The Big Picture Fünf Lehren aus dreihundert Jahren Technologie-Geschichte In den vergangenen Jahrhunderten kam es an den Märkten wiederholt zu spektakulären Blasenbildungen. Sie waren genügend einzigartig, dass sich neue Generationen von Anlegern einreden konnten: «Dieses Mal ist es anders.» Doch es lassen sich Muster erkennen – und Lehren ziehen.

«Wir neigen dazu, die Auswirkungen einer neuen Technologie in der kurzen Frist zu überschätzen und in der langen Frist zu unterschätzen.»

Roy Amara, amerik. Zukunftsforscher (1925–2007)

Optimismus herrscht. In Fachkreisen werden wissenschaftliche Sensationen diskutiert. Neue Technologien wecken die Fantasie der Öffentlichkeit. Geheimtipps werden ausgetauscht, die Aktienkurse von Gesellschaften mit abenteuerlichen Geschäftsmodellen streben in die Höhe. Die grösste Angst der Investoren ist nicht, etwas zu verlieren, sondern etwas zu verpassen.

Was wie eine Beschreibung der Marktstimmung rund um das Thema künstliche Intelligenz (KI) klingt, trug sich 1694 in London zu. Die Stadt war Schauplatz der ersten dokumentierten Technologie-Spekulationsblase. Statt KI waren es Tauchglocken, Wasserpumpen oder Feuerlöschgeräte, die die Fantasie der Investoren weckten. Statt Wallstreet waren die Kaffeehäuser an der Lombard Street der Ort, wo die heissesten Aktien gehandelt wurden.

Im Verlauf der vergangenen gut drei Jahrhunderte kam es an den Finanzmärkten wiederholt zu spektakulären Blasenbildungen. Grundsätzlich lassen sich dabei zwei Arten unterscheiden: Manien, die primär von einem Überfluss an Geld ausgelöst wurden – etwa die Mississippi-Blase von 1720 –, sowie spekulative Exzesse, die sich rund um technologische Durchbrüche bildeten.

Beispiele für Letztere – die nicht selten durch günstige monetäre Bedingungen zusätzlich angeheizt wurden – sind der Eisenbahn-Boom in England um 1840 und in den USA wenig später; die Euphorie um das Telefon, das Automobil und das Radio in mehreren Wellen zwischen 1900 und 1929; ein Teil der «Nifty Fifty»-Blase in den späten Sechzigerjahren, sowie der Dotcom-Boom um die Jahrtausendwende.

Jede dieser Episoden hatte ihre Besonderheiten, sie lassen sich nur bedingt vergleichen. Sie waren genügend einzigartig, dass sich neue Generationen von Investoren jeweils einreden konnten: «Dieses Mal ist es anders.» Doch es lassen sich wiederkehrende Muster erkennen – und Lehren ziehen.

Diesen widmen wir das dieswöchige «Big Picture».

1. Platzhirsche sind blind

Die Evidenz zieht sich wie ein blutroter Faden durch die Geschichte, von Kanalgesellschaften in England um 1820 bis zu den Videotheken der Gegenwart: Bestehende Marktführer in einem Sektor verpassen es nahezu immer, neue Technologien rechtzeitig zu erkennen und in ihr Angebot zu integrieren. Der Hauptgrund liegt in der den meisten Unternehmen inhärenten Angst, das eigene Geschäftsmodell zu kannibalisieren. Und wenn sie die Gefahr der neuen Technologie erkennen, reagieren sie meist falsch und verschwenden Geld im hoffnungslosen Versuch, sich in die Zukunft zu retten.

Zwei Beispiele: Western Union erlangte nach dem Bürgerkrieg ein Quasi-Monopol im Angebot von Telegrafie-Übertragungen in den USA. Als der Schotte Alexander Graham Bell 1876 Geld brauchte und das Patent für seine Erfindung – das spätere Telefon – für 100’000 $ an Western Union verkaufen wollte, winkte deren Präsident ab. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Menschen lieber in eigenen Worten statt über Morsezeichen kommunizieren könnten. Damit läutete er den Niedergang von Western Union ein.

Xerox war in den Sechzigerjahren der unbestrittene Marktführer für Kopiergeräte. In seinem Palo Alto Research Center (PARC) entwickelte der Konzern allerlei Ideen, darunter ein grafisches Computer-Interface mit «Fenstern» und «Icons», begriff allerdings nie, wie revolutionär diese Spielereien waren. Erst Apple-Mitgründer Steve Jobs erkannte, was sich damit für die Benutzerfreundlichkeit von Computern machen liess.

2. Führende Technologie ≠ tolles Investment

In vielen Fällen vergingen Jahre, bis die Finanzmärkte auf technologische Durchbrüche aufmerksam wurden. Der Personenverkehr per Eisenbahn galt in breiten Kreisen Englands als physikalische Unmöglichkeit, weil die Leute ab einer Geschwindigkeit von mehr als zehn Meilen pro Stunde ersticken könnten. Alexander Bell (Telefonie) oder Guglielmo Marconi (Funktelegrafie) mussten jahrelang Kunden für ihre Erfindungen suchen.

Doch wenn das Thema an den Börsen jeweils einschlug, dann zog der Boom innerhalb kurzer Zeit riesige Mengen an Kapital und eine Vielzahl neuer Konkurrenten an. Die Folge waren meist Überkapazitäten, die unter den Anbietern zu einem Preiskampf führten. Auf dem Höhepunkt des Eisenbahn-Booms 1845 wurden zwischen Liverpool und Leeds drei voneinander unabhängige Bahnlinien gebaut. Das jüngere Äquivalent waren die Millionen Kilometer an Glasfaserleitungen, die in der Dotcom-Blase verlegt und jahrelang nicht benötigt wurden.

Überkapazitäten und Preiskampf führen in der Regel dazu, dass der Nutzen der neuen Technologie jeweils rasch der gesamten Volkswirtschaft und damit der Allgemeinheit zugute kommt und in den seltensten Fällen den Unternehmen, die die Technologie als Pioniere vorangetrieben hatten. 1855 schrieb der «Economist»: «Technologisch machen die Eisenbahnen dem Land alle Ehre. Kommerziell jedoch sind sie gescheitert.»

3. Dauerhafte Wettbewerbsvorteile sind rar

Den wenigsten Unternehmen gelingt es, die Technologieführerschaft, den damit verbundenen Wettbewerbsvorteil und hohe Gewinnmargen zu halten. Die mit der Verbreitung der Technologie einhergehenden Exzesse an den Finanzmärkten tragen selbst dazu bei, indem sie Kapital mobilisieren und den Aufbau von Überkapazitäten begünstigen. Henry Ford mag das Automobil wirtschaftlich und technologisch massentauglich gemacht haben, aber sein Rivale William C. Durant konnte dermassen viel Kapital anziehen, dass er mit General Motors über eine Reihe von Akquisitionen einen Konkurrenten aufbauen konnte, der der Ford Motor Company das Wasser abgrub.

Die historisch wenigen Beispiele, in denen ein Unternehmen dauerhafte Wettbewerbsvorteile halten konnte, waren Fälle von stark geschützten Patenten: AT&T, die Nachfolgegesellschaft der Bell Telephone Company, gedieh jahrelang unter diesem Schutz (bis ihr Monopol von der US-Regierung zerschlagen wurde).

Ein vergleichsweise neues und historisch unübliches Phänomen sind allerdings Quasi-Monopole, wie sie Microsoft (Betriebssystem), Google (Internetsuche), Visa oder Mastercard (Bezahlsysteme) besitzen. Diese sind zwar nicht rechtlich geschützt, aber sie bauen auf Netzwerk-Effekten: Jeder benutzt Google, weil alle anderen auch Google benutzen.

4. Gewinner sind nicht offensichtlich

Jeder Investor träumt davon, die nächste Nvidia im Frühstadium zu entdecken. Aber wie die historische Erfahrung zeigt, ist das unfassbar schwierig. Ein Beispiel: In den frühen Achtzigern startete der Siegeszug des Personal Computers (PC), der klein, günstig und anwenderfreundlich genug war, um in Büros und später in Haushalten seine Verbreitung zu finden. Zu den Pionieren zählten Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), Commodore und Apple. Sollte man auf sie setzen? Oder besser auf IBM und Digital Equipment, die den Trend zum PC verschlafen hatten, nun aber aufholten?

Im Lauf der Zeit sollten sich alle PC-Hersteller als miserable Investition herausstellen. Das Auftreten neuer, auf günstige Produktion getrimmter Anbieter wie Compaq, Dell oder Lenovo liess die Gewinnmargen aller Mitspieler schmelzen. Apple war 1997 nahezu tot. Es brauchte enorm viel Geschick – oder Glück –, um Anfang der Achtziger auf die versteckten Gewinner der PC-Revolution zu setzen: Intel und Microsoft, die etwas produzierten, das in keinem PC fehlen durfte, nämlich den Mikroprozessor und das Betriebssystem.

In vielen Fällen sind es auch nicht die Anbieter der Technologie, die langfristig an den Börsen zu den Gewinnern zählen, sondern deren clevere Anwender: Nicht der Serverhersteller Sun Microsystems hat überlebt, sondern Amazon; ein Detailhändler, der das von Servern ermöglichte Internet benutzt hat, um seine Branche zu revolutionieren.

5. Die Rolle des Zufalls

Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, schrieb der dänische Philosoph Søren Kierkegaard. Aus heutiger Sicht erscheint es logisch, dass das Telefon, das Radio oder das Automobil das Leben von Millionen Menschen revolutionieren sollten. Es erscheint verständlich, dass Google die omnipräsente Suchmaschine ist. Genauso logisch erscheint, dass Apple mit dem iPhone 2007 einen Geniestreich in Sachen Benutzerfreundlichkeit lancierte und damit Geschäftsmodelle von Uber bis Snapchat erst ermöglichte.

Aber in diesen rückwärts gerichteten Betrachtungen liegt eine grosse Portion Survivorship Bias. Wir sehen nur die Unternehmen, die überlebt haben. Was, wenn Western Union das Patent von Bell gekauft hätte? Hätte Western Union dem Telefon zum Durchbruch verholfen, oder hätte das Management die Idee verschwinden lassen? Was, wenn Apple 1997 den Rat von Michael Dell befolgt hätte, sich selbst zu liquidieren und die Lichter zu löschen?

Eines der schönsten Beispiele von Survivorship Bias: Die zwei Stanford-Absolventen Larry Page und Sergey Brin boten ihren Such-Algorithmus zunächst AltaVista und Yahoo zum Kauf an, die damals führend im Bereich der Internetsuche waren. Beide lehnten jedoch ab. Erst nach diesen Absagen gründeten Page und Brin aus ihrem akademischen Projekt 1998 eine Firma namens Google.