The Big Picture Wie die UBS nicht zur Gefahr für die Schweiz wird Das Too big to fail-Problem ist für die Schweiz ungelöst und stellt eine reelle Bedrohung dar. Doch es gibt einen Weg, es zu beheben. Er führt nicht über Zwangsmassnahmen, Regulierung oder Verstaatlichung, sondern folgt rein marktwirtschaftlichen Grundsätzen.

«Die Debatte ist nicht 'too big to fail'. Sie dreht sich vielmehr um 'too small to survive'. Und wir wollen aus dieser Debatte als Gewinner hervorgehen.»

Sergio Ermotti, CEO der UBS, am 29. März 2023

Gut sechs Monate sind seit dem Wochenende vom 19. März 2023 vergangen, als die – bestens vorbereitete – UBS in einer vom Bund orchestrierten Notfall-Übernahme die gestrauchelte Credit Suisse schluckte. Die Akquisition wurde im Juni formell abgeschlossen, die Integration läuft auf Hochtouren.

Der Schock, dass die Schweiz weniger als 15 Jahre nach der staatlichen Rettung der UBS einen zweiten Kollaps einer Grossbank verarbeiten musste, ist mittlerweile verdaut. Die Diskussion, ob die neue UBS eine «Monsterbank» sei, zu gross und ein Risiko für die Schweiz, hat sich weitgehend verflüchtigt.

Sergio Ermotti, der neue alte CEO der UBS, wischte die Bedenken umgehend nach der Ankündigung seiner Rückkehr vom Tisch. Es gehe nicht darum, ob die Bank too big to fail sei. Sondern darum, sicherzustellen, dass sie nicht too small to survive sei.

Seither senden Ermotti und UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher unablässig zwei Botschaften.

Erstens, explizit: Die UBS ist nicht die Credit Suisse, die selbstverschuldet an ihrer maroden Kultur und ihrem mangelnden Risikobewusstsein zugrunde gegangen sei.

Zweitens, implizit: Die UBS hat der Landesregierung ein Problem abgenommen, als diese am Wochenende des 19. März unvorbereitet in die Bredouille geriet. Deshalb soll jetzt gefälligst keine Debatte darüber geführt werden, ob und wie die UBS zurückgestutzt werden muss.

Doch die Schweiz kann es sich nicht leisten, diese Debatte nicht zu führen.

Die UBS ist too big to fail. Ihre Bilanzsumme übersteigt die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz deutlich. Deshalb würde sie im Katastrophenfall, so unwahrscheinlich dieser derzeit auch sein mag, die Finanzkraft ihres Heimatstaates strapazieren. Es reicht nicht, auf die Versprechen von Ermotti und Kelleher zu vertrauen.

Zwei Beinahe-Kernschmelzen innerhalb von 15 Jahren sind zu viel. Es darf nicht nochmals geschehen. Nach der Finanzkrise von 2008 wurden die notwendigen Anpassungen nur halbherzig umgesetzt. Jetzt besteht nochmals die Möglichkeit, die richtigen Lehren zu ziehen.

Die UBS sollte aus Eigeninteresse daran helfen. Denn die Lösung liegt auf der Hand. Sie umfasst keine Verstaatlichung, kein Trennbankensystem, keine verordnete Schrumpfung und keine Zwangsmassnahmen. Nein, sie ergibt sich aus rein marktwirtschaftlichen Überlegungen: Die UBS muss die stärkste Bank der Welt sein.

Der Airbag funktionierte nicht

Zwei Feststellungen untermauern die Notwendigkeit, jetzt nicht zum courant normal zurückzukehren und darauf zu hoffen, dass der UBS nie etwas zustossen wird.

Erstens: Too big to fail ist eine Tatsache. Ein Staat kann es sich nicht leisten, eine systemrelevante Bank ungeordnet dem Untergang zu überlassen. Die volkswirtschaftlichen Kosten wären zu hoch. Deshalb wird eine Regierung aus Risikoüberlegungen immer die Option der staatlich unterstützten Rettung wählen müssen. Es ist eine Mär, zu glauben, eine systemrelevante Bank könne «wie jedes andere Unternehmen» Konkurs gehen.

Zweitens: Die Schweiz hat nach der Finanzkrise von 2008 viel Energie darauf verwendet, den regulatorischen Rahmen so zu gestalten, dass im Notfall die systemrelevanten schweizerischen Teile einer Grossbank herausgelöst und geschützt werden können. Die weltweiten Aktivitäten der Bank könnten dann ohne Gefahr für die Schweiz abgewickelt werden.

Doch diese Annahme hat sich als falsch erwiesen. Andere Regierungen akzeptieren es nicht, den Schaden einer kollabierenden Schweizer Grossbank zu tragen. Ein Telefonat aus dem Schatzamt in Washington genügte, um Finanzministerin Karin Keller-Suter daran zu erinnern.

Reichlich hilflos argumentierten Keller-Suter und Nationalbankpräsident Thomas Jordan im Frühjahr, der schweizerische Weg mit der Brandmauer um die inländischen Aktivitäten der CS hätte theoretisch schon funktioniert – aber nur unter ruhigen Bedingungen und ohne Panik an den Märkten.

Damit ist diese Option so nutzlos wie ein Airbag, der nur dann funktioniert, wenn das Auto in der Garage steht.

Es gilt also weiterhin: Too big to fail ist real. Ein Staat muss eine systemrelevante Bank im Notfall retten. Wenn möglich, orchestriert er die Rettung in Form einer mit Verlustgarantien versehenen Übernahme der kranken Bank durch ein grösseres Institut.

Aber die UBS ist die einzige verbleibende, international systemrelevante Grossbank in der Schweiz. Sollte sie jemals in existenzbedrohende Schwierigkeiten geraten, steht keine grössere, gesündere Bank zur Verfügung. Der Staat, die Steuerzahler, müssten einspringen.

Dieses Risiko muss für die Schweiz ein für allemal gelöst werden.

Aber wie?

Das Manko des Lengwiler-Berichts

Eine Reihe von Vorschlägen, die allesamt nicht zielführend sind, trübt derzeit die Debatte. So will etwa ein Bürgerkomitee eine Volksinitiative zur Verstaatlichung der UBS lancieren. Damit solle explizit werden, was implizit ohnehin schon der Fall ist.

Doch diese Idee ist Unfug. Wieso sollte eine staatliche UBS erfolgreicher agieren als eine private? Ein politisch gewählter Verwaltungsrat, der vom Bankgeschäft keine Ahnung hat, müsste in diesem Fall ein professionelles Management mit der Führung der Bank beauftragen. Doch der Fall CS hat bestens gezeigt, was geschieht, wenn ein inkompetenter VR nicht versteht, was im Inneren der Bank geschieht.

Auch der Vorschlag des Trennbankensystems, einer forcierten Aufteilung zwischen dem «riskanteren» Investmentbanking und den restlichen Aktivitäten, mit der die Polparteien SVP und SP seit Jahren liebäugeln, führt in die Irre. Denn auch die Vermögensverwaltung birgt Gefahren, wie die Erfahrung der Credit Suisse zeigte.

Die vom Basler Wirtschaftsprofessor Yvan Lengwiler präsidierte, vom Finanzdepartement eingesetzte Expertengruppe hat in ihrem am 1. September publizierten Bericht zudem eine Reihe von Vorschlägen präsentiert, wie der drohende Kollaps einer Grossbank im Krisenfall besser behandelt werden könne.

Der Bericht fordert etwa umfangreichere Liquiditätshilfen von der Nationalbank und mehr Kompetenzen für die Finanzmarktaufsicht Finma, damit diese nicht erst eingreift, wenn die Grenze der Lebensfähigkeit der Bank (Point of non-viability) erreicht ist.

Diese Vorschläge sind durchaus richtig. Die Finma wurde nach 2008 tatsächlich – bewusst – als zu zahnlose Behörde konzipiert, und die SNB ist in der Handhabung von Liquiditätshilfen strenger als das Fed, die EZB oder die Bank of England.

Die Schwachstelle des Lengwiler-Berichts ist jedoch seine Schlussfolgerung: «Es drängt sich nicht auf, die Eigenmittelvorschriften in der Schweiz anzuheben.»

Das ist ein Fehler. Denn die Lösung des Too big to fail-Problems liegt im Eigenkapital der Bank. Diese Erkenntnis ist heute genauso gültig wie im Nachgang der Krise von 2008.

Wieso, zeigt der Untergang der Credit Suisse.

Credit Suisse, die schwächste Bank

Wieso ist die CS kollabiert?

Oberflächlich betrachtet war ihre Eigenkapitaldecke nicht das Problem. Die Bank erfüllte bis kurz vor ihrem Ende alle regulatorischen Vorgaben. Ihre Bilanz war – im Gegensatz zur UBS 2008 – nicht mit faulen Krediten durchsetzt, die die Solvenz der Bank infrage stellten. Sie war bis wenige Tage vor ihrem Untergang auch liquide.

Credit Suisse wurde Opfer eines Bank Run, eines Sturms auf die Bank. Innerhalb kürzester Zeit zogen Kunden Einlagen in Höhe von mehreren Dutzend Milliarden ab. Sie erlag einem akuten Vertrauensverlust.

Es ist nahezu unmöglich, einen Bank Run ohne Hilfe zu überleben. Die Abflüsse verringern die Liquidität, das wiederum zwingt die Bank zu Notverkäufen von Anlagen, was ihre Solvenz beeinträchtigt. In der Momentbetrachtung mag die CS zwar solvent gewesen sein, aber die beschleunigten Liquiditätsabflüsse zogen ihre Solvenz mehr und mehr in Zweifel.

Die Credit Suisse war kurz vor dem 19. März das Bankenäquivalent von Schrödingers Katze: Sie war gleichzeitig lebendig und tot.

Die Tatsache, dass die CS alle regulatorischen Vorgaben erfüllt hatte, wird oft als Argument verwendet, dass eine höhere Eigenkapitaldecke keinen effektiven Schutz gegen einen Bank Run darstellt. Der Sturm auf die Bank wird damit zu einem exogenen Ereignis, zu einem Erdbeben, gegen das kein Rezept hilft.

Doch dieses Argument greift zu kurz.

Gewiss; vor dem Ende der Credit Suisse stand ein jahrelanger Niedergang. Missmanagement an der Spitze liess das Vertrauen der Märkte und Kunden stetig erodieren.

Das eigentliche Schlusskapitel begann aber nicht im März 2023, sondern im Sommer 2022. Für die weltweiten Finanzmärkte galt die Credit Suisse spätestens ab dann als eindeutig schwächstes Glied in der Kette der global systemrelevanten Banken. Die Preise für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) begannen zu steigen und sich von anderen «Schwächlingen» wie Deutsche Bank und UniCredit abzuheben.

Die schwache Kommunikation von VR-Präsident Axel Lehmann und CEO Ulrich Körner half nicht, das Vertrauen zu stärken.

Im September und Oktober 2022 erlitt die CS einen ersten Bank Run. Dieser wurde nicht ausgelöst, aber möglicherweise verschärft durch den Tweet eines australischen Journalisten, wonach eine «internationale Bank» am Abgrund stehe.

Quelle: Twitter

Bloss: Der Tweet nannte Credit Suisse nicht namentlich. Es hätte genauso gut auch Nomura, Barclays, Deutsche Bank oder UniCredit sein können.

Wahrnehmung ist Realität

Für die globalen Finanzmärkte war jedoch sofort klar, dass es sich um die CS handeln musste. Wieso? Weil es als allgemein anerkannte Tatsache galt, dass die Schweizer Bank das schwächste Glied in der Kette ist.

Diese Episode hätte für die Führung der Bank, für die Spitzen von SNB und Finma sowie für den Bundesrat ein grelles Warnsignal sein müssen. Sie hätten niemals akzeptieren dürfen, dass die CS für alle Marktteilnehmer sichtbar die rote Laterne in der Hand hält.

Dass Lehmann, Finma-Präsidentin Marlene Amstad und Bundesrätin Keller-Suter später mehrmals wiederholten, die CDS-Märkte würden wegen mangelnder Liquidität keine verlässlichen Preissignale senden und die Bank sei Opfer von Social Media geworden, beweist primär eines: dass sie von der Funktionsweise der Finanzmärkte keine Ahnung haben.

Wahrnehmung ist Realität. Und in der Wahrnehmung der internationalen Finanzmärkte wurde die CS den Ruf als schwächste Bank der Welt nie mehr los. Dabei half es nicht, dass Körner Ende Oktober keine überzeugende Strategie präsentierte und die Bank für die Kapitalerhöhung im November keinen seriösen Ankeraktionär gewinnen konnte. Das Vertrauen erodierte weiter.

Ein vergleichsweise milder Sturm, der Kollaps der Silicon Valley Bank am 10. März, reichte bereits, um die CS einstürzen zu lassen.

Ja, die CS ist einem Bank Run erlegen. Aber diesem Bank Run ging ein Vertrauensverlust voraus, der die Zweifel an der Solidität der Bank wachsen liess.

Credit Suisse galt als die schwächste Bank der Welt. Diese Tatsache akzeptiert zu haben, ist das grösste Versagen der Bankführung, der Finma, der SNB und der Regierung.

Vertrauen ist alles

Aber ist ein Bank Run nicht ein massenpsychologisches Phänomen, das jedes Institut treffen und das keine Regulierung verhindern kann?

Nur bedingt. Wenngleich die Massenpanik theoretisch tatsächlich jede Bank treffen könnte, konzentriert sie sich in der Praxis immer auf die schwächsten Glieder. Der Bank Run schlägt dort zu, wo Zweifel an der Solidität einer Bank bestehen.

Aus allen Finanzkrisen lässt sich eine simple Lehre ziehen: Man darf nicht die schwächste Bank sein. Man darf nicht den Hauch eines Zweifels an der eigenen Solidität aufkommen lassen. Es ist, wie wenn eine Gruppe Wanderer in Alaska auf einen Grizzly trifft. Um zu überleben, muss man nicht schneller als der Bär sein. Aber man darf auf keinen Fall der Langsamste in der Gruppe sein.

Wenn man diese simple Lehre nun konsequent weiterdenkt: Liegt ein Vorteil darin, nicht nur nicht die schwächste, sondern vielmehr die stärkste Bank zu sein?

Die stärkste Bank zu sein, eliminiert nicht nur faktisch die Gefahr eines Bank Run, sondern wäre ein Wettbewerbsvorteil: In schwierigen Zeiten flüchtet das Geld zu den solidesten Anbietern. So ist es kein Zufall, dass die US-Grossbank JPMorgan seit Monaten riesige Zuflüsse von Kunden erhält, die ihre Einlagen bei Regionalbanken abziehen.

Als Axel Weber 2012 VR-Präsident der UBS wurde, sagte er gegenüber dem Autor dieser Zeilen einmal, er wolle, dass die UBS die stärkste Bank der Welt sei. Weber, der als Präsident der Deutschen Bundesbank 2008 erlebt hatte, wie es sich anfühlt, wenn reihum die Banken kollabieren, sah dies als positive Wettbewerbsbotschaft: UBS, die stärkste Bank der Welt.

Leider ging diese Botschaft in den Folgejahren unter, als sich UBS-CEO Ermotti vehement – und weitgehend erfolgreich – gegen schärfere Eigenkapitalvorschriften wehrte.

Doch im Grunde ist die Botschaft heute noch genauso stichhaltig wie vor zehn Jahren: Die UBS sollte anstreben, die solideste Bank der Welt zu sein. Nicht, weil sie dazu gezwungen wird, sondern aus Eigeninteresse. In ihrem Kerngeschäft, der Vermögensverwaltung, ist das ein Wettbewerbsvorteil. Vertrauen ist alles.

Und wie wird man zur solidesten Bank der Welt?

Über eine grundsolide, unumstössliche Bilanz mit einer über alle Zweifel erhabenen Eigenkapitaldecke.

Wie dick sollte diese sein?

Die kurze Antwort: Dicker als die Eigenkapitaldecken aller anderen Grossbanken. Und grundsätzlich: Statt das Eigenkapital zu minimieren, sollte eine selbstbewusste Bank den anderen Weg gehen. Mehr Eigenkapital gleich stabilere Bilanz gleich höhere Solidität gleich grösseres Kundenvertrauen.

Es gibt bis heute kein triftiges Argument, weshalb eine Grossbank nicht 20% Eigenkapital halten sollte. Schon gar nicht, wenn ihr primäres Geschäft in der Vermögensverwaltung liegt, wo Vertrauen das wichtigste Gut ist.

Ist Eigenkapital teuer?

An dieser Stelle folgt in der Regel das Totschlag-Argument: Eigenkapital ist teuer. Wenn die Eigenkapitaldecke dicker wird, dann verteuern sich die Finanzierungskosten der Bank. Das wiederum führt zu höheren Kreditkosten, was für die Volkswirtschaft schädlich ist.

Dieses Argument wurde nach 2008 dutzendfach wiederholt. Doch die Wiederholung macht es nicht wahr. Zwischen den Kosten für Eigen- und Fremdkapital bestehen Wechselwirkungen. Die Aussage «Eigenkapital ist teuer» ist im Vakuum betrachtet nutzlos.

Eigenkapital ist teuer, wenn eine Bilanz kaum Eigenkapital aufweist und sie deshalb hoch riskant ist. Und im Fall einer systemrelevanten Grossbank ist Eigenkapital relativ zu Fremdkapital besonders teuer, weil ihr Fremdkapital durch die implizite Too big to fail-Staatsgarantie vergünstigt wird.

Das ist eine versteckte Subvention, die die Grossbanken erhalten. Kein normales Unternehmen mit einer Eigenkapitaldecke von 5% könnte sich derart günstig mit Fremdkapital finanzieren wie eine systemrelevante Grossbank, von der die Kreditgeber wissen, dass sie im Notfall vom Staat gerettet wird.

Im Normalfall, also ohne verzerrende Subventionen, gilt: Je weniger Eigenkapital, desto teurer das Fremdkapital, weil die Bilanz riskanter und die Gefahr eines Konkurses höher ist. Und je mehr Eigenkapital, desto günstiger das Fremdkapital, weil die Bilanz sicherer wird.

Weil aber Fremdkapital für eine systemrelevante Grossbank staatlich subventioniert ist, hat sie gar keinen Anreiz, ihr Eigenkapital über das regulatorische Minimum zu erhöhen. Denn dadurch sinkt bloss der Wert der staatlichen Subvention, ohne dass sich die Fremdkapitalkosten effektiv verringern.

Deshalb gilt: Ja, eine dickere Eigenkapitaldecke führt bei einer systemrelevanten Grossbank zu höheren Kapitalkosten. In einem Markt mit ungenügendem Wettbewerb kann das auch die Kreditvergabe für Unternehmen verteuern. Der Grund dafür liegt aber nicht im grösseren Eigenkapitalsockel per se, sondern im Wegfall der versteckten Subvention, von der die Banken heute profitieren.

Viele hohe Bankmanager haben zudem ein pekuniäres Interesse an einer dünnen Eigenkapitaldecke, weil die erzielte Eigenkapitalrendite (Return on Equity, RoE) oft Bestandteil der Bonusberechnung darstellt. Und je geringer das Eigenkapital, desto höher die RoE.

Die stärkste Bank der Welt

Selbstverständlich ist es vermessen, von der UBS zu fordern, ihre Eigenkapitaldecke umgehend auf 20% zu erhöhen. Aber das Ziel kann gesetzt werden, sich über mehrere Jahre in diese Richtung zu bewegen. Nochmals: Es gibt keinen triftigen Grund, weshalb dieses Ziel für die UBS nachteilig sein sollte.

Eine Bank hat grundsätzlich vier Verwendungszwecke für ihren erwirtschafteten Gewinn: Bonuszahlungen, Aktienrückkäufe, Dividenden – oder Einbehaltung zur Stärkung des Eigenkapitals.

Der weitaus am intensivsten benutzte Verwendungszweck im Banking ist der Bonus. Nur ein Anhaltspunkt: Zwischen 2009 und 2020 schüttete die Credit Suisse allein Boni in kumulierter Höhe von 43 Mrd. Fr. aus. Niemand hat die Bank dazu gezwungen, das war ein bewusster Entscheid des Verwaltungsrats und des Managements.

Die Stärkung des Eigenkapitals hatte in den Augen der Bankmanager nie Priorität. Sergio Ermotti zählte im vergangenen Jahrzehnt zu den lautstarksten Gegnern eines «Swiss Finish» in den Eigenmittelvorschriften. Dabei ging es stets auch um das Argument der «gleich langen Spiesse», um im Konkurrenzkampf gegen die US-Kolosse nicht benachteiligt zu sein.

Doch das ist ein Irrweg. Es ist sinnlos, JPMorgan in ihrem eigenen Stadion schlagen zu wollen.

Die UBS sollte den anderen Weg gehen. Nicht unter Zwang, sondern aus Eigeninteresse. Sie will die beste und grösste Vermögensverwaltungsbank der Welt sein.

Um das zu erreichen und gleichzeitig keine Gefahr für ihr kleines Heimatland darzustellen, muss sie danach streben, die Bank zu sein, deren Solidität weltweit über alle Zweifel erhaben ist. Denn Vertrauen ist alles.

Den Werbeslogan dazu hätte sie bereits.

UBS. Die stärkste Bank der Welt.