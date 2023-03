The Big Picture Eine Frage des Vertrauens Das Finanzsystem steht unter enormem Stress. Das Vertrauen der Marktteilnehmer ist angeschlagen – was für die Credit Suisse fatal endete. Daraus lassen sich für die Schweiz einige unbequeme Gedanken ziehen.

«It ain't over 'til it's over»

Yogi Berra, Amerik. Baseball-Spieler und -Coach (1925–2015)

Keine Woche ist vergangen, seit die Credit Suisse in einer vom Bund orchestrierten Notfall-Aktion von der UBS übernommen werden musste. Man reibt sich immer noch die Augen angesichts der atemberaubenden Geschwindigkeit, mit der die Bank in den Abgrund gerast ist.

Zeitweise herrschte diese Woche eine gespenstische Ruhe an den globalen Finanzmärkten – als ob nichts gewesen wäre.

Lassen Sie sich von der Ruhe nicht täuschen. Es ist noch nicht vorbei. In den USA frisst sich eine Vertrauenskrise durch das Finanzsystem, von der besonders die Regionalbanken betroffen sind. In Europa sind die Preise von Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) diverser Grossbanken in die Höhe geschnellt. Der Aktienkurs der Deutschen Bank sackte am Freitag bis zu 15% in die Tiefe.

Wer vor 15 Jahren schon aktiv an den Märkten tätig war, fühlt sich an 2007 und 2008 erinnert. Das Finanzsystem steht unter gewaltigem Stress. Wenn sich die Geschichte reimt, dann werden weitere Beben folgen.

Es gilt die Faustregel: «Markets stop panicking when central banks start panicking – die Panik an den Märkten endet erst, wenn die Panik der Zentralbanken beginnt.» Und mit «Panik der Zentralbanken» ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass sie ihre bisherige Geldpolitik über den Haufen werfen und die Liquiditätsschleusen weit aufreissen.

Wir widmen das dieswöchige «Big Picture» primär dem Fall Credit Suisse, in Form einer kommentierenden Einschätzung, wie es überhaupt zu diesem Desaster kommen konnte und was es bedeutet.

Zunächst werfen wir aber einen kurzen Blick auf die USA.

Die Themen Rebel Yellen War's das für das Fed? Vier unbequeme Gedanken zur Credit Suisse

1. Rebel Yellen

Seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) am 10. März frisst sich ein Schwelbrand durch das US-Regionalbankensystem. Wenngleich die SVB in einigen Belangen ein Spezialfall war, so haben viele Regionalbanken doch eines gemeinsam: Sie halten erhebliche Bestände an US-Staatsanleihen und verbrieften Hypothekarkrediten (Mortgage-backed Securities, MBS) in ihrer Bilanz.

Das war zwar längst bekannt, und es stellte aus Sicht der Finanzmärkte theoretisch auch kein Problem dar: Der Grossteil dieser Wertpapiere ist als «Halten bis Verfall» (held to maturity) deklariert, was bedeutet, dass die Banken die aus dem Zinsanstieg des vergangenen Jahres resultierenden Buchverluste nicht ausweisen müssen.

Aber was theoretisch kein Problem ist, kann praktisch sehr wohl zu einem werden: nämlich dann, wenn die Kunden das Vertrauen in ihre Bank verlieren, ihre Einlagen abziehen und die Bank gezwungen wird, die Wertschriften mit Verlust zu verkaufen.

Die Dimensionen sind riesig. Gemäss einer aktuellen Studie hat der letztjährige Zinsanstieg im amerikanischen Bankensystem zu unrealisierten Buchverlusten auf Treasuries und MBS im Umfang von 2 Bio. $ (2000 Mrd.) geführt.

Im Regionalbankensystem findet deshalb seit Tagen ein mehr oder weniger stiller Bank Run statt. Kunden ziehen ihre Einlagen ab und transferieren sie entweder zu den systemrelevanten Grossbanken JPMorgan, Citi, Wells Fargo und Bank of America oder parken ihr Geld in Geldmarktfonds (Money market funds, MMF). Diese bieten mit mehr als 4% ohnehin viel höhere Zinsen als die Banken, die Kontokorrent-Einlagen gegenwärtig gemäss Daten des Brokerhauses Jefferies lediglich mit 0,37% verzinsen.

Quelle: Jefferies

Kein Wunder, verzeichnen US-Geldmarktfonds derzeit mit 5,1 Bio. $ die grössten je erreichten Einlagenbestände:

Quelle: Bank of America

Die Zuflüsse in Geldmarktfonds sind die Abflüsse aus den Regionalbanken – und diese bluten langsam aus.

US-Finanzministerin Janet Yellen wurde im Verlauf der vergangenen Woche in öffentlichen Auftritten mehrmals gefragt, ob das Treasury Department erwäge, eine pauschale, unbeschränkte Einlagengarantie für alle Banken auszusprechen. Yellen blieb unklar, verhedderte sich in Widersprüche – und beschleunigte damit bloss den Vertrauensverlust.

Angesichts der bisherigen Dynamik muss damit gerechnet werden, dass sich die Schockwellen im US-Finanzsystem fortsetzen und eine Beruhigung erst einsetzt, wenn Yellen ein «Whatever it takes»-Versprechen abgibt.

Der nächste Krisenherd kündigt sich jedenfalls bereits an: Verbriefte Hypothekarkredite von kommerziellen Liegenschaften (Commercial Mortgage-backed Securities, CMBS) geraten dieser Tage unter massiven Abgabedruck.

2. War's das für das Fed?

Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, begab sich am Mittwoch auf das Hochseil und kündigte eine weitere Erhöhung des Leitzinses auf ein Zielband von 4,75 bis 5% an (lesen Sie hier alle Details dazu). Powell muss den Anschein bewahren, er führe weiterhin glaubwürdig den Kampf gegen die Inflation, aber gleichzeitig muss das Fed sicherstellen, dass das Finanzsystem keine Kernschmelze erleidet.

Einen Eindruck für den Umfang der Liquiditätshilfen, die das Fed bereits an die Banken geleistet hat, zeigen die jeweils am Donnerstag veröffentlichten Daten zur Bilanzgrösse des Fed. Sie ist seit dem SVB-Kollaps um rund 400 Mrd. $ angeschwollen. Rund zwei Drittel des «Quantitative Tightening»-Programms, mit dem das Fed seit Sommer 2022 seine Bilanz schrumpfen wollte, wurden damit bereits wieder rückgängig gemacht:

Die Terminmärkte gehen mittlerweile davon aus, dass der Zinserhöhungszyklus zu Ende ist. Der von den Märkten erwartete Wendepunkt des Leitzinses (Terminal Rate, blaue Kurve) entspricht derzeit genau der Fed Funds Rate (orange):

Quelle: Bianco Research

Die Märkte erwarten, dass der Fed-Offenmarktausschuss an seiner nächsten Sitzung vom 3. Mai eine Nullrunde beschliessen wird. Bereits an der Sitzung vom 14. Juni soll sodann die erste Zinssenkung von 0,25 Prozentpunkten folgen.

Mit der Krise im Regionalbankensektor ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession der US-Wirtschaft signifikant gestiegen.

Der Marktbeobachter Jim Bianco geht davon aus, dass das Fed in üblicher Manier die Zinsen so weit erhöht hat, bis im Finanzsystem etwas in die Brüche gegangen ist; im Jahr 2000 war es die Technologieblase, 2007 war es der Immobilienmarkt, 2018 der Repo-Markt – und dieses Mal hat das Fed das Regionalbankensystem zum Bersten gebracht:

Quelle: Bianco Research

Schon in wenigen Monaten könnten also die ersten Zinssenkungen kommen. Die ersten Zinssenkungen nach Ausbruch einer Krise werden von der Börse in der Regel zunächst bejubelt, der Optimismus erweist sich aber als zu früh. Wie wir hier gezeigt haben, findet der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt in der Regel erst in der Rezession, nicht davor.

Wer an den Börsen taktisch agiert, sollte sein Pulver trocken halten.

3. Vier unbequeme Gedanken zur Credit Suisse

Die Wogen, die der Untergang der CS hinterlassen hat, werden sich noch lange nicht glätten. Einzelne Aspekte der Notfall-Aktion werden die Gerichte beschäftigen. Die Schweiz hat viel mehr verloren als eine Grossbank; die Reputation des Landes als Hafen der Stabilität und Rechtsstaatlichkeit im Geschäft der globalen Vermögensverwaltung hat erheblichen Schaden erlitten.

Es ist möglich, dass der Notverkauf an die UBS am Ende die beste – weil einzig praktikable – Lösung war. Es ist möglich, dass der Bundesrat am Wochenende des 19. März per Notrecht handeln musste, weil er keine Alternativen hatte und er unter enormem Druck aus Washington stand. Es ist möglich, dass dadurch eine globale Finanzkrise verhindert wurde.

Das verringert die Tragweite der Katastrophe aber nicht, denn es hätte niemals so weit kommen dürfen, dass die Landesregierung und die Nationalbank in einem Zustand der Alternativlosigkeit handeln mussten.

Die Aufarbeitung des Falls Credit Suisse wird Jahre beanspruchen. Doch eine Reihe von Erkenntnissen lässt sich bereits ziehen.

1. Solvenz und Liquidität reichen nicht

Die Credit Suisse hat einen klassischen Bank Run erlitten. Kunden haben sich in grosser Zahl von ihr abgewandt. Sie verzeichnete seit einem halben Jahr stetige Abflüsse von Kundengeldern. Als die globalen Finanzmärkte nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank sodann unter grossen Stress gerieten, reichte die unüberlegte Aussage des Chairman der Saudi National Bank am 15. März, und die CS war innerhalb von drei Tagen erledigt.

Das hätte nicht passieren dürfen. Die CS war zwar angeschlagen, aber sie war unmittelbar vor ihrem Untergang nach allen Gesichtspunkten sowohl solvent als auch liquide. Die Bank übertraf die regulatorischen Vorschriften punkto Kapitalausstattung und Liquidität deutlich. Ihre Bilanz war nicht in übermässigem Umfang von faulen Anlagen durchsetzt.

Trotzdem ist es passiert. Wieso? Weil die Credit Suisse das Vertrauen der Finanzmärkte, ihrer Gegenparteien und ihrer Kunden verloren hatte.

Der Fall führt in aller Brutalität vor Augen: Egal, wie dick die Liquiditäts- und Kapitalpolster sind – wenn eine Bank das Vertrauen verliert, ist sie tot. Das muss allen Regulierungsbehörden weltweit zu denken geben, denn die nach der Finanzkrise von 2008 angepassten Kapital- und Liquiditätsvorgaben hätten das Vertrauen der Märkte in die Solidität und Zahlungsfähigkeit der systemrelevanten Finanzinstitute über jeden Zweifel sicherstellen sollen. Das ist offensichtlich nicht gelungen.

Hierin liegt denn auch das grösste Versagen im Fall Credit Suisse. Der Sturm traf das Institut nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Vertrauensverlust ereignete sich schrittweise – und unaufhaltsam – über Monate, sogar Jahre. Spätestens seit den Milliardenverlusten mit Greensill und Archegos im Frühjahr 2021 galt die CS als schwächstes Glied im internationalen Bankensystem.

Im Herbst 2022 erlebte die Credit Suisse einen ersten Bank Run, als die neue Führung unter Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann und CEO Ulrich Körner die Strategie überarbeitete. Sie beklagten sich später, der Tweet eines australischen Journalisten – in dem von «einer grossen internationalen Investmentbank, die am Abgrund steht» die Rede war – habe die Krise ausgelöst.

Der Tweet vom 1. Oktober 2022 nannte die Credit Suisse nicht einmal namentlich, er hätte also genauso gut auf Morgan Stanley, Barclays oder Nomura Anspielung nehmen können. Trotzdem war für die Finanzmärkte offenbar völlig klar, dass es sich um die Credit Suisse handeln musste.

Wieso? Weil sie seit Monaten als schwächste Bank im System identifiziert war. Perzeption ist Realität.

Dieser erste, kurze Bank Run war ein Schuss vor den Bug der CS. Er hätte nicht nur für das Management, sondern auch für die Verantwortlichen der Nationalbank und der Aufsichtsbehörde Finma ein grelles Warnsignal sein müssen. Nicht Twitter war das Problem, wie Finma-Präsidentin Marlene Amstad am vergangenen Wochenende peinlicherweise abermals sagte, sondern die Tatsache, dass die CS in den Augen aller Gegenparteien die schwächste Bank im System war. Alle verbalen Beteuerungen der Bankführung – Lehmann: «We are solid like a Swiss Rock» – nützten nichts, um den Vertrauensverlust zu stoppen.

Ein makabrer Witz besagt, dass wenn man in einer Gruppe auf einen Grizzlybären trifft, es für das eigene Überleben nicht notwendig ist, schneller zu sein als der Bär. Man muss nur schneller sein als das langsamste Gruppenmitglied. Übertragen auf das Bankgeschäft bedeutet das: Man kann einen Vertrauensverlust nicht vollständig durch Regulierung verhindern. Aber man muss alles unternehmen, dass man das Unheil nicht auf sich zieht, wenn die Finanzmärkte unter Stress geraten.

Das hat das Management der Bank, das haben aber auch Finma und SNB nach der ersten Bank-Run-Episode im Herbst 2022 nicht begriffen: Sie hätten diesen Zustand niemals akzeptieren dürfen, dass der Credit Suisse der Ruf als schwächste Grossbank anhaftete. Sie hätten die Erosion des Vertrauens niemals akzeptieren dürfen. Statt über Twitter zu lamentieren, hätten sie alles – Whatever it takes – veranlassen müssen, um jeglichen Zweifel an der Solidität der CS auszuräumen.

Irgendein Institut trägt immer die rote Laterne; während Jahren war es die Deutsche Bank. In der Panik vom März 2023 war es die Credit Suisse. Das war ihr Todesurteil.

2. Das Schweizer TBTF-Gesetz ist ein Papiertiger

Eidgenossenschaft und Nationalbank mussten im Oktober 2008 unter Inkaufnahme enormer Risiken die UBS retten. Sie war Too big to fail.

«Nie wieder» lautete in den Jahren danach das Versprechen in der schweizerischen Politik. In einem mehrjährigen Prozess wurde ein Gesetzespaket geschmiedet, das verhindern sollte, dass eine derartige Rettungsaktion jemals wieder notwendig würde.

Ein Kernstück dieser TBTF-Bestimmungen war die rechtliche und operative Trennung der systemrelevanten Schweizer Bankaktivitäten von den internationalen Geschäftsfeldern des Mutterhauses. Die Idee hinter der Einführung dieser «Sollbruchstellen» war es, dass der Schweizer Regulator das inländische Bankgeschäft im Notfall sofort aus dem schlingernden Konzern herauslösen und damit schützen könnte.

Doch dieser Mechanismus kam im Fall der Credit Suisse gar nicht zur Anwendung. Finanzministerin Karin Keller-Sutter und SNB-Präsident Thomas Jordan sagten dazu, eine geordnete Abwicklung einer Bank sei unter «normalen Umständen» zwar möglich, aber in der derzeit «fragilen» Situation an den globalen Finanzmärkten sei das Risiko dafür zu gross gewesen.

Ohne zu behaupten, eine Abwicklung und Aufspaltung der CS wäre zwingend der bessere Weg gewesen: Aber ein für den Notfall konzipiertes Gesetz, das nur unter normalen Umständen funktioniert? Das ist ungefähr so nutzlos wie ein Airbag, der immer funktioniert – nur nicht im Szenario eines Aufpralls.

Das muss zu denken geben, denn die «neue» UBS ist in Relation zur Grösse der schweizerischen Volkswirtschaft, wie Kollege Christoph Eisenring hier schreibt, ein Monster.

3. Die Schweiz verspielt ihren Wettbewerbsvorteil

Als Teil der Übernahmetransaktion durch die UBS werden Pflichtwandelanleihen der Credit Suisse, sogenannte AT1-Bonds (Additional Tier 1), im Wert von rund 16 Mrd. Fr. abgeschrieben. Die Investoren dieser Anleihen erleiden einen Totalverlust. Die UBS spricht im Zusammenhang mit dieser Massnahme von einem Verlustschutz («loss protection»), den sie vom Bund erhalten hat.

Es besteht kein Zweifel: AT1-Bonds sind hoch riskante Wertpapiere. Ihre Coupons von 5 bis 9% in Dollar bzw. rund 3,5% in Franken – ausgegeben in einem Umfeld von Null- oder Negativzinsen – zeugen von den Risiken. Die Emissionsprospekte der Anleihen halten unzweideutig fest: Diese Papiere können bei Eintritt bestimmter Ereignisse ausgelöscht werden. Eines dieser Ereignisse ist der Erhalt von Staatshilfe. Investoren, die den Prospekt nicht gelesen haben und nun vor einem Totalverlust stehen, tragen selbst die Schuld.

Trotzdem bleibt ein übler Nachgeschmack. Die Auslöschung der AT1-Bonds war nur dank einem Winkelzug der Finma und unter Einbezug des vom Bundesrat verhängten Notrechts möglich – was auf internationaler Ebene die Schweiz zumindest dem Vorwurf der behördlichen Willkür aussetzt.

Wir massen uns kein Urteil über die Rechtslage an; das werden die Gerichte entscheiden. Möglicherweise war das Vorgehen der Finma formaljuristisch tatsächlich korrekt. Trotzdem wird ein Reputationsschaden bleiben. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die Aufsichtsbehörden in Europa, Grossbritannien, Singapur und Hongkong zur Publikation von Communiqués gezwungen sahen, in denen sie die in ihren Jurisdiktionen normale Reihenfolge in der Absorption von Verlusten – Eigen- vor Fremdkapital – bestätigten.

Verlässlich und vertrauenswürdig: Das sind die Attribute, mit denen sich die «Marke Schweiz» international erfolgreich verkauft hat. Diese Attribute waren im Private Banking beispielsweise in Asien besonders wertvoll, wo weder amerikanische noch chinesische noch lokale Banken grosses Vertrauen geniessen. Gerade diese Klientel fühlt sich nun durch das Vorgehen der Finma besonders vor den Kopf gestossen.

Der Fall Credit Suisse hat das Vertrauen in die Marke Schweiz beschädigt.

Und schliesslich noch ein letzter Gedanke:

4. «The Buck Stops Here»

An der Pressekonferenz vom 19. März wurde CS-Präsident Lehmann gefragt, wer denn nun die Verantwortung für das Desaster trage. Er stammelte einen Satz, in dem Begriffe wie «soziale Medien» und «mit dem Finger zeigen» vorkamen. Gewiss; Lehmann hatte seit Tagen kaum geschlafen, die Frage schien ihn unvorbereitet zu treffen. Trotzdem symbolisierte seine Antwort, was an der Spitze der Credit Suisse schon seit Jahren gefehlt hat: eine Kultur der Verantwortung.

Die Katastrophe der Credit Suisse hat keine monokausale Erklärung. Sie ist die Folge einer Kette von Ereignissen, von Fehlern und Verfehlungen, von Skandalen und auch von unglücklichen Zufällen.

Doch sie hätten möglicherweise nicht in diesem fatalen Vertrauensverlust geendet, hätte an der Spitze der Bank eine Kultur der Verantwortung geherrscht.

Wenn immer die Credit Suisse irgendwo in einen Skandal oder einen Unfall verwickelt war – das Schuldeingeständnis zur Beihilfe der Steuerhinterziehung in den USA, Greensill, Moçambique, die Beschattungsaffäre, Archegos, etc. –, so waren es immer die Verfehlungen «einzelner Leute» in der Bank. Nie aber nahm ein Mitglied des Spitzenmanagements die Verantwortung auf sich.

Als der damalige VR-Präsident Urs Rohner 2014 nach dem Schuldeingeständnis in den USA auf seine Verantwortung angesprochen wurde, sagte er, «persönlich haben wir eine weisse Weste». Er sei lediglich enttäuscht, dass einzelne «abtrünnige Elemente» in der Bank die Regeln nicht eingehalten hätten.

Der Autor dieser Zeilen erinnert sich an ein Interview mit CEO Brady Dougan gegen Ende von dessen Amtszeit Anfang 2015, als der Amerikaner auf die Frage, was für ihn persönlich die grössten Fehler in seinen Jahren an der Spitze der Bank waren, nichts zu antworten wusste. Er war sich keines einzigen Fehlers bewusst.

Demut? Ein Fremdwort.

Die Schuldigen für das Desaster müssen mit Namen genannt werden. Urs Rohner, Walter Kielholz, Brady Dougan, Tidjane Thiam, António Horta-Osório, Thomas Gottstein, Ulrich Körner, Axel Lehmann, Mitglieder des Verwaltungsrats wie Severin Schwan, Risiko-Verantwortliche wie Lara Warner und diverse mehr: Sie alle standen kraft ihres Amtes in Rollen der Verantwortung. Sie alle wurden für ihr Amt mehr als generös bezahlt. Sie alle – niemand allein, einige mehr, andere weniger – haben den Vertrauensverlust der Bank zu verantworten.

«The Buck Stops Here» stand auf einem Schild auf dem Schreibtisch von Harry S. Truman im Weissen Haus. Es sollte den 33. US-Präsidenten stets daran erinnern, dass er seine Verantwortung an niemanden abschieben kann.

Axel Lehmann war der letzte Kapitän auf der Brücke. Er hatte Pech. Er kam im Januar 2022, nachdem sich António Horta-Osório als charakterlich ungeeignet für das Amt des VR-Präsidenten erwiesen hatte.

Trotzdem hätte es für Lehmann am 19. März nur eine ehrenvolle Antwort auf die Frage gegeben, wer die Verantwortung trage:

«Ich.»