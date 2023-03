The Big Picture Im Auge des Sturms Die Finanzmärkte hoffen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Ist die Vorfreude gerechtfertigt? Ein Blick in die Historie liefert die Antwort.

«Die Geldpolitik wirkt sich mit Verzögerung auf Wirtschaft und Inflation aus, und die Auswirkungen unserer bisherigen raschen Straffung sind noch nicht in vollem Umfang zu spüren. Daher ist es sinnvoll, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln, wenn wir uns dem Grad der Zurückhaltung nähern, der ausreicht, um die Inflation zu senken. Der Zeitpunkt für eine Mässigung (...) könnte schon an der Dezember-Sitzung kommen.»

Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank, am 30. November 2022

Diese Worte elektrifizierten am Mittwoch die Finanzmärkte. Investoren nahmen sie als Bestätigung ihrer These, die die Aktienkurse seit Oktober beflügelt hatte: Der Inflationsdruck hat seinen Höhepunkt überschritten, was es dem Fed erlaubt, in der Straffung seiner Geldpolitik eine etwas weniger harte Gangart einzuschlagen.

Das Fed wird die Leitzinsen weiter erhöhen – voraussichtlich um 50 Basispunkte an der Sitzung vom 14. Dezember –, aber nicht mehr in dem Tempo der letzten sechs Monate. Das ist zwar noch keine Kehrtwende («Pivot»), aber immerhin die Vorstufe davon.

Diese Überlegung reichte, um den Börsen zu einem kräftigen Sprung zu verhelfen.

Auf das Jahresende hin weist der Weg des geringsten Widerstandes an den Börsen nach oben. Der mahnende Abschluss von Powells Rede an der Brookings Institution vom 30. November schien dabei kaum jemanden zu interessieren:

«Es ist wahrscheinlich, dass die Wiederherstellung der Preisstabilität erfordert, die Geldpolitik für einige Zeit auf einem restriktiven Niveau zu halten. Die Geschichte warnt eindringlich davor, die Geldpolitik voreilig zu lockern. Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist.»

Wie geht es weiter? Kann sich auf Basis der Tiefststände von Ende September eine neue Hausse festigen? Oder ist die gegenwärtige Erholung bloss eine weitere Bärenmarktrally, die – wie mehrmals in diesem Jahr – mit einer kalten Dusche endet?

Regelmässige Leserinnen und Leser dieser Zeilen kennen unsere Antwort: Wir wissen es nicht. Kurzfristige Bewegungen an den Märkten lassen sich nicht prognostizieren.

Aber wir können versuchen, aus historischen Mustern zu lernen. An dieser Stelle – und hier im verkürzten Video-Format – haben wir gezeigt, wie sich die Börsen normalerweise im Umfeld einer Rezession verhalten.

Im dieswöchigen «Big Picture» nehmen wir vergangene Zinserhöhungs- und Rezessionszyklen unter die Lupe. Zudem zeigen wir, wie sich die Finanzmärkte in einem «normalen» Zyklus verhalten.

Zunächst ein Wort der Vorsicht: Kein Zyklus ist gleich, jeder wird von unterschiedlichen Einflussfaktoren geprägt. Die Muster wiederholen sich nicht, sie reimen sich bloss. Der aktuelle Zyklus ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, weil er von den Effekten einer Jahrhundertpandemie und historisch präzedenzlosen geld- und fiskalpolitischen Stimulusmassnahmen beeinflusst ist; es ist gewissermassen ein Zyklus auf Steroiden.

Die folgenden Überlegungen stellen also keine Gesetzmässigkeiten dar, sondern sollen als Orientierungshilfe für die Gegenwart dienen.

Die Themen Die Gegenwart Der Zyklus von 1999 bis 2002 Der Zyklus von 2004 bis 2009 Der Zyklus von 2015 bis 2020 Der Zyklus von 1988 bis 1991 Die Ausnahme: 1994 Und Gold? Die Finanzmärkte im Muster-Zyklus

1. Die Gegenwart

Die aktuelle Situation in Weltwirtschaft und Finanzmärkten, in aller Kürze zusammengefasst:

Die Überstimulierung der Nachfrage während der akuten Phase der Pandemie (2020-2021) hat die Inflation in den USA und Europa auf das höchste Niveau seit 40 Jahren getrieben.

Die Zentralbanken haben den Inflationsdruck lange unterschätzt. Ab 2022 hat vor allem das Fed das geldpolitische Ruder hart herumgerissen und die Leitzinsen innerhalb von acht Monaten um 3,75 Prozentpunkte auf aktuell 4% erhöht. Am 14. Dezember folgt die nächste Erhöhung.

Teile der Weltwirtschaft steuern auf eine Rezession zu. In Europa steht eine Kontraktion der Wirtschaftsleistung unmittelbar bevor. China befindet sich angesichts der Zero-Covid-Politik und des Abschwungs im Immobiliensektor seit Monaten in einem quasi-rezessiven Zustand. Für die USA besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit einer Rezession im Jahr 2023.

China könnte mit Blick auf 2023 eine positive Überraschung darstellen, wenn es der Regierung gelingt, einen Ausweg aus ihrer Zero-Covid-Politik zu finden.

Die grosse Frage ist, ob die USA in eine Rezession fallen werden oder nicht. Die Signale sind da: Die Zinskurve liegt tief in der Inversion, und der ISM-Einkaufsmanagerindex des Industriesektors ist im November unter die Wachstumsschwelle von 50 gefallen.

Noch ist die Rezession allerdings nicht Tatsache; sie ist bloss eine These und bildet das Basisszenario unserer Überlegungen.

Nur schon aus der Erfahrung der Historie muss allerdings mit einer Rezession gerechnet werden: In den sieben Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg hat die US-Notenbank 14 Zinserhöhungszyklen durchgeführt. Elf davon endeten in einer Rezession. Nur in drei Fällen (1965, 1983, 1994) gelang eine «sanfte Landung».

Die Frage, die wir mit dem Blick auf frühere Zyklen beantworten möchten: Ist es gerechtfertigt, dass die Börsen – wie derzeit – freudig reagieren, wenn sich das Ende der Zinserhöhungen nähert?

Der aktuelle Zyklus weist Ähnlichkeiten mit den späten Neunziger- und frühen Nullerjahren auf: Damals wie heute waren die Börsen von einem mehrjährigen Boom geprägt, der besonders Technologiewerte in die Höhe trieb. Die Geldpolitik war zur Abfederung eines Schocks extrem expansiv: 1998 nach der Asien- und Russlandkrise, 2020 nach dem Covid-Schock. Vergleichbar hoch war auch das Bewertungsniveau an den Aktienmärkten.

Beginnen wir deshalb mit diesem Zyklus.

2. Der Zyklus von 1999 bis 2002

Zuerst ein Blick auf die Geldpolitik. Das Fed unter der Führung von Alan Greenspan begann den Zinserhöhungszyklus Ende Juni 1999 mit einer Anhebung der Fed Funds Rate von 4,75 auf 5%:

Alle Grafiken, die Sie nachfolgend sehen, sind nach der gleichen Logik gestaltet:

Die rote Fläche markiert den Zeitraum der Fed-Zinserhöhungen (von Juni 1999 bis Mai 2000).

Die grüne Fläche markiert den Zeitraum der «geldpolitischen Pause» zwischen der letzten Zinserhöhung und der ersten Zinssenkung (von Mai 2000 bis Januar 2001).

Die graue Fläche markiert den Zeitraum der Rezession der US-Wirtschaft (von März 2001 bis November 2001).

Und so hat sich der Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, während dieser Zeit entwickelt:

Während der Phase der Zinserhöhungen (rot) stieg der S&P 500 weiter. Als das Fed nach der letzten Zinserhöhung von Mitte Mai 2000 pausierte (Beginn der grünen Fläche), stieg der Index zunächst während drei Monaten weiter bis im August 2000.

Dann erst begann der S&P 500 seinen langen Niedergang, der durch die Rezession hindurch bis Oktober 2002 anhalten sollte.

So viel zum Aktienmarkt. Die nächste Grafik zeigt, was zur gleichen Zeit am Markt für US-Staatsanleihen geschah:

Die Rendite zehnjähriger Treasury Notes erreichte Anfang 2000, noch während der Phase der Fed-Zinserhöhungen (rot), ihren Höhepunkt, bevor sie zu einem langen Sinkflug ansetzte.

Sinkende Bondrenditen bedeuten steigende Preise für Anleihen; es war also eine lohnende Zeit für Bond-Investitionen.

Zusammengefasst lässt sich für den Zyklus 1999-2002 sagen:

Die Rezession begann erst, nachdem das Fed begonnen hatte, die Leitzinsen wieder zu senken.

Der Aktienmarkt stieg während der Phase der Zinserhöhungen und der geldpolitischen Pause. Die schlechteste Zeit für den S&P 500 ereignete sich erst nach der geldpolitischen Wende.

Staatsanleihen erlitten während der geldpolitischen Straffung (rot) zunächst Einbussen. Sie erreichten aber noch während dieser Phase ihren Wendepunkt und durchliefen danach einen mehrjährigen Bullenmarkt.

Mit der gleichen Vorgehensweise betrachten wir nun drei weitere Zyklen.

3. Der Zyklus von 2004 bis 2009

Zunächst wieder die Geldpolitik. Greenspan begann Ende Juni 2004 einen Zinserhöhungszyklus, der über zwei Jahre extrem vorhersehbar verlief: An jeder Sitzung erhöhte das Fed den Leitzins um 25 Basispunkte:

Danach folgte eine gut einjährige geldpolitische Pause (grün), dann im September 2007 die erste Zinssenkung und wenig später die Rezession (grau).

So sah die Periode für den Aktienmarkt aus:

Der S&P 500 stieg während der Phase der Zinserhöhungen (rot) und während der geldpolitischen Pause (grün). Erst kurz vor der Rezession begann sein Niedergang.

Hier der Bondmarkt:

Die Rendite zehnjähriger Treasuries erreichte während der geldpolitischen Pause ein «Double Top», danach begann eine Hausse für Bonds (zur Erinnerung: sinkende Renditen bedeuten steigende Preise).

Zusammengefasst lässt sich für den Zyklus 2004-2009 sagen:

Die Rezession begann erst, nachdem das Fed begonnen hatte, die Leitzinsen zu senken.

Der Aktienmarkt stieg während der Phase der Zinserhöhungen und der geldpolitischen Pause. Die schlechteste Zeit für den S&P 500 ereignete sich erst nach der geldpolitischen Wende.

Staatsanleihen erlitten während der geldpolitischen Straffung (rot) zunächst Einbussen. Sie erreichten während der geldpolitischen Pause ihren Wendepunkt und durchliefen danach einen mehrjährigen Bullenmarkt.

4. Der Zyklus von 2015 bis 2020

Wir gehen wieder gleich vor. Zunächst die Geldpolitik:

Janet Yellen vollzog an der Spitze des Fed ab Dezember 2015 einen extrem langsamen Zinserhöhungszyklus, der bis Ende 2018 dauerte. Ihr Nachfolger Jerome Powell leitete Anfang 2019 die geldpolitische Pause ein; die erste Zinssenkung folgte im Juli 2019.

Dieser Zyklus ist insofern «abnormal», weil sich die Rezession während des Covid-Schocks im Frühjahr 2020 ereignete und dank der riesigen Stimuli schon nach zwei Monaten wieder zu Ende war. Die US-Wirtschaft war Ende 2019 in einem Abschwung begriffen, aber der Covid-Schock beschleunigte die Rezessions- und Erholungsphase enorm.

So entwickelte sich der Aktienmarkt während dieser Zeit:

Hier ist schön zu sehen, wie der S&P 500 während der Phase der Zinserhöhungen (rot) laufend stieg, bevor er Ende 2018 einbrach. Als Powell die geldpolitische Pause (grün) einläutete, vollzog der Index einen Freudensprung – aus dieser Zeit stammt der Begriff des «Powell Pivot». Mit den ersten Zinssenkungen ab Mitte 2019 (Ende der grünen Phase) begann ein weiterer Anstieg, der erst mit dem Covid-Crash im März 2020 endete.

Der gleiche Zeitraum noch für den Bondmarkt:

Bonds erlitten während der Phase der Zinserhöhungen (rot) Verluste. Kurz vor deren Ende erreichte die Rendite zehnjähriger Treasuries ihren Höhepunkt, danach folgte eine mehrjährige Hausse mit sinkenden Zinsen.

Zusammengefasst lässt sich für den Zyklus 2015-2020 sagen:

Die Rezession begann erst, nachdem das Fed begonnen hatte, die Leitzinsen zu senken. Die Rezessionsphase wurde durch den Covid-Schock beschleunigt und verdichtet.

Der Aktienmarkt stieg während der Phase der Zinserhöhungen und der geldpolitischen Pause. Erst die Rezession während des Covid-Schocks liess den S&P 500 einbrechen.

Staatsanleihen erlitten während der geldpolitischen Straffung (rot) zunächst Einbussen. Sie erreichten aber noch während dieser Phase ihren Wendepunkt und durchliefen danach eine mehrjährige Hausse.

Schauen wir zu guter Letzt noch einen vierten Zyklus an.

5. Der Zyklus von 1988 bis 1991

Die Geldpolitik:

In diesem Zyklus fällt auf, dass die Phase der geldpolitischen Pause (grün) mit weniger als vier Monaten sehr kurz war. Zudem vergingen zwischen der ersten Zinssenkung im Juni 1989 und dem Beginn der Rezession im Juli 1990 gut zwölf Monate – eine vergleichsweise lange Zeit.

Der Aktienmarkt:

Anstieg während der Phase der Zinserhöhungen und der geldpolitischen Pause (rot und grün), Seitwärtsbewegung während der Phase der Zinssenkungen und vor der Rezession (weiss), Einbruch und Wende während der Rezession (grau).

Der Bondmarkt:

Verluste während der Phase der Zinserhöhungen, Wendepunkt während der geldpolitischen Pause, und danach unter erheblichen Schwankungen sinkende Zinsen.

Welche Schlüsse können wir aus diesen vier Perioden ziehen?

Aus den vier Zyklen lässt sich folgende Gemeinsamkeit ableiten:

Die Rezession beginnt in der Regel erst, nachdem das Fed bereits wieder einen Zinssenkungszyklus begonnen hat.

Der Aktienmarkt steigt während der Phase der Zinserhöhungen und während der geldpolitischen Pause. Erst mit der nahenden Rezession beginnt sein Niedergang.

Der Bondmarkt beginnt in der Regel kurz vor Ende des Zinserhöhungszyklus eine mehrjährige Hausse, die ihn durch die Rezession trägt.

Im Durchschnitt aller Zinserhöhungszyklen und Rezessionen der Nachkriegszeit hat sich der S&P 500 gemäss Daten von Rosenberg Research nach diesem Muster entwickelt:

Quelle: Rosenberg Research

Der Beginn der geldpolitischen Pause verleiht dem Aktienmarkt einen letzten Freudenschub – danach sinkt er, bis er während der Rezession seinen Wendepunkt erreicht und eine neue Hausse beginnt.

Angewandt auf die Gegenwart bedeutet das: Es ist «normal», dass die Börse das Ende der geldpolitischen Straffung beklatscht. Doch die Freude hält nicht an, denn mit dem Aufziehen der Rezession geraten die Kurse nochmals ins Rutschen.

Es wäre schön, daraus eine Gesetzmässigkeit zu ziehen, nicht wahr? Man meidet Aktien und kauft Bonds, bis die Rezession Tatsache ist. Dann wartet man auf den Tiefpunkt, bevor man wieder Aktien zukauft.

Doch leider gibt es an den Finanzmärkten keine Gesetzmässigkeiten. Es gibt nur Muster. Und es gibt auch die Erfahrung von 1994.

6. Die Ausnahme: 1994

Im Februar 1994 begann Greenspan einen Zinserhöhungszyklus, der ein Jahr dauern und in dessen Rahmen der Leitzins von 3 auf 6% steigen sollte:

Darauf folgte eine fünfmonatige Pause, bevor das Fed im Juli 1995 die erste Zinssenkung beschloss.

Danach kam es zum Wunder: Dem Fed gelang eine sanfte Landung, der Wirtschaft blieb eine Rezession erspart.

Der Aktienmarkt hatte 1994, während der Phase der Zinserhöhungen, zwar ein hartes Jahr, doch mit dem Beginn der geldpolitischen Pause (grün) begann eine fulminante Hausse:

Der Bondmarkt erlitt 1994 brutale Verluste (steigende Zinsen), danach erlebte er für knapp 18 Monate eine kräftige Rally und bewegte sich für den Rest der Neunzigerjahre unter Schwankungen seitwärts:

Mit der Erfahrung von 1994 adjustiert sich das historische Muster insofern leicht:

Mit dem Ausbleiben einer Rezession fiel der S&P 500 nach der geldpolitischen Wende nicht auf ein neues Tief, sondern ging direkt in eine neue Hausse über.

Gleich wie in den anderen untersuchten Zyklen lohnte es sich auch 1994/95, gegen Ende der Fed-Zinserhöhungen Bonds zu kaufen.

7. Und Gold?

In unseren Live-Webinaren werden wir oft gefragt, wie sich der Goldpreis im Verlauf der geldpolitischen Zyklen und Rezessionen verhält. Deshalb zeigen wir Ihnen an dieser Stelle die Entwicklung des Goldpreises während den vier untersuchten Rezessionen.

Die Achtzigerjahre waren eine harte Zeit für Gold-Investoren, als der Markt den Boom der späten Siebziger verdaute. Den Beginn der Rezession von 1990 quittierte Gold immerhin mit einem Preissprung:

Im September 1999 stieg der Goldpreis abrupt, als mehrere europäische Zentralbanken ankündigten, ihre Goldverkäufe zu stoppen. Während der Phasen der Zinserhöhungen (rot) und der geldpolitischen Pause (grün) zur Jahrtausendwende sank der Goldpreis jedoch meist. Erst die Rezession von 2001 läutete eine mehrjährige Hausse ein:

Diese Goldhausse hielt den ganzen nächsten Zyklus hindurch an...

...und auch der «Powell Pivot» von Anfang 2019 sowie die Covid-Rezession von 2020 liessen den Goldpreis weiter steigen:

Alles andere als erfreulich verlief es für den Goldpreis allerdings nach der sanften Landung von 1994/95:

Tendenziell zeigt die Erfahrung, dass sich der Goldpreis während Rezessionen erfreulich entwickelt.

8. Die Finanzmärkte im Muster-Zyklus

Eine hilfreiche Orientierung für die Navigation an den Finanzmärkten liefert die von Merrill Lynch (heute Bank of America) entwickelte «Investment Clock», die die Stadien des Konjunktur- und Inflationszyklus in vier Quadranten unterteilt:

«Reflation»: Wirtschaftswachstum sinkt, Inflation sinkt

«Recovery»: Wachstum steigt, Inflation sinkt

«Overheat»: Wachstum steigt, Inflation steigt

«Stagflation»: Wachstum sinkt, Inflation steigt

Die folgende Übersicht zeigt, welche Anlageklasse in den einzelnen Phasen normalerweise jeweils am besten abschneidet:

Angewandt auf die Gegenwart lässt sich feststellen, dass die Märkte 2022 durch die «Stagflation»-Phase geschritten sind: Das Wirtschaftswachstum ist gesunken, die Inflation ist gestiegen. Die beste Anlageklasse in diesem Jahr war Bargeld, weil sowohl der breite Aktien- als auch der Bondmarkt Verluste erlitten haben. Diese Phase ist kongruent mit den roten Perioden in den oben abgebildeten Grafiken.

Sollte sich die These bestätigen, dass der Inflationsdruck nun seinen Höhepunkt überschritten hat, dann stehen die Märkte am Übergang zur «Reflation»-Phase: Das Wirtschaftswachstum sinkt, die Inflation sinkt ebenfalls. Das entspräche in den oben abgebildeten Grafiken der grünen Phase bis und mit der Rezession.

Bestätigt sich das Muster, dann wären Staatsanleihen für die kommenden Monate die beste Anlageklasse. Erst in der nächsten Phase («Recovery»), wenn das Wachstum im Tiefpunkt der Rezession wieder dreht und die Inflation weiter sinkt, schlägt die Geburtsstunde der nächsten Aktienhausse.

Hier eine schematische Darstellung der «Investment Clock»:

Quelle: Merrill Lynch

Demnach befanden sich die Finanzmärkte das Jahr 2022 hindurch im unteren rechten Quadranten («Stagflation») mit Cash als bester Anlageklasse. Fällt nun die Inflation, bewegen sich die Märkte im Uhrzeigersinn in Richtung des unteren linken Quadranten («Reflation»), mit Bonds als bester Anlageklasse.

Das heisst allerdings auf keinen Fall, dass man in der Allokation auf Aktien verzichten sollte. Denn erstens lässt sich das Szenario einer sanften Landung nach dem Beispiel von 1994/95 nicht ausschliessen, und zweitens gibt es immer Sektoren, die eine positive Kursperformance erreichen.

Die Ringe an der Uhr zeigen, welche Sektoren in welcher Zyklusphase normalerweise überdurchschnittlich performen. Die Erfahrung von 2022 bestätigt das Bild: Die Sektoren Energie (Oil & Gas), Pharma, Versorger (Utilities) und Basiskonsum (Consumer Staples) haben besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt:

Mit dem Übergang zur «Reflation»-Phase sollten Banken und Versicherungen (Financials) sowie Aktien aus dem zyklischen Konsumsektor (Consumer Discretionary) allmählich eine Überperformance zeigen, während Pharma und Basiskonsum weiterhin erfreulich abschneiden sollten.

Nochmals: Das sind keine Gesetzmässigkeiten, bloss Orientierungshilfen.

Reimt sich die Geschichte und provoziert das Fed mit seiner geldpolitischen Straffung eine Rezession, dann steht den Börsen ein weiterer, grösserer Rückschlag bevor. Dann wäre die aktuelle Vorfreude über das baldige Ende der Zinserhöhungen bloss das Auge des Sturms: eine Periode der Windstille und des Sonnenscheins, bevor die Turbulenzen wieder beginnen.

Die Zeit wird kommen, wenn man wieder mit beiden Händen kaufen kann. Aber noch ist es nicht soweit. Bleiben Sie geduldig.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Das nächste «The Big Picture Live»-Webinar findet am Montag, 12. Dezember, um 16 Uhr statt.