen, wie schädlich Inflation sein kann.

Die Gefahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien enorm, warnt der Autor, und die ärmeren Schichten leiden überdurchschnittlich unter den steigenden Preisen. Inflation bestraft Sparer und belohnt diejenigen, die auf Pump leben. Inflation macht Unternehmen und Konsumenten das Leben schwer und schmälert die Reallöhne. Sie führt zu zufälligen Inflationsgewinnern und -verlierern, was Spannungen innerhalb der Gesellschaft auslösen kann.

«Die Inflation ist ein Mechanismus, der willkürlich und unfair den einen etwas wegnimmt, während er den anderen etwas gibt», schreibt King. Sprich: Inflation ist ein höchst undemokratisches Mittel der Umverteilung, wie der Ökonom mit historischen Beispielen untermauert.

Glaubwürdigkeit unter Beschuss

In den vergangenen zwei Jahren gaben die Notenbanken kein gutes Bild ab; ihre Glaubwürdigkeit ist angeschlagen. Die Inflation zurück in Richtung 2% zu bringen, dürfte deshalb mit mehr Schmerzen verbunden sein, als sich die Notenbanken eingestehen wollen, befürchtet King.

Wird die Zähmung der Inflation gelingen? Angesichts der nach wie vor wirkenden inflationären Kräfte – die äusserst niedrige Arbeitslosigkeit in vielen Ländern, vielerorts negative Realzinsen, die hohe Verschuldung und der Trend zur Deglobalisierung – ist der Ausgang ungewiss.

Stephen King macht dem Leser indes keine Illusionen und schliesst sein Buch mit den folgenden Zeilen: «Diejenigen, die glauben, dass wir immer noch in einer von Paul Volcker geführten Welt leben, sollten sich stattdessen auf eine Rückkehr in die verrückte Welt von Arthur Burns einstellen». Arthur Burns war der Vorsitzende des Fed von 1970 bis 1978, als die Inflation in den USA aus dem Ruder lief.

Hoffen wir, dass King falsch liegt.