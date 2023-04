The Big Picture Zehn Prinzipien für die Aktienanlage «Anlegen ist einfach, aber nicht leicht», sagte Warren Buffett. Im letzten «The Big Picture» des Jahres teilt The Market deshalb zehn Grundsätze, die die Navigation durch die Welt des Investierens erleichtern sollen.

«Der intelligente Investor ist ein Realist, der an Optimisten verkauft und von Pessimisten kauft.»

Benjamin Graham, britisch-amerik. Ökonom und Investor (1894–1976)

Was ist eigentlich das Wichtigste, wenn es um das Thema Investieren an den Aktienmärkten geht?

Diese Frage erhalten wir oft von unseren Leserinnen und Lesern. Im letzten «Big Picture» dieses Jahres unternehmen wir deshalb einen Versuch, sie zu beantworten.

Für einmal soll es an dieser Stelle also nicht um die wichtigsten Entwicklungen in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten gehen, ebenso verzichten wir zur Jahreswende auf einen Rück- und Ausblick. Unsere Gedanken und Einschätzungen dazu finden Sie gerne hier:

Ebenfalls wärmstens empfehlen möchten wir unser Jahresend-Interview mit Louis-Vincent Gave, der eine packende Tour d'horizon über die wichtigsten Anlagethemen im kommenden Jahr gibt.

Heute soll es nur um diese Frage gehen:

Was ist das Wichtigste beim Investieren an den Aktienmärkten?

Selbstredend können wir sie unmöglich abschliessend beantworten. Ebenso wenig können wir einen Anspruch auf «die Wahrheit» – die es ohnehin nicht gibt – geltend machen. Investieren ist ein individuelles Thema, das sich je nach Ihrem Anlagehorizont, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Liquiditätsbedürfnissen unterscheidet (hier mehr zum Thema Anlegen in verschiedenen Lebenslagen).

Was wir aber tun können, ist, Ihnen einen Einblick in unser eigenes Prinzipiengerüst zu geben, die Grundsätze, an denen wir uns selbst orientieren. Diese sind, wir geben es gerne zu, stark von Benjamin Graham, dem Vater des Value-Investing, sowie von Figuren wie Warren Buffett oder Howard Marks geprägt.

Daher, frei nach Haruki Murakami: Wovon wir reden, wenn wir vom Investieren reden.

Die Prinzipien Denken Sie wie ein Eigentümer Preis ist nicht gleich Wert Der Prozess zählt, nicht das Resultat Risiko ist keine abstrakte Zahl Ihr schlimmster Feind Geduld Schwimmen Sie nicht ohne Badehose Vorsicht mit «Storys» Demut Lesen, lesen, lesen

1. Denken Sie wie ein Eigentümer

Wenn Sie eine Aktie kaufen, kaufen Sie nicht bloss ein abstraktes Wertpapier, einen Eintrag in Ihrem Depotauszug oder eine blinkende Zahl auf Ihrem Bildschirm.

Nein, Sie kaufen ein Unternehmen. Sie erwerben einen Eigentumsanspruch an den Anlagen des Unternehmens, an seinen Maschinen, Immobilien, an seinen Patenten, seinen Marken, an seiner Forschung und Entwicklung – kurz: an seinem produktiven Kapital. Und Sie erwerben einen Anspruch auf alle Gewinne, die dieses Unternehmen mit seinem produktiven Kapital in der Zukunft erwirtschaften wird.

Selbstverständlich entspricht Ihr Eigentum am Unternehmen «nur» Ihrem Anteil – und der ist in der Regel mikroskopisch klein –, aber das ändert nichts an der Tatsache: Sie werden Eigentümerin des Unternehmens.

Wenn Sie sich bei Aktien-Investitionen in die Rolle des Eigentümers denken, dann wird rasch klar:

Erstens, Sie kaufen eine Aktie nicht mit dem Gedanken, sie nach kurzer Zeit zu einem höheren Preis wieder verkaufen zu können. Sie beteiligen sich an einem Unternehmen und nehmen an seiner langfristigen Entwicklung teil. Das unterscheidet Sie als Investorin von einem Spekulanten. Nichts gegen Spekulation – wer sich für schlau genug hält, kurzfristige Kursbewegungen richtig prognostizieren und ausnutzen zu können, kann es versuchen –, aber wir sprechen hier von Investieren.

Zweitens, weil Sie für die lange Frist investieren – weil Sie Eigentümer werden – müssen Sie sich mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens befassen. Womit verdient es sein Geld? In welchen Märkten ist es tätig, gegen welche Konkurrenten tritt es an? Wie alloziert es sein Kapital? Wie schüttet es Dividenden aus? Wie ist die Qualität des Managements und des Verwaltungsrats? Besitzen die Manager selber auch Aktien? All die Fragen, die Sie sich selbstverständlich stellen würden, wenn Ihnen das Unternehmen zu 100% gehörte.

Drittens, kümmern Sie sich nicht um die täglichen Kursschwankungen Ihres Unternehmens an der Börse (mehr zu diesem Thema unter Punkt 2 und 3).

2. Preis ist nicht gleich Wert

Wenn Sie ein Unternehmen kaufen, kaufen Sie es auf der Basis des Werts, den Sie ihm zumessen. Dieser Wert wiederum ergibt sich aus dem produktiven Kapital und aus den künftigen Gewinnen, die das Unternehmen damit erwirtschaftet.

Wir verzichten an dieser Stelle auf eine detaillierte Beleuchtung der Methoden, wie der Wert eines Unternehmens geschätzt werden kann. Wichtig ist für unsere Zwecke nur diese Feststellung: Der Wert eines Unternehmens entspricht nicht immer dem Preis, der an der Börse für seine Aktien verlangt wird.

Weil die Finanzmärkte von Massenpsychologie beeinflusst werden, schwankt der Preis einer Aktie an der Börse viel stärker als der eigentliche Wert des Unternehmens. Zwar gibt es durchaus lange zeitliche Phasen, in denen Preis und Wert ungefähr kongruent verlaufen. Aber die Finanzmärkte sind ein komplexes, adaptives System, das von menschlichen Entscheidungen getragen wird. Sie sind daher emotional instabil. Die beste Metapher dafür stammt von Benjamin Graham, der die Börse als «Mr. Market» bezeichnete, der mal indifferent, mal euphorisch und mal zu Tode betrübt ist.

«Mr. Market» ist manisch-depressiv. Das bedeutet, manchmal steigen die Preise (der Aktien) weit über den Wert (der Unternehmen), und manchmal sinken die Preise weit unter den Wert.

Die grosse Kunst für die intelligente Investorin ist es, diese manischen oder depressiven Gemütszustände von «Mr. Market» zu erkennen und sie zum eigenen Vorteil auszunutzen. Wobei freilich die grösste Gefahr ist, dass man selbst manisch oder depressiv handelt (mehr dazu unter Punkt 5).

3. Der Prozess zählt, nicht das Resultat

Kennen Sie Blackjack? Im deutschen Sprachraum ist das Spiel auch als «17+4» bekannt, wobei man mit der Aufnahme von Karten versucht, möglichst nahe an – aber nicht über! – 21 zu kommen.

Nun stellen Sie sich vor, am Blackjack-Tisch im Casino steht neben Ihnen ein Mann, der vom Croupier zwei Karten bezieht; eine Dame und eine Sieben. Er hält also 17 in der Hand. Nun verlangt er vom Croupier noch eine Karte – und es ist prompt eine Vier. Der Mann hält jetzt 21 in der Hand und hat das Spiel damit gewonnen. Seine Begleitung applaudiert ihm zu seinem kühnen Zug.

Es mag tatsächlich kühn gewesen sein, mit 17 in der Hand noch eine Karte zu verlangen – aber war es auch intelligent?

Die Antwort ist eindeutig Nein. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann ein Ass, eine Zwei, Drei oder Vier erhält, war viel kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass er eine grosse Karte erhält, damit über 21 kommt und verliert.

Der Entscheidungsprozess des Mannes war falsch. Was seine Begleitung als Kühnheit sah, war Glück, nichts weiter.

Man darf eine Entscheidung nie nach ihrem Resultat beurteilen – denn dieses kann von Zufall bzw. Glück abhängen –, sondern nach der Qualität des Prozesses, der zu dieser Entscheidung geführt hat. Das gilt in vielen Situationen des täglichen Lebens, und es gilt auch beim Investieren.

Der Prozess ist die analytische Arbeit, der Sie zum Entscheid führt, Eigentümerin eines bestimmten Unternehmens zu werden. Dazu zählt die Auseinandersetzung mit dem Geschäftsmodell und der Bewertung des Unternehmens:

Womit verdient das Unternehmen sein Geld, in welchen Märkten ist es tätig, gegen welche Konkurrenten tritt es an?

Bietet das Geschäftsmodell Einstiegshürden gegen neue Konkurrenten?

Wie entwickeln sich die Margen und Kapitalrenditen über einen längeren Zeitraum (wir empfehlen sieben bis zehn Jahre)?

Wie sieht die Gewinn- und Dividendenhistorie aus?

Wie steht es um die Bilanz? Ist das Unternehmen hoch verschuldet, oder sitzt es auf grossen Cashreserven?

Geht das Management diszipliniert mit dem ihm anvertrauten Kapital um?

Wie präsentiert sich die aktuelle Bewertung, verglichen mit a) der eigenen Historie, und b) mit Konkurrenten und ähnlichen Unternehmen?

Das ist keine Hexerei. Aber dieser Prozess benötigt Zeit, denn Sie wollen daraus Ihren Investment Case bestimmen. Uns gefällt in diesem Zusammenhang das Vorgehen von George Soros, der einmal gesagt hat, er führe ein Tagebuch, in dem er seine Gedanken zu Investitionsentscheiden festhält.

Wenn Sie diesen Investment Case nach einem soliden Prozess bestimmt haben, dann bedeutet das selbstverständlich nicht, dass das Resultat immer zu Ihren Gunsten läuft. Der Preis der Aktie an der Börse kann aus verschiedenen Gründen trotzdem sinken. Aber nun können Sie immer prüfen, ob Ihr Investment Case noch stimmt oder ob sich daran grundlegend etwas verändert hat.

Im ersten Fall können Sie gelassen bleiben und zukaufen, wenn der Preis unter den von Ihnen geschätzten Wert fällt. Im zweiten Fall kommen Sie auf Ihren Investitionsentscheid zurück und, falls der Investment Case nicht mehr stimmt, verkaufen Sie. Wenn die Fakten sich ändern, dann ändern Sie Ihre Meinung. Aber nicht vorher.

4. Risiko ist keine abstrakte Zahl

In der Finanztheorie und in der praktischen Anwendung im Bankwesen wird Risiko mit dem statistischen Begriff der Volatilität gleichgesetzt. Letztere bezeichnet die Schwankungsbreite eines Preises um seinen Mittelwert über einen bestimmten Zeitraum.

Aus unserer Sicht ist das eine irreführende Definition von Risiko, beziehungsweise: Volatilität ist nur dann ein Problem, wenn Sie a) Ihre Liquiditätsplanung nicht im Griff haben oder b) wenn Sie mit hohem Einsatz von Fremdkapital (Leverage) investiert haben (mehr dazu unter Punkt 7). Volatilität ist also dann ein Risiko, wenn Sie von äusseren Kräften gezwungen werden, Ihre Aktien zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen.

Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn Sie also langfristig und umsichtig investiert haben, dann kann Ihnen die kurzfristige Volatilität egal sein. Stellen Sie sich vor, Sie blicken nur einmal pro Jahr, am 30. Dezember, auf die Aktienkurse; welche Kapriolen sie an der Börse in der Zwischenzeit vollführen, ist Ihnen egal.

Das eigentliche Risiko, das Sie als Aktieninvestor im Auge haben müssen, ist die Gefahr eines permanenten Kapitalverlustes.

Diese Gefahr entsteht, wie es James Montier in seinem Standardwerk «Value Investing» sehr treffend beschreibt, aus drei möglichen Quellen:

Bewertungsrisiko: Wenn Sie eine Aktie zu einem viel zu hohen Preis kaufen – wenn der Preis also weit über dem Wert liegt –, dann laufen Sie Gefahr, einen permanenten Kapitalverlust zu erleiden. Das ist etwa dann der Fall, wenn Sie während einer Spekulationsblase selbst in Euphorie verfallen und der Illusion erliegen, die Kurse könnten nur steigen. Wenn Sie beispielsweise im November 2021 Tesla zu 400 $ je Aktie gekauft haben, müssen Sie sich mit dem Gedanken anfreunden, dass Sie diesen Preis vielleicht nie mehr sehen werden. Geschäftsrisiko: Die freie Marktwirtschaft ist von (kreativer) Zerstörung geprägt. Ein Unternehmen kann von Konkurrenten überholt und vernichtet werden. Manager können gravierende Fehler begehen, beispielsweise mit einer desaströsen Grossübernahme. Denken Sie an die Swissair-Gruppe oder an Namen wie Nokia, Xerox oder Eastman Kodak, die am Wegrand der Wirtschaftsgeschichte liegen geblieben sind. Deren Aktionäre haben einen permanenten Kapitalverlust erlitten. Bilanzrisiko: Unternehmen, die mit einer zu hohen Verschuldung arbeiten, laufen Gefahr, dass sie in einem ungünstigen Zeitpunkt – etwa in einer Rezession – zu einer Umschuldung und/oder einer Kapitalerhöhung gezwungen werden. Für die Aktionäre ist das in der Regel mit einer desaströsen Verwässerung ihres Anteils verbunden. Denken Sie an Credit Suisse.

Diese Risiken müssen Sie im Auge behalten. Das Bewertungsrisiko, indem Sie keine zu hohen Preise bezahlen (vgl. Punkt 2). Das Bilanzrisiko, indem Sie sich von zu hoch verschuldeten Unternehmen fernhalten. Am schwierigsten ist das Geschäftsrisiko: Hier geht es darum, dass Sie konstant Ihren Investment Case auf Schwachstellen überprüfen.

5. Ihr schlimmster Feind

Unter Punkt 2 haben wir den manisch-depressiven «Mr. Market» kennengelernt. Er bezahlt in der Euphorie viel zu viel, und in der Depression will er sich zu Dumpingpreisen von seinen Aktien trennen.

Mit jeder Transaktion, die Sie an der Börse durchführen, ist dieser «Mr. Market» Ihre Gegenpartei. Sie können sich dessen emotional instabile Verfassung zu Nutze machen – unter einer wichtigen Voraussetzung: Sie dürfen selbst nicht Opfer Ihrer Emotionen werden, denn sonst handeln Sie genau so manisch-depressiv wie «Mr. Market». Sie sind selbst Ihr schlimmster Feind.

«Erkennen Sie, dass die Psychologie an den Märkten viel stärker schwankt als die Fundamentaldaten, und zwar meist in die falsche Richtung oder zum falschen Zeitpunkt. Verstehen Sie, wie wichtig es ist, solchen Stimmungsschwankungen zu widerstehen. Profitieren Sie, wenn möglich, durch antizyklisches und konträres Verhalten», schreibt der Value-Investor Howard Marks dazu.

Machen Sie sich nichts vor: Es ist unfassbar schwierig, sich gegen die Herde zu bewegen. Es ist brutal schmerzhaft, auszusteigen und abseits zu stehen, wenn sich der Markt in einen euphorischen Boom steigert. Und es braucht ungeheuer viel Überwindung, zu kaufen, wenn alles zusammenkracht.

Das beste Rezept dagegen: Erstellen Sie Ihre Investitionsstrategie in einem nüchternen, emotionslosen Zustand. Definieren Sie beispielsweise den festen Betrag, den Sie zu festen Zeitpunkten – monatlich, quartalsweise – in definierte Aktien oder ETF investieren. Definieren Sie Ihre Rebalancing-Methode und den Rhythmus, zu dem Sie Ihr Portfolio ausbalancieren.

Und dann ziehen Sie diese Strategie durch. Binden Sie sich an den Mast Ihres Schiffes. Werden Sie nicht gierig und weichen von Ihrer Strategie ab, wenn Euphorie herrscht. Und verfallen Sie nicht in Panik, wenn um Sie herum Angst und Schrecken herrscht.

Für den Kauf einzelner Aktien hatte der Value-Investor Sir John Templeton eine ebenso einfache wie bestechende Methode: Er führte laufend eine Wunschliste mit Aktien, die er kaufen wollte, deren Bewertung er aber für zu hoch erachtete. Er definierte den Preis, zu dem er zuschlagen würde. Templeton hatte zu diesem Zweck bei seinem Broker sogar «stehende» Kaufaufträge zu den definierten Preisen in den Büchern. Denn er wusste genau: Wenn die Börsen im Crash zusammenbrechen, würde er möglicherweise nicht den Mut aufbringen, die Aktien auf seiner Wunschliste zu kaufen.

6. Geduld

«Das ganze Elend der Menschen rührt daher, dass sie nicht in der Lage sind, allein in einem ruhigen Raum zu sitzen.»

Blaise Pascal, franz. Mathematiker und Philosoph (1623–1662)

Haben Sie Geduld. Verfallen Sie nicht in Hyperaktivität und erliegen Sie nicht der Illusion, Sie könnten das perfekte Timing an den Märkten erwischen. Das können Sie nicht – und wenn, dann nur mit Glück.

Definieren Sie Ihre Strategie. Folgen Sie Ihrer Strategie. Verwenden Sie Zeit, um Ihre Prozesse (Punkt 3) zu befolgen und solide Investment Cases zu identifizieren. Überprüfen Sie diese, um das Geschäftsrisiko (Punkt 4) im Griff zu behalten. Ändern Sie etwas in Ihrem Portfolio, wenn ein Investment Case nicht mehr stimmt.

Kaufen Sie nach, wenn Preis < Wert.

Verkaufen Sie ab und zu etwas, wenn Preis > Wert.

Und sonst: Machen Sie sich keinen Stress. Haben Sie Geduld.

7. Schwimmen Sie nicht ohne Badehose

Das Bonmot von Warren Buffett wurde im vergangenen Jahr besonders gerne zitiert: «Erst bei Ebbe zeigt sich, wer ohne Badehose geschwommen ist.»

Gemeint ist damit: Erst wenn die Zinsen steigen und sich die Finanzierungskonditionen verschlechtern, offenbart sich, wer mit einem zu hohen Einsatz von Schulden (Leverage) gearbeitet hat.

Es ist verlockend, die eigene Anlageperformance mit dem Einsatz von Fremdkapital (Lombardkrediten) etwas aufzupeppen. Das funktioniert in der Hausse. Aber es ist brandgefährlich in der Baisse, da Sie sich damit dem Volatilitätsrisiko aussetzen, das Sie eigentlich umgehen möchten: nämlich, dass Sie durch einen Margin Call gezwungen werden, Ihre Aktien zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen und damit einen permanenten Kapitalverlust erleiden.

Fragen Sie sich: Bin ich ein überdurchschnittlich cleverer Investor? Spüre ich vor den anderen, wann es Zeit ist, Risiken abzubauen?

Eben.

Werden Sie nicht gierig. Lassen Sie den Einsatz von Leverage lieber sein. Und vor allem: Begehen Sie nie den Fehler, einen Bullenmarkt mit Ihrer eigenen Cleverness zu verwechseln.

8. Vorsicht mit Storys

Menschen mögen Geschichten. Wir lassen uns gerne von Erzählungen, von Narrativen leiten.

Das wissen die Produkte- und Marketingfachleute der Banken, die eifrig Anlage-«Baskets» kreieren, die unser urmenschliches Bedürfnis nach Geschichten ansprechen.

Das Problem dabei: An der Börse wird ein Thema in der Regel erst dann zu einer Story, wenn es einer breiten Anlegerschaft bekannt und damit meist auch entsprechend hoch bewertet ist. Ein Anlageprodukt zu einem Thema, über das noch niemand spricht, lässt sich nicht verkaufen. Es hat noch keine Story.

Erinnern Sie sich an den Hype um «disruptive Technologien», als Cathie Wood mit ihren ARK-Fonds von populären Medien als «beste Investorin der Welt» gefeiert wurde? Erinnern Sie sich an die Story von Fleisch- oder Milchalternativen wie Beyond Meat und Oatly? An Batterietechnologien, Robotik, Wasser, Solarenergie?

Das heisst nicht, dass diese Themen per se schlechte Investments sind. Aber sie sind in der Regel schlechte Investments, wenn sie an den Börsen als Story gefeiert werden und die Bewertung keine Rolle mehr spielt. Denn dann laufen Sie Gefahr, aufgrund des Bewertungsrisikos (vgl. Punkt 4) einen permanenten Kapitalverlust zu erleiden.

Daher eine simple Regel: Wenn ein Anlagethema von den Banken als Story vermarktet wird, ist es vorbei.

9. Demut

«Ich weiss es nicht» ist ein Eingeständnis, mit dem gerade im Finanzwesen offenbar viele Menschen Mühe bekunden.

Die Crux der Finanzmärkte ist es, dass sie die Zukunft in die Gegenwart einpreisen – wie unter Punkt 1 erwähnt: Mit dem Kauf einer Aktie erwerben Sie ein Anteilsrecht auf alle künftigen Gewinne des Unternehmens. Das führt dazu, dass viele Marktteilnehmer versuchen, möglichst viel über die Zukunft zu wissen, zu prognostizieren und zu modellieren.

Das Problem dabei ist, dass es viele Dinge gibt, die sich schlichtweg nicht prognostizieren lassen. Die Zukunft ist ungewiss. Um mit Prognosen einen Vorteil an den Finanzmärkten zu erlangen, müssten nicht nur Ihre Prognosen besonders treffsicher sein, sondern Sie müssten auch noch richtig in Ihrer Einschätzung liegen, wie die Preise der verschiedenen Anlagen auf das Eintreffen Ihrer Prognosen reagieren werden.

Dazu zwei Denkbeispiele:

Angenommen, Sie hätten im Herbst 2020 korrekt prognostiziert, dass die Inflation in den USA und in Europa auf über 9% steigen würde – hätten Sie dann auch prognostiziert, dass der Goldpreis um mehr als 10% sinkt?

Angenommen, Sie hätten im Herbst 2021 korrekt prognostiziert, dass Russland die Ukraine angreift und der Westen mit einem umfassenden Sanktionsprogramm gegen Moskau vorgeht – hätten Sie dann auch prognostiziert, dass der Rubel um mehr als 20% steigt?

Unser Rat: Vergeuden Sie nicht zu viel Zeit und Energie damit, die Zukunft vorhersehen zu wollen. Das gilt auch für die Analyse einzelner Aktien: Versuchen Sie nicht, den Gewinn eines Unternehmens für Jahre in die Zukunft zu prognostizieren. Das gibt Ihnen bestenfalls eine Scheinpräzision und die Illusion von Wissen.

Es gibt unzählige Dinge, die Sie nicht wissen. Die Sie nicht wissen können. Und das ist gut so – sofern Sie sich das eingestehen. Das Wissen um das eigene Nichtwissen befreit Ihnen nämlich Energie und Zeit, die Sie sinnvoller einsetzen können: nämlich, um die Historie und die Gegenwart zu verstehen.

10. Lesen, lesen, lesen

Und um das zu erreichen, die Historie und die Gegenwart zu verstehen, ist unser bescheidener Rat: Lesen Sie. Lernen Sie. Begehen Sie nie den Fehler, zu glauben, Sie hätten begriffen, wie die Finanzmärkte funktionieren.

Vielleicht haben Sie sich für das neue Jahr vorgenommen, wieder mehr zu lesen. Vielleicht geht es Ihnen auch wie uns, und die Bücher stapeln sich schneller, als Sie sie lesen können (übrigens: wenn immer wir über ein spannendes Buch stolpern, besprechen wir es – leider etwas zu selten – hier).

Aber falls Sie Zeit und Musse haben – von beidem wünschen wir Ihnen im neuen Jahr viel –, dann präsentieren wir Ihnen hier gerne die Top Ten unserer «Best of Investing»-Leseliste (ohne spezifische Reihenfolge):

The Intelligent Investor, Benjamin Graham

(ISBN 978-0-06-055566-5) Value Investing, James Montier

(ISBN 978-0-470-68359-0) The Most Important Thing, Howard Marks

(ISBN 978-0-231-15368-3) Manias, Panics, and Crashes, Robert Aliber und Charles Kindleberger

(ISBN 978-1-137-52575-8) Fooled by Randomness, Nassim Nicholas Taleb

(ISBN 978-0-14-103148-4) The Little Book of Behavioral Investing, James Montier

(ISBN 978-0-470-68602-7) A Random Walk down Wall Street, Burton Malkiel

(ISBN 978-0-393-35838-4) Against the Gods, Peter Bernstein

(ISBN 978-0-471-29563-1) Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman

(ISBN 978-0-14-103357-0) The Psychology of Money, Morgan Housel

(ISBN 978-0-85719-768-9)

Danke für die Zeit, die Sie uns widmen. Das ganze Team von The Market wünscht Ihnen alles Gute, Glück und gute Gesundheit im neuen Jahr.

Herzlich,

Mark Dittli