Die grosse Verlagerung Die Neuausrichtung der globalen Lieferketten wird die Märkte noch lange beschäftigen. Ein Boom in den Kapitalinvestitionen scheint unausweichlich. The Market präsentiert Titel, die davon profitieren dürften.

Den Börsen ist ein Traumstart ins neue Jahr gelungen.

Der Swiss Market Index hat bereits 5,2% gewonnen, der Dax hat 7,5% zugelegt. Der europäische Aktienmarkt, gemessen am Stoxx 600, hat den besten Jahresauftakt seiner 36-jährigen Geschichte erwischt (rote Kurve):

Die Öffnung Chinas nach der überraschenden Abkehr von der Zero-Covid-Politik sowie die gesunkenen Erdgaspreise in Europa haben für gute Stimmung gesorgt. Zudem wächst die Hoffnung, dass die US-Notenbank (Fed) den geldpolitischen Straffungszyklus bald beenden wird. Für die nächste Fed-Sitzung vom 1. Februar rechnen die Terminmärkte fest mit einem Zinsschritt von «nur» noch 0,25 Prozentpunkten.

Dieser Optimismus wird jetzt auf die Probe gestellt. Die Saison der Jahresabschlüsse und -Ausblicke hat begonnen. In der kommenden Woche werden 95 US-Konzerne aus dem S&P 500 ihre Zahlen vorlegen, darunter Giganten wie Microsoft, Tesla und IBM. In der Woche vom 30. Januar folgen weitere 110 Konzerne, darunter Apple, Alphabet, Amazon und Caterpillar.

Was den Gang der Wirtschaft betrifft, sind sich die Märkte nicht mehr ganz sicher, was Good News und was Bad News sind. Das wird in den kommenden Monaten ein Seiltanz, dem wir uns im dieswöchigen «Big Picture» kurz widmen. Danach blicken wir auf Japan sowie auf das Thema, das die Weltwirtschaft auf Jahre hinaus prägen könnte: die Verlagerung der Produktionskapazitäten und Lieferketten.

1. Good News, Bad News?

Schlechte Konjunkturnachrichten sind gute Nachrichten für die Börsen. Das war in den vergangenen Monaten der modus operandi in Wallstreet. Denn zeigen die Konjunkturdaten eine fortgesetzte Abkühlung der Wirtschaft, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass das Fed nicht mehr allzu lange straffen muss.

Gegenwärtig gehen die Terminmärkte davon aus, dass der Leitzins, die Federal Funds Rate, bis Juni noch auf 4,9% (aktuell: 4,25 bis 4,5%) steigen wird. Das entspräche noch maximal zwei Zinserhöhungen von jeweils 0,25 Prozentpunkten. Bereits im zweiten Halbjahr soll das Fed die Zinsen dann wieder senken, und für den Zeitraum bis Ende 2024 haben die Terminmärkte Zinssenkungen im Gesamtumfang von mehr als zwei Prozentpunkten eingepreist (gelbe Kurve):

Aber ist das nun gut oder schlecht für die Börsen?

Diese Frage offenbart das Dilemma, denn Zinssenkungen ab Mitte Jahr sind nur dann plausibel, wenn die Fed-Verantwortlichen realisieren, dass sie mit ihrer geldpolitischen Straffung übersteuert und eine Rezession provoziert haben – und das wäre wiederum schlecht für die Aktienmärkte.

Diese Woche erhielten die Marktteilnehmer einen Vorgeschmack auf dieses Abwägen zwischen Good und Bad News: Die Daten zu den US-Detailhandelsverkäufen im Dezember sowie der Empire State Index zur Wirtschaftsdynamik im Grossraum New York fielen deutlich schlechter aus als erwartet – was dem S&P 500 prompt zwei Verlusttage in Folge einbrachte.

Die US-Wirtschaft steht unserer Ansicht nach in einer Art Dämmerungszone – oder das, was wir hier als «Auge des Sturms» bezeichnet haben: Die Inflation hat ihren oberen Wendepunkt überschritten, die Rezession hat noch nicht begonnen. Das ist eine Phase der relativen Ruhe, in der sich die Investoren der Hoffnung hingeben, dem Fed werde das Kunststück einer sanften Landung gelingen: eine perfekt tarierte Drosselung der Geldpolitik, die reicht, um die Inflation zu besiegen, ohne eine Rezession zu verursachen.

Das ist möglich – aber angesichts der historischen Erfahrung unwahrscheinlich.

Wie knifflig diese Ausgangslage ist, zeigt sich auch daran, dass es dem S&P 500 nicht zu gelingen scheint, seine gleitende 200-Tage-Durchschnittslinie zu durchbrechen. Die Erholungsrallys der vergangenen zwölf Monate fanden jeweils an diesem Punkt ihr Ende:

Im aktuellen Zyklus kommt ein für das Fed erschwerender Faktor hinzu: Der Arbeitsmarkt weigert sich, sich abzuschwächen. Zwar sind fast täglich Schlagzeilen von Stellenstreichungen von Unternehmen wie Microsoft, Google oder Goldman Sachs zu lesen, aber im «Blue Collar»-Bereich der Jobs in Produktion und Distribution ist der Arbeitsmarkt nach wie vor ausgetrocknet.

«Die Unternehmen horten Arbeitskräfte, da sie die letzten zwei Jahre händeringend damit verbracht haben, Leute zu finden. Deshalb zögern sie jetzt mit Entlassungen», sagt Christopher Wood, Anlagestratege des US-Brokerhauses Jefferies, in diesem Interview.

Das ergibt eine heikle Dynamik für die Gewinne der Unternehmen: Mit der Abschwächung der Konjunktur stagniert ihr Umsatz, während ihre Kostenbasis starr bleibt. Hinzu kommt, dass die Öffnung Chinas eher wieder Aufwärtsdruck in den Rohstoffpreisen (Kupfer, Öl, etc.) erzeugt. Das bedeutet, die Kosten steigen rascher als die Umsätze, und die operative Hebelwirkung (Leverage) wirkt in der Erfolgsrechnung der Unternehmen stark negativ: Ihre Gewinnmargen geraten unter Druck.

Diese Mechanik ist in den USA bereits in Gang gekommen, wie die folgende Grafik von Morgan Stanley zeigt. Die Kosten der Unternehmen im S&P 500 (gelbe Kurve, obere Grafik) steigen rascher als die Einnahmen (blau). Die Gewinnmarge (blaue Kurve, untere Grafik) sinkt zwar leicht, sie liegt aber historisch betrachtet immer noch auf einem extrem hohen Niveau:

Der untere Teil der Grafik zeigt auch, was mit den Gewinnmargen geschieht, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt: Sie brechen in der Regel um drei bis vier Prozentpunkte ein. Im aktuellen Fall besteht also noch viel Raum nach unten.

Sollte die Rezession also Tatsache werden, werden die Margen und damit die Gewinne der Unternehmen noch erheblich unter Druck kommen. «Das ist in den Kursen nicht eingepreist», sagt Wood.

Wir bleiben deshalb bei unserem hier vorgestellten Basisszenario: Der US-Aktienmarkt ist noch zu hoch bewertet, und die Aussicht auf einen Einbruch in den Unternehmensgewinnen macht ihn anfällig auf weitere Verluste. Es empfiehlt sich deshalb, den US-Markt im Portfoliokontext zu untergewichten.

Ein ungefähr «fairer» Zielwert für den S&P 500 im Szenario einer Rezession ist unserer Ansicht nach ein Niveau von 3200, was gut 18% unter dem gegenwärtigen Indexstand liegt. Selbstverständlich ist das nur ein Richtwert, sollte der Zyklus genau seinem typischen Muster folgen. Michael Hartnett, Chefstratege von Bank of America, beschreibt treffend, wie man als Anleger in Bezug auf den S&P 500 vorgehen soll, um wieder einzusteigen: «Knabbern bei 3600, beissen bei 3300, schlemmen bei 3000.»

Geduld ist gefragt.

2. Dampfkochtopf Japan

«If something cannot go on forever, it will stop.»

Herbert Stein, US-Ökonom und Präsidentenberater (1916–1999)

Wenig Geduld zeigten die Finanzmärkte diese Woche mit der Bank of Japan (BoJ). Vor dem geldpolitischen Entscheid der japanischen Zentralbank am Mittwoch stieg die Erwartung, die BoJ würde nach ihrem überraschenden Schritt vom 20. Dezember eine weitere Stufe in der Abkehr von ihrer Politik der Kontrolle der Zinskurve beschliessen.

Zur Erinnerung: Seit Herbst 2016 hält die BoJ die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen in einem engen Band um 0%. Sie hat die Schwankungsbreite dieses Bandes mehrmals ausgeweitet, zuletzt am 20. Dezember auf plus/minus 50 Basispunkte:

Doch es wird immer deutlicher, dass auch in Japan die Zinsen nach oben streben. Die BoJ muss immer grössere Summen aufwenden, um dem Druck zu widerstehen und die Bondrenditen zu deckeln. Die wöchentlichen Käufe von Staatsanleihen sind seit Dezember auf Rekordwerte explodiert:

Gemäss Berechnungen von Bianco Research hält die BoJ heute bereits 44% aller ausstehenden japanischen Staatsanleihen (blaue Fläche in der Grafik) in ihrer Bilanz, öffentliche Pensionsfonds und Finanzintermediäre halten weitere 10%:

Die rigide Kontrolle der Zehnjahreszinsen erscheint – in den Worten des Historikers und Marktbeobachters Jim Grant – zunehmend als Anachronismus, zumal die Inflation in Japan im Dezember auf das höchste Niveau seit 41 Jahren gestiegen ist:

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die BoJ ihre Politik anpassen wird – aber sie will natürlich nicht den Eindruck erwecken, sie hätte sich dem Druck der Märkte gebeugt. BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda wird Anfang April zurücktreten, sein Nachfolger dürfte im Februar präsentiert werden.

Der Führungswechsel ist eine Einladung, mit Kurodas Politik aufzuräumen. Wenn die Zinskurvenkontrolle fällt, wird sich der aufgestaute Druck entladen, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen dürfte rasch gegen 1% steigen – und der Yen dürfte sich markant aufwerten. Die Aktien japanischer Banken würden weiter davon profitieren.

3. Die grosse Verlagerung

Die globalen Lieferketten werden umgebaut. Die Pandemie sowie wachsende geopolitische Spannungen haben vielen Unternehmen ihre Abhängigkeit von Produktionskapazitäten und Zulieferern in China vor Augen geführt. Seit einigen Monaten dominieren deshalb Begriffe wie Nearshoring und Homeshoring (die Rückverlagerung von Produktionskapazitäten näher an die Heimmärkte) oder Friendshoring (die Verlagerung in politisch und institutionell sicherere Länder) die Diskussion.

Doch wie funktioniert das genau?

Zunächst: Es wäre falsch, diesen Trend bereits nach ein bis zwei Jahren als abgeschlossen zu bezeichnen. Im Gegenteil, er hat erst begonnen.

Unternehmen wie Apple haben die letzten gut zwanzig Jahre damit verbracht, ihre Produktionsketten und Lieferanten-Cluster in China zu perfektionieren. Bevor der heutige CEO Tim Cook nach dem Tod von Steve Jobs 2011 das Ruder bei Apple übernommen hatte, war er für den Aufbau dieses logistischen Wunders verantwortlich.

«Designed in California, Assembled in China» war nicht nur für Apple die Losung – es war das Leitmotiv der gesamten Weltwirtschaft. Mehr als zwanzig Jahre lang wurden die Lieferketten auf den unendlichen Arbeitskräftepool Chinas konditioniert; so ein System baut man nicht innerhalb von zwölf Monaten mit einem netten Slogan wie Friendshoring wieder um.

Dieser Globalisierungsschub mit dem Aufstieg Chinas sowie mit der Aufnahme der Volksrepublik in die Welthandelsorganisation WTO im Dezember 2001 übte eine gewaltige deflationäre Kraft aus. In den USA beispielsweise ist das Preisniveau für langlebige Konsumgüter (Haushaltgeräte, Computerhardware, Mobiltelefone, etc.) zwischen 1994 und 2020 um satte 40% gesunken (rote Fläche in der Grafik):

Wir halten es aus heutiger Perspektive für unwahrscheinlich, dass das globale Produktions- und Lieferkettensystem auf den Status zurückkehren wird, der vor der Pandemie geherrscht hatte. Das heisst nicht unbedingt, dass das Rad der Globalisierung per se zurückgedreht wird. Aber das System wird sich verändern.

Zunächst gibt es Verlagerungen von Produktionskapazitäten und Lieferketten in andere Staaten mit einigermassen günstigen (und vorhandenen) Arbeitskräften, in sichereren Jurisdiktionen und/oder näher bei den Endmärkten. Davon werden Volkswirtschaften wie Mexiko, Indien, Malaysia, Vietnam, Indonesien sowie einzelne Staaten in Osteuropa und möglicherweise Nordafrika profitieren.

US-Präsident Joe Biden besucht die im Bau befindliche TSMC-Halbleiterfabrik in Arizona, 6, Dezember 2022. Bild: Bloomberg

Es sind jedoch noch weitere Kräfte im Spiel, die politisch-dirigistischen Vorgaben folgen. Den Weg weisen hier zwei Gesetze, die die Biden-Regierung im Spätsommer 2022 verabschiedet hat: Der CHIPS and Science Act und der Inflation Reduction Act (IRA). Beide sehen riesige Subventionszahlungen vor, um Produktionskapazitäten in die USA zu verlagern. Der CHIPS Act verspricht Subventionen in Höhe von 52,7 Mrd. $ spezifisch für Halbleiterhersteller, die Fabriken in den Vereinigten Staaten errichten.

Der IRA ist mit 738 Mrd. $ ausgestattet, wovon mehr als die Hälfte in Form von Subventionen und Steuererleichterungen im Bereich Klima- und Energietechnologien aufgewendet werden soll.

So erhalten beispielsweise künftig Käufer von Automobilen mit Elektroantrieb (EV) Steuergutschriften von bis zu 7500 $, sofern das Auto in Nordamerika zusammengebaut wurde und mindestens 50% der Komponenten der Batterie ebenfalls in Nordamerika produziert wurden.

Das ist nur eines von vielen Beispielen, ähnliches gilt für Solarpanels und diverse andere Produkte. EV-Hersteller aus Korea, China oder Europa, die nicht in den USA produzieren, würden damit praktisch aus dem Markt gedrängt. Um das zu verhindern, werden auch sie Montagewerke und Batteriefabriken in Nordamerika errichten müssen.

Das ist eine neue Form von Industriepolitik gepaart mit Protektionismus, die die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten prägen dürfte. Wenn die USA vorpreschen, lassen sich die Europäer nicht zweimal bitten: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach in ihrer Rede am Weltwirtschaftsforum in Davos einen «Green Deal Industrial Plan», der Europa zur «Heimat sauberer Technologien und industrieller Innovation auf dem Weg zu Netto-Null» machen soll.

Ebenfalls eine neue Industriepolitik gepaart mit Ressourcen-Nationalismus spuren einzelne Rohstoffnationen vor: Indonesien beispielsweise verbietet den Export von Nickel und verlangt stattdessen, dass Hersteller von Batterien Fabriken in Indonesien errichten.

Alle diese Entwicklungen haben das Potenzial, weltweit einen Boom in den Kapitalinvestitionen (Capex) im Volumen von Hunderten Milliarden Dollar auszulösen. «Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn wir uns von unserer Abhängigkeit lösen, so ziemlich alles, was wir konsumieren, in China produzieren zu lassen. Das wird riesige Kapitalinvestitionen in die Reindustrialisierung unserer eigenen Volkswirtschaften bedeuten. Produktion könnte nach Europa, nach Mexiko oder in die USA zurückverlagert werden. Wir haben seit 1994, als China den Yuan abgewertet hat, keinen Investitionsboom mehr erlebt», sagte der Historiker und Marktbeobachter Russell Napier in diesem Interview.

Das bedeutet: Es werden im grossen Stil neue Fabriken gebaut, und weil sich vielerorts der Arbeitskräftemangel akzentuiert, werden Anbieter von Automatisierungslösungen eine Bonanza erleben.

Das könnte aus unserer Sicht zu einem der spannendsten Investitions-Megatrends – nebst Rohstoffen und Energie – der noch jungen Zwanzigerjahre werden. Selbstredend ist es nicht ganz einfach, die Gewinner dieses Trends zu identifizieren, zumal Produktionsstätten je nach Industrie andere Maschinen und Ausrüster benötigen. Aber für Unternehmen wie ABB, Atlas Copco, Komax, Siemens, Fanuc, Yaskawa, Rockwell Automation oder Emerson Electric versprechen es spannende Jahre zu werden.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Namen und Eckwerte einer Auswahl von Unternehmen aus der Kapitalgüter-, Robotik- und Automatisierungsbranche, die an einem Boom in den Kapitalinvestitionen partizipieren dürften:

Achtung: Der Geschäftsverlauf vieler dieser Unternehmen ist äusserst zyklisch. Das heisst, im Fall einer härter als angenommenen Rezession in den USA könnten ihre Aktienkurse nochmals unter Druck kommen. Das ergäbe mit Blick auf den mehrjährigen Capex-Boom eine attraktive Kaufgelegenheit.

Spannend übrigens die Einschätzung des bereits erwähnten Christopher Wood dazu: «Dieser Investitionszyklus wird grundsätzlich inflationär sein, da er von politisch gesteuerten, dirigistischen Agenden angetrieben wird – im Gegensatz zu den deflationären Auswirkungen der Globalisierung, die in erster Linie durch die Kräfte des freien Marktes angetrieben wurde.»

