The Big Picture Die Finanzmärkte zwischen Licht und Schatten Die Stimmung in der Weltwirtschaft hat sich aufgehellt, eine Rezession bleibt aus. Doch das erhöht den Inflationsdruck und zwingt die Zentralbanken, mit den Zinsen «Higher for Longer» zu gehen.

Die Finanzmärkte tasten sich voran. Das noch junge Jahr war an den Börsen bisher vereinfacht gesagt von zwei Phasen geprägt.

Der Januar stand unter dem Zeichen der «makellosen Disinflation»: Die Hoffnung, die Inflation würde sich rasch verflüchtigen und den Zentralbanken ermöglichen, die geldpolitische Straffung bald zu beenden, führte nach dem letztjährigen annus horribilis zu einer kräftigen Erholungsrally an den Aktien- und Bondmärkten.

Der Februar stand sodann unter dem Motto des «Higher for Longer»: Eine Reihe makroökonomischer Daten festigte das Bild, dass sich die Weltwirtschaft robuster hält und sich die Inflation hartnäckiger zeigt als erwartet. Diese Erkenntnis beendete die Partystimmung und fügte vor allem den Bondmärkten Verluste zu.

Diese abwägende Haltung zwischen zu hoher Inflation auf der einen und der Befürchtung einer Rezession auf der anderen Seite prägt die Märkte seit nunmehr bald einem Jahr. Der US-Leitindex, der S&P 500, schwankt in einem breiten Band zwischen 4200 und 3600:

Was ist für 2023 zu erwarten?

Wir unternehmen im dieswöchigen «Big Picture» den Versuch einer Bestandesaufnahme der Grosswetterlage für Weltwirtschaft und Finanzmärkte.

Die Themen Das Makro-Umfeld Hartnäckige Inflation Deutliche Signale vom Bondmarkt Fragen für den Aktienmarkt

1. Das Makro-Umfeld

Im November 2022 lautete der Konsens zur Verfassung der Weltwirtschaft vereinfacht gesagt ungefähr so:

Die USA werden im Lauf des Jahres 2023 in eine Rezession rutschen. China stagniert, weil sich die Regierung mit ihrer Zero-Covid-Politik ins Abseits manövriert hat. In Europa wird eine Rezession im Winter angesichts der Energiekrise kaum zu vermeiden sein.

Doch es kam anders. Gegenwärtig herrscht wieder mehr Optimismus in der Weltwirtschaft. Der von JPMorgan erhobene Einkaufsmanagerindex (Purchasing Managers Index, PMI) für den globalen Industriesektor – ein vorlaufender Konjunkturindikator – ist im Februar auf 50 gestiegen und zeigt damit keine Kontraktion der wirtschaftlichen Aktivität mehr an.

Die PMI-Subkomponente der «New Orders» – quasi ein Vorlaufindikators des Vorlaufindikators – liegt sogar auf dem höchsten Stand seit einem Jahr.

Der von Bloomberg erhobene Global GDP Tracker, eine Art Echtzeit-Indikator für die Dynamik in der Weltwirtschaft, hat sich markant belebt:

Abzulesen ist die Stimmungsaufhellung zudem am deutschen Ifo-Index der Geschäftsaussichten, da Deutschlands exportorientierte Wirtschaft eng am Puls der globalen Konjunktur hängt. Auch der Ifo-Index hat im November seinen unteren Wendepunkt markiert und hat sich seither etwas erholt.

Worauf ist diese Aufhellung zurückzuführen?

Makroökonomische Entwicklungen können nie monokausal erklärt werden, aber zwei Faktoren dürften ab November massgeblich zur Belebung der wirtschaftlichen Dynamik beigetragen haben:

Erstens hat Chinas Regierung überraschend das Ende der Zero-Covid-Politik beschlossen; die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt befindet sich seither auf dem Pfad der Öffnung.

Zweitens hat ein milder Winter in Europa den Energiepreisen die Spitze gebrochen und die Krise entschärft. Der Preis für Erdgas in Europa hat sich seit dem Frühherbst um mehr als 80% ermässigt, die Lager sind gegenwärtig so voll wie kaum je in den vergangenen zehn Jahren:

Eine enorme Hilfe für Europas Konjunktur waren zudem die fiskalpolitischen Unterstützungszahlungen, die von den Regierungen zur Abfederung der Energiekrise beschlossen wurden. Gemäss Berechnungen der Research-Boutique BCA summierten sich diese Transferzahlungen auf rund 800 Mrd. €, wovon mehr als ein Viertel auf Deutschland entfielen:

Quelle: BCA

Eine erste Indikation für die positive Wende in China lieferten die Einkaufsmanagerindizes für den Monat Februar: Sowohl für den Industrie- als auch für den Dienstleistungssektor sind die PMI – wir zeigen den offiziellen wie auch den vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobenen Index – markant über die Kontraktionsschwelle von 50 gesprungen und haben die Erwartungen der Ökonomen übertroffen:

Die Passagierzahlen in den U-Bahn-Systemen der chinesischen Metropolen zeigen bereits eine Rückkehr zur Normalität, die vor der Pandemie geherrscht hatte. Hier als Beispiel das Passagieraufkommen in Schanghai:

Hongkong, typischerweise die erste «Auslands»-Destination für chinesische Konsumenten, verzeichnet steigende Besucherzahlen. Sie sind freilich noch weit vom Vor-Pandemie-Niveau entfernt, doch die marginale Entwicklung bestätigt das Bild der Öffnung Chinas:

Quelle: Jefferies

Die wichtigste Volkswirtschaft der Welt schliesslich, die USA, hält sich nach wie vor überraschend robust – und dies, obwohl die US-Notenbank im Verlauf der vergangenen zwölf Monate die Leitzinsen so schnell in die Höhe geschraubt hat wie nie seit 1981.

Der GDPNow-Indikator der Distriktnotenbank Atlanta, ein Echtzeit-Barometer für die konjunkturelle Dynamik in den Vereinigten Staaten, zeigt für das erste Quartal ein Wachstum der US-Wirtschaft von 2,3% an.

Quelle: Atlanta Fed

Ein wichtiger Grund für die Stärke der US-Wirtschaft ist der nach wie vor ausgetrocknete Arbeitsmarkt – die Arbeitslosenquote liegt mit 3,4% auf dem niedrigsten Wert seit mehr als fünfzig Jahren – und die damit einhergehenden Konsumentenausgaben. Die Detailhandelsverkäufe stiegen im Januar im Jahresvergleich um 6,4% und liegen gegenwärtig auf einem Rekordniveau.

Zudem zehren die US-Haushalte immer noch von ihren «Überschuss-Ersparnissen», die sie während der Pandemiejahre 2020 und 2021 dank den generösen Transferzahlungen der Regierung angehäuft haben. Gemäss BCA wurden von diesen Überschuss-Ersparnissen im Gesamtvolumen von rund 2,4 Bio. $ (grüne Fläche) bislang weniger als die Hälfte (rot) getilgt, woraus die Analysten des kanadischen Research-Hauses folgern, dass immer noch rund 1,4 Bio. $ an aufgestauten Konsumausgaben im US-Wirtschaftssystem schlummern:

Quelle: BCA

Aus diesen Entwicklungen und Überlegungen lässt sich mit Wissensstand per Anfang März ein erstes Fazit ziehen:

Chinas Wirtschaft erholt sich kräftig. Das verleiht auch zahlreichen Schwellenländern von Brasilien bis Indonesien sowie den Exportsektoren Japans und Europas Impulse. Europa ist dank dem milden Winter und üppiger staatlicher Unterstützungszahlungen an einer Rezession vorbeigeschrammt. Die US-Wirtschaft wird immer noch von den riesigen Stimulusmassnahmen der Trump- und der Biden-Regierung angetrieben. Der robuste Arbeitsmarkt stützt den Konsum (sehr lesenswerte weiterführende Gedanken dazu finden Sie in diesem Interview mit der Ökonomin Megan Greene).

Das sind eigentlich gute Nachrichten. Die «harte Landung» ist vorerst ausgeblieben. Doch leider hat die Entwicklung eine Kehrseite: Sie hält die Inflation auf hartnäckig hohem Niveau.

2. Hartnäckige Inflation

Die Rückkehr der Inflation in den USA und in Europa auf die höchsten Werte seit vierzig Jahren – sowie die geldpolitische Antwort darauf – war 2022 das dominierende Thema für die Finanzmärkte.

Mittlerweile hat die Inflation zwar ihren Höhepunkt überschritten, aber sie sinkt langsamer als erhofft. Gemäss den diese Woche publizierten, vorläufigen Daten sind die Konsumentenpreise in der Eurozone im Februar im Jahresvergleich um 8,5% gestiegen, nach 8,6% im Januar. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 8,2% gerechnet. Die Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) ist im Februar in Europa sogar wieder auf 5,6% gestiegen, nach 5,3% im Vormonat. Deutschland, Frankreich und Spanien überraschten alle mit einem leichten Wiederanstieg der Inflation im Februar.

In den USA wird der Index der Konsumentenpreise (Consumer Price Index, CPI) für den Monat Februar am 14. März publiziert. Doch auch in den USA ist der CPI – sowie das vom Fed bevorzugte Inflationsbarometer der Personal Consumption Expenditures (PCE) – zuletzt weniger rasch gesunken als von den Auguren erwartet.

Das vom Fed definierte Ziel von 2% in der PCE-Kerninflation ist noch meilenweit entfernt.

Fed-Chef Jerome Powell hat in öffentlichen Auftritten bereits mehrmals betont, er wolle im Zweifelsfall lieber zu hart als zu sanft gegen die Inflation vorgehen. Diese Ansicht dürfte im Fed-Führungsgremium weitgehend geteilt werden, zumal die bisherige Vize-Vorsitzende des Fed, Lael Brainard, das Gremium verlassen und den Vorsitz des volkswirtschaftlichen Beraterstabs von Präsident Biden übernommen hat. Brainard galt als ausgewiesene «Taube» und Verfechterin einer weicheren geldpolitischen Linie im Offenmarktausschuss des Fed.

Powell hat die Entwicklung der Inflation in den Siebzigerjahren vor Augen, als das Fed unter dem Vorsitzenden Arthur F. Burns die geldpolitischen Zügel jeweils zu früh lockerte und damit ein sofortiges Wiederaufflammen der Inflation provozierte:

Die Finanzmärkte haben im Verlauf des Monats Februar realisiert, dass die Zentralbanken bereit sind, «Higher for Longer» zu gehen: dass sie die Leitzinsen auf ein höheres Niveau hieven und sie für längere Zeit dort belassen werden.

Die Terminmärkte gehen mittlerweile davon aus, dass das Fed den Leitzins, die Fed Funds Rate, auf bis zu 5,5% (aktuell: 4,75%) erhöhen wird. Von der EZB wird bis Ende Jahr ein Leitzins von über 4% (aktuell: 3%) erwartet.

Die Öffnung Chinas spricht kurz- und mittelfristig für weiteren Inflationsdruck, da nach dem letztjährigen Lockdown und der (marginalen) Erholung des chinesischen Immobiliensektors unter anderem die Nachfrage nach Rohstoffen steigt. In Bezug auf Chinas Wirtschaftspolitik sind in den kommenden Tagen wichtige Indikationen zu erwarten, wenn das neue Regierungskabinett im Rahmen des Nationalen Volkskongresses, der ab dem 5. März in Peking tagen wird, die Wachstumsziele für das laufende Jahr abgibt.

3. Deutliche Signale vom Bondmarkt

Der Bondmarkt hat in den vergangenen Wochen mit einem signifikanten Zinsanstieg auf das «Higher for Longer»-Szenario reagiert. Die Rendite zehnjähriger Treasury Notes ist seit Anfang Februar um mehr als 60 Basispunkte auf über 4% gestiegen. Die Rendite zweijähriger Treasuries erreicht beinahe 5%:

Nicht minder ausgeprägt war der Zinsschub in Europa, wie der Anstieg der Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf über 2,7% und der Rendite zweijähriger Bunds auf über 3,2% zeigt:

Die Zeit, als die Bondrenditen Deutschlands tief im negativen Bereich verharrten, ist vorbei.

Besorgniserregend ist der neuerliche Ausbruch der marktbasierten Inflationserwartungen – sie errechnen sich aus der Renditedifferenz zwischen inflationsgeschützten und nominal verzinsten Staatsanleihen: Über den Zeitraum der kommenden zwei Jahre rechnet der Bondmarkt basierend auf dieser «TIPS Breakeven Rate» in den USA demnach derzeit mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 3,3%. Noch Ende Januar waren es bloss gut 2%. Für den Zeitraum der nächsten zehn Jahre ist die TIPS Breakeven Rate auf knapp 2,5% gestiegen.

Auch in Europa sind die marktbasierten Inflationserwartungen deutlich gestiegen (Hinweis: Sie finden die Inflationserwartungen jeweils im wöchentlich publizierten The Market Chart Pack).

Der Bondmarkt signalisiert damit, dass die Zentralbanken härter gegen die Inflation vorgehen müssen. «Ich sehe nicht, wie die Inflation auf 2% sinken kann, ohne dass eine echte Zerstörung der Nachfrage dies erzwingt», resümiert William White, der frühere Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, in diesem Interview.

Was bedeutet das alles nun für den Aktienmarkt?

4. Fragen für den Aktienmarkt

Die gegenwärtige makroökonomische Grosswetterlage lässt sich für den Aktienmarkt zu drei Kernfragen destillieren:

Bedeutet die weiterhin robuste Verfassung der US-Wirtschaft, dass das Fed die Leitzinsen noch deutlich höher ansetzen muss, um der Inflation das Genick zu brechen? Bedeutet das bisherige Ausbleiben einer Rezession, dass keine «harte Landung» mehr befürchtet werden muss – oder bedeutet es, dass der Abschwung zwar später, dafür aber umso heftiger ausfallen wird? Wie sollen die Finanzmärkte dieses enorm breite Unsicherheitsspektrum einpreisen?

Bis anhin kann festgestellt werden, dass der Aktienmarkt vergleichsweise gelassen auf das «Higher for Longer»-Szenario reagiert hat. Zwar ist die Januar-Euphorie verflogen, aber im Februar hat der Weltindex gemessen am MSCI World «nur» 2,5% verloren, der Swiss Market Index hat 1,7% eingebüsst. Der technologielastige Nasdaq 100 hat im Februar sogar bloss 0,5% abgegeben, was angesichts des markanten Anstiegs der Zinsen erstaunt.

Die Aktienkurse sind damit zwei entgegengesetzten Kräften ausgeliefert: Die robuste Konjunkturdynamik stützt auf der einen Seite die Unternehmensgewinne. Besonders Aktien und Sektoren, die nah am Puls des globalen Konjunkturzyklus und/oder an der Nachfrage aus China stehen, geniessen gegenwärtig Rückenwind: Richemont, Swatch Group, LVMH, Holcim, Sika, Rio Tinto, BHP oder Caterpillar sind Beispiele.

Gleichzeitig bleiben die hoch bewerteten Wachstumssegmente – etwa der Technologiesektor – verwundbar, falls die Zinsen weiter steigen und sich das «Higher for Longer»-Szenario festigt. Vor allem der nach wie vor stolz bewertete US-Aktienmarkt ist gefährdet, zumal der Treasury-Markt mit «risikofreien» Zinsen von über 4% eine valable Alternative zu Aktien darstellt.

Dies zeigt sich am folgenden Beispiel: Sechsmonatige Treasury Bills werfen gegenwärtig einen Zins von 5,1% ab. Die Gewinnrendite des S&P 500 (das inverse Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt nur unwesentlich höher.

Diese stark vereinfachte Überschlagsrechnung zeigt, dass US-Aktien relativ zu Treasuries so teuer bewertet sind wie nie seit 2001. Das macht sie anfällig für böse Überraschungen. Mehr Sicherheitsmarge bieten Aktien aus Europa, Japan und Emerging Markets, die im Vergleich zu den USA immerhin günstiger bewertet sind.

Die alles entscheidende Frage bleibt somit, ob es den Zentralbanken – besonders dem Fed – gelingen wird, die Inflation auf 2% zu drücken, ohne eine harte Rezession und/oder eine Finanzkrise zu provozieren.

Die an den Finanzmärkten seit Beginn des Jahres geäusserte Hoffnung ist ein Ja.

Die historische Erfahrung spricht allerdings dagegen. Die Ökonomen Stephen Cecchetti, Michael Feroli, Peter Hooper, Frederic Mishkin und Kermit Schoenholtz haben in einer aktuellen Studie mit dem Titel «Managing Disinflations» die disinflationären Phasen in den gut 75 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg in den USA, Grossbritannien, Kanada und Deutschland untersucht.

Sie identifizierten in diesen vier Volkswirtschaften insgesamt 17 derartige Episoden, wobei sie als «Disinflation» einen Rückgang der Inflationsrate um mindestens zwei Prozentpunkte definiert haben.

Ihr Fazit: Jede dieser Disinflationsphasen war von einer Rezession begleitet. Ohne Ausnahme. Hier als Beispiel die USA, wobei die Disinflationsphasen als hellblaue und die Rezessionen als graue Balken markiert sind:

Quelle: Cecchetti et.al

Für eine generelle Entwarnung ist es daher zu früh. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die derzeit robuste Konjunktur – ausgehend von den USA – die Saat ihrer eigenen Zerstörung in sich trägt: Sie hält die Inflation auf einem hartnäckig hohen Niveau, was die Zentralbanken zwingt, noch härter auf die geldpolitische Bremse zu treten und die Zinsen weiter in die Höhe zu schrauben – um damit am Ende eine umso härtere Rezession zu provozieren.

Möglicherweise wird das allerdings erst ein Thema für Ende 2023 oder sogar 2024 sein. Bis dahin werden sich die Märkte weiter vorwärts tasten und zwischen Hoffnung und Ängsten schwanken, ohne dass auf der Ebene der breiten Indizes viel passiert.

Diese Phase – wir haben sie hier als das Auge des Sturms beschrieben – kann sich quälend lang anfühlen. Doch sie ist Teil des Prozesses, der dazu dient, die extremsten Auswüchse des vergangenen Jahrzehnts an den Finanzmärkten – Negativzinsen und Spekulationsblasen in diversen Anlagesegmenten – zu korrigieren.

Den besten Ratschlag, wie Anleger durch diese Phase navigieren sollen, gibt der Value-Investor Howard Marks in diesem Interview:

«Wir befinden uns im Übergang von der Phase «makellos» zu «hoffnungslos». Es gab grosse Exzesse, als die Leute dachten, die Welt sei «makellos», und wir werden grosse Exzesse in die andere Richtung erleben, wenn die Leute glauben, alles sei «hoffnungslos». Aber im Zwischenstadium, wo wir uns gegenwärtig befinden, gibt es nichts Cleveres zu tun. Zu den wichtigsten Dingen zählt geduldiger Opportunismus: Versuchen Sie, Fehler zu vermeiden. Und wenn es nichts Cleveres zu tun gibt, dann liegt der Fehler darin, zu versuchen, clever zu sein. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um abzuwarten, zu lesen, wie man eine gute Anlegerin oder ein guter Anleger wird, den Lärm zu ignorieren und zu versuchen, sich auf die Chancen vorzubereiten, wenn sie kommen.»

