The Pulse Umbruch im Halbleitersektor Künstliche Intelligenz ist das Thema der Stunde. Solche Anwendungen brauchen Unmengen an Rechenkapazitäten, was die Nachfrage nach immer schnelleren Halbleitern steigen lassen wird. «The Pulse» beleuchtet die Trends, welche die Branche in den nächsten Jahren prägen werden.

Abwarten: So lautet die Devise an den Börsen. Das gilt auch für Tech-Aktien. Nach den kräftigen Avancen zu Jahresbeginn ist der Nasdaq 100 seit Anfang Februar in einer Konsolidierungsphase. Auch die Inflationsdaten vom Dienstag gaben dem Large-Cap-Index keine neuen Impulse.

Nasdaq 100 Kursentwicklung seit Anfang 2022, in % Nasdaq 100 S&P 500 Dow Jones Industrial Russell 2000

Das «Buzzword» im Sektor lautet gegenwärtig «AI». Künstliche Intelligenz und selbstlernende Softwareprogramme wie ChatGPT regen die Fantasie an. Befürchtungen um zunehmende Konkurrenz im Suchgeschäft haben derweil den Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet zugesetzt.

Aus einer Investmentperspektive bleibt AI vorerst ein schwierig fassbares Thema. Wer die Gewinner sein werden, lässt sich kaum abschätzen. Klar ist jedoch, dass Branchenriesen wie Alphabet, Amazon, Meta Platforms und Microsoft schon seit einiger Zeit massiv in Rechenkapazitäten investieren.

Davon zeugen die steigenden Kapitalausgaben für Datacenter. Amazon beispielsweise überraschte vor einem Jahr mit der Aussage, dass 40% des konzernweiten CapEx von 61 Mrd. $ auf die Cloud-Tochter AWS entfallen. Auch die chinesischen Internetgiganten Alibaba, Tencent und Baidu investieren bedeutende Summen in das technologische Wettrüsten.

Kapitalinvestitionen führender Tech-Konzerne In Mrd. $ Google Microsoft Amazon Meta Oracle Alibaba Tencent Baidu Prognose (2023)

Der finanzielle Aufwand zum Training und Unterhalt von AI-Algorithmen ist beträchtlich. Sam Altman, Mitbegründer und CEO des Startups OpenAI, das hinter ChatGPT steht, sagt, dass ihm «die Rechenkosten Tränen in die Augen treiben». Angeblich belaufen sich die Ausgaben für den Textroboter auf 100’000 $ pro Tag. Schätzungen des Researchdiensts SemiAnalysis beziffern sie sogar auf 700’000 $.

Computerchips sind die Motoren, die Grossrechner für künstliche Intelligenz und verwandte Anwendungen wie Cloud-Computing antreiben. Dadurch ergeben sich für die Halbleiterbranche Chancen, aber auch Herausforderungen. Sundar Pichai, CEO von Alphabet, drückt es so aus: «Der Umfang der anspruchsvollsten AI-Berechnungen verdoppelt sich alle sechs Monate, was die Geschwindigkeit von Moore’s Law bei weitem übertrifft.»

Was damit genau gemeint ist und welche weiteren strukturellen Trends die Halbleiterindustrie in den nächsten Jahren prägen werden, legt «The Pulse» in der heutigen Ausgabe dar.

Rennen um die schnellsten Chips

Das Mooresche Gesetz ist der Grundpfeiler der Halbleiterindustrie. Es ist nach Intel-Mitbegründer Gordon Moore benannt, der es 1965 erstmals wie folgt formulierte: Die Anzahl Transistoren auf einem Computerchip verdoppelt sich ungefähr alle zwei Jahre.

Dieser rasante Fortschritt in der Miniaturisierung bedeutet, dass die Rechenkapazität der schnellsten Halbleiter in ungefähr gleicher Kadenz zunimmt. Doch das wirft immer wieder Fragen auf, wie lange dieses halsbrecherische Tempo noch aufrechterhalten werden kann - gerade heute.

Die Meinungen gehen weit auseinander. Philip Wong, Research-Chef bei der taiwanischen Chipschmiede TSMC, zum Beispiel dementiert den möglichen «Tod» von Moore’s Law vehement. Seiner Meinung nach ist das Gesetz gesund und munter. Intel-CEO Pat Gelsinger behauptet sogar, dass die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts in der nächsten Dekade steigt.

Andere prominente Exponenten der Branche sind gegenteiliger Ansicht. Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia, ruft bereits seit mehreren Jahren das Ende des Gesetzes aus, zuletzt am Investorentag des Konzerns von Ende September.

Die kleinste Strukturgrösse in der Massenproduktion von Chips ist derzeit 5 Nanometer. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist ungefähr 80’000 bis 100’000 Nanometer breit. TSMC arbeitet als Technologie-Leader daran, den nächsten Produktionsprozess mit 3 Nanometern hochzufahren. Mit einem nennenswerten Umsatzbeitrag wird ab 2024 gerechnet.

Entscheidend ist, dass die Produktionskosten pro Transistor zunehmen. Die Gesetze der Physik werden mehr und mehr ausgereizt, womit das Verhältnis von Aufwand und Ertrag weniger vorteilhaft wird. Anders gesagt: Die Halbleiterindustrie muss immer härter dafür arbeiten, um die Performance im bisherigen Tempo zu steigern.

Die untenstehende Grafik verdeutlicht diesen Trend. Die Kapitalinvestitionen zur Herstellung von 5-Nanometer-Chips beziffern sich auf rund 16’700 $ pro Wafer. In ähnlicher Kadenz steigen die Kosten für das Design von Halbleitern.

Diese Entwicklung impliziert, dass der Bau von Halbleiterfabriken laufend teurer wird. Nach Schätzungen des Unternehmensberaters McKinsey belaufen sich die Kosten für eine Produktionsanlage, die Chips mit einer Strukturgrösse von 5 Nanometern herstellen kann, auf mehr als 5 Mrd. $ pro Modul, wobei ein Werk in der Regel aus mehreren Modulen besteht.

Baukosten für Halbleiterfabriken In Mrd. $ pro Modul

Eine zentrale Rolle für die weitere Gültigkeit von Moore's Law spielen die Lithographie-Maschinen des niederländischen Equipmentherstellers ASML. Die nächste Generation dieser Systeme soll ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommerziell zum Einsatz kommen. Zum geschätzten Kostenpunkt von 320 Mio. $ pro Apparat ist auch dieser Prozess rund doppelt so teuer wie das aktuell modernste Verfahren.

Experimentiert wird zudem mit neuen Materialien und Chip-Architekturen. Bis zur kommerziellen Reife solcher Projekte dürfte es allerdings noch mindestens bis zum nächsten Jahrzehnt dauern. Ausser der Biotech- und Pharmaindustrie investiert heute keine andere Branche mehr in die Forschung und Entwicklung als der Halbleitersektor.

Investitionen in Forschung und Entwicklung In % vom Umsatz

Halbleiter als strategisches Gut

Mit den steigenden Anforderungen an die Rechenleistung werden Halbleiter bei vielen Endprodukten zum Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit. Aus diesem Grund lassen sich immer mehr Unternehmen massgeschneiderte Chips fertigen, um sich gegenüber der Konkurrenz einen strategischen Vorteil zu verschaffen.

Das beste Beispiel für diesen Trend ist der TSMC-Grosskunde Apple. Der iPhone-Konzern sicherte sich bereits 2008 mit der 280 Mio. $ teuren Übernahme des Designers P.A. Semi wertvolles Know-how zur Fertigung eigener Chips. Der Deal sorgte damals zwar kaum für Schlagzeilen, doch heute hat Apple eines der besten Design-Teams in der Halbleiterindustrie.

Seit 2010 stattet der Tech-Riese aus dem Silicon Valley seine Geräte mit selbst konzipierten Rechenprozessoren aus. Apples A16-Chipsystem für die neuste iPhone-Generation ist mit 16 Milliarden Transistoren ausgestattet und arbeitet nach eigenen Angaben rund 40% schneller als das nächstbeste Konkurrenzprodukt.

Präsentation von Apples neuster iPhone-Generation im September 2022. Das A16-Chipsystem spielt dabei eine wichtige Rolle. Bild: Apple

Der grosse Vorteil für Apple ist, dass die eigenen Chips auf das iOS-Betriebssystem und andere Komponenten wie das Display und die Kamera abgestimmt sind. Auch verbrauchen sie weniger Strom. Das optimiert das Produkterlebnis für die Nutzer: Mit 18% aller verkauften Geräte ist Apples Anteil am globalen Smartphone-Markt 2022 gemäss dem Researchhaus Counterpoint auf ein neues Rekordniveau gestiegen.

Noch eindrücklicher sind die Zahlen, wenn man den Markt genauer betrachtet. Im Segment für Premium-Geräte ab einem Preis von mehr als 400 $ beträgt Apples Anteil 60%. Ab einen Preis von 1000 $ sind es annähernd 80%. Als Konsequenz davon hat der Konzern letztes Jahr knapp 50% des gesamten Umsatzes im globalen Smartphone-Geschäft erwirtschaftet. Beim operativen Gewinn sind es 85%.

Andere grosse Tech-Konzerne setzen ebenfalls auf strategische Vorteile durch eigene Chips. Alphabet beispielsweise optimiert mit hauseigenem Silikon die Rechenarbeit für künstliche Intelligenz, YouTube und andere Anwendungen. Amazon nutzt als Branchenleader im Cloud-Geschäft die selber entwickelten Graviton-Prozessoren.

Inzwischen konzipieren auch Autokonzerne wie Tesla und Ford ihre eigenen Halbleiter. Der Landmaschinenhersteller John Deere hat bereits 2017 die AI-Firma Blue River Technology für gut 300 Mio. $ gekauft und arbeitet ebenfalls am Design von Chips. Auch Telecom-Kolosse wie China Mobile, SK Telecom aus Südkorea und NTT DoCoMo aus Japan unterhalten vergleichbare Projekte.

Selbst kleinere Unternehmen sehen einen strategischen Nutzen in Chips, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse optimiert sind. Ein Beispiel dafür ist TP-Link Technologies, ein Hersteller von WiFi-Router-Geräten mit Sitz in Hongkong und Shenzhen.

Reshoring im Zeichen geopolitischer Spannungen

In wenigen Branchen sind die Lieferketten so stark globalisiert wie in der Halbleiterindustrie. Ein typischer Chip wird in den USA konzipiert, benötigt Materialien und Maschinen zur Fertigung aus Japan, den Niederlanden und Südkorea, wird in Taiwan produziert, in Malaysia in ein Gehäuse verpackt, in China in ein Endgerät wie ein Smartphone oder ein Notebook eingesetzt, das schliesslich in den USA oder in Europa verkauft wird.

Die Engpässe im Nachgang der Pandemie haben verdeutlicht, wie anfällig dieses komplexe Netz auf Störungen reagieren kann. Die Produktionsschwierigkeiten in der Autoindustrie lösen sich erst jetzt auf. Zugleich nehmen Spannungen mit China zu. Die Abhängigkeit von Standorten, die sich in der Einflusssphäre Pekings befinden, wird deshalb zusehends als Risiko erachtet.

Südkorea kommt mit Schwergewichten wie Samsung Electronics und SK Hynix für 40% der globalen Produktionskapazität für Speicherchips auf. In Taiwan befinden sich annähernd 30% der Fertigungskapazität für Halbleiter, die nicht zum Memory-Segment gehören. TSMC und Samsung Electronics sind momentan die einzigen zwei Unternehmen weltweit, die den modernsten Fabrikationsprozess beherrschen.

Angebot und Nachfrage im globalen Halbleitermarkt Anteil in % USA China Europa, Naher Osten und Afrika Taiwan Japan Südkorea Rest der Welt

Vor diesem Hintergrund gewinnt Industriepolitik in Washington und Brüssel an Unterstützung. Der US-Kongress hat im vergangenen Sommer mit dem CHIPS Act ein Paket von 54 Mrd. $ zur Förderung der heimischen Halbleiterproduktion verabschiedet. In der EU sind ähnliche Massnahmen im Umfang von 43 Mrd. $ angedacht.

Strukturelle Trends wie Reshoring, Nearshoring und Friendshoring bringen damit einen weiteren Umbruch im Halbleitersektor mit sich. Am Standort Amerika sind Projekte zum Ausbau der Fertigungskapazität von 220 bis 260 Mrd. $ in Planung. Die untenstehende Grafik von UBS illustriert, dass seit rund zwei Jahren ein fundamentales Umdenken stattfindet.

Ankündigungen von Projekten zur Produktion von Halbleitern in den USA. Quelle: UBS

Die ersten Grossprojekte zum Bau neuer Chipfabriken wurden 2020 gestartet und werden nächstes Jahr fertiggestellt sein. Intel und TSMC planen in den USA jeweils 40 Mrd. $ an Investitionen zum Ausbau der Produktionskapazität. Beim Speicherchiphersteller Micron Technology sind es rund 25 Mrd. $, bei Samsung 16 Mrd. $ und bei Texas Instruments 14 Mrd. $.

Pläne zum Ausbau der Produktionskapazität in den USA In Mrd. $ Angekündigte Kapitalinvestitionen Staatliche Subventionen (inkl. Steuerrabatte)

Trotz dieser bedeutenden Investments wird Asien auf absehbare Zeit das Produktionszentrum der Halbleiterindustrie bleiben. Die Mentalität ändert sich jedoch selbst am Sitz von TSMC. Der Konzern investierte bisher ausserhalb von Taiwan prinzipiell nicht in bedeutende Kapazitäten und in die neuste Technologie. Umso mehr überrascht, dass er Ende Dezember einen massiven Ausbau seines Projekts in Arizona angekündigt hat.

Der Standort in der Nähe von Phoenix soll nicht nur nennenswerte Volumen produzieren, sondern auch technologisch nur knapp hinter den modernsten TSMC-Werken in Taiwan zurückliegen. Der Grund für den überraschenden Gesinnungswandel liegt wohl nicht zuletzt an steuerlichen Anreizen und dem Druck von Apple als wichtigstem Kunden, der seine Lieferketten geografisch diversifizieren will.

Chancen im nächsten Zyklus

Für Investorinnen und Investoren spielen sich diese fundamentalen Trends zu einem spannenden Zeitpunkt ab. Nach einem gewaltigen Boom hat sich die Nachfrage nach Halbleitern seit letztem Sommer rasch abgekühlt. Nachdem der globale Umsatz 2021 um 26% stieg, hat im vergangenen Jahr bloss noch eine Zunahme von 3% resultiert.

Globale Halbleiterverkäufe Veränderung zum Vorjahr, in %

Gemäss den aktuellsten Daten hat sich die rückläufige Entwicklung im Dezember akzentuiert. Der weltweite Umsatz sank um 18% im Vorjahresvergleich. Im besonders volatilen Segment Speicherchips brachen die Verkäufe über 46% ein.

Globale Halbleiterverkäufe Veränderung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahresmonat, in % Gesamte Halbleiterindustrie Speicherchips

Die Frage lautet somit, wann der Zyklus wieder noch oben dreht. Halbleiteraktien werden den Boden geraume Zeit vorher antizipieren oder machen das möglicherweise bereits: Der PHLX Semiconductor Index mit dreissig führenden Konzernen hat seit dem Tief von Mitte Oktober 45% gewonnen.

PHLX Semiconductor Index Kursentwicklung seit Anfang 2022, in % PHLX Semiconductor Index S&P 500

Manche Titel wie Nvidia, ASML, Lam Research oder AMD verzeichnen Avancen von 50 bis 100%. An der Schweizer Börse haben die Branchenzulieferer VAT Group, Comet und Inficon rund 40 bis 50% an Terrain gut gemacht.

Wie sich in den vergangenen Wochen während der Saison der Quartalsabschlüsse herauskristallisiert hat, rechnen die meisten Unternehmen mit einer Aufhellung im zweiten Halbjahr. Erfahrungsgemäss ist ihre Visibilität jedoch ausgesprochen gering. Die Prognosen auf eine Erholung im späteren Jahresverlauf basieren damit primär auf dem Prinzip Hoffnung.

Ein Segment, das relativ bald einen Boden finden könnte, sind Mobilfunkchips. Es dürfte unter anderem von einer Belebung des Schlüsselmarkts China profitieren. Als Branchenleader ist Qualcomm attraktiv für eine Revitalisierung der Nachfrage positioniert. Die Aktien sind günstig bewertet und zahlen eine anständige Dividende von 2,3%.

Signale für eine Stabilisierung könnten im zweiten oder dritten Quartal auch im Markt für PC- und Notebook-Geräte aufleuchten. Das spricht für Unternehmen wie Intel und AMD, die in diesem Segment einen bedeutenden Teil der Einnahmen erwirtschaften. Viel Kurspotenzial steckt bei einem Comeback in Intel. Der Konzern befindet sich jedoch in einer existenziell bedrohlichen Lage, weshalb Investments enorm riskant sind. Wer sich engagiert, muss auf eine Kürzung der Dividende gefasst sein.

Demgegenüber ist der Abschwung in Endmärkten wie der Industrie und der Autobranche noch nicht weit fortgeschritten. Die Aktien führender Hersteller wie Analog Devices, ON Semiconductor oder STMicroelectronics bewegen sich auf einem Rekordhoch. Auch die Titel von Texas Instruments haben in diesem Zyklus bislang kaum Einbussen erlitten. Wir raten deshalb speziell in diesem Segment zur Vorsicht.

Deep Diving

An dieser Stelle präsentieren wir wie immer einige Links, die einen vertieften Einblick in ein aktuelles Thema geben:

Benedict Evans ist einer der meist beachteten Vordenker, wenn es um die fundamentalen Entwicklungen im Tech-Sektor geht. Jedes Jahr erstellt er eine umfassende Präsentation, die sich mit zahlreichen Grafiken den wichtigsten Trends in der Branche widmet. Dieses Jahr heisst der Titel: «The New Gatekeepers», wobei sich ein spezieller Fokus auf E-Commerce, Online-Werbung und künstliche Intelligenz richtet.

geht. Jedes Jahr erstellt er eine umfassende Präsentation, die sich mit zahlreichen Grafiken den wichtigsten Trends in der Branche widmet. Dieses Jahr heisst der Titel: «The New Gatekeepers», wobei sich ein spezieller Fokus auf E-Commerce, Online-Werbung und künstliche Intelligenz richtet. Dieser Link geht in eine ähnliche Richtung: Präzise Nutzerdaten sind in der Werbeindustrie eine gefragte Ware. Das wissen nicht nur Tech-Riesen wie Alphabet, Amazon und Meta Platforms, sondern auch die Giganten der Telecom-Industrie. Vor wenigen Tagen hat die EU-Wettbewerbskommission Orange, Deutsche Telekom, Telefónica und Vodafone die Gründung eines Joint Venture für ein Online-Werbenetzwerk erlaubt. Das Magazin «TechCrunch» geht in diesem Artikel auf die Bedeutung des Entscheids ein.

erlaubt. Das Magazin «TechCrunch» geht in diesem Artikel auf die Bedeutung des Entscheids ein. Es ist ein Phänomen, dessen Ausmass sich nur schwierig beziffern lässt: Für Halbleiter existiert wie bei fast allen Produkten ein reger Handel mit Fälschungen und Imitaten. Eine Schlüsselrolle spielt der Schwarzmarkt in China. Der Video-Blog «Asianometry» wirft ein Schlaglicht auf das illegale Geschäft mit Computerchips, das speziell im Zug der jüngsten Engpässe stark floriert hat.

Und zum Schluss noch dies: Sludge

Wer hin und wieder auf sozialen Medien wie TikTok, Instagram, Twitter oder YouTube unterwegs ist, hat es vermutlich auch schon gesehen: Beiträge, die zwei oder sogar drei verschiedene Videos gleichzeitig zeigen, sind neuerdings im Trend.

Hier ein Beispiel, das einen simultanen Zusammenschnitt aus Sequenzen der Zeichentrickserie «Family Guy», dem Smartphone-Spiel «Subway Surfers» sowie einer zufälligen Bastelei mit Knetmasse zeigt. Genannt werden die bizarren Collagen Sludge-Videos, wobei das Wort auf Deutsch Matsch oder Schlamm bedeutet.

Was steckt dahinter? Im ständigen Wettbewerb um Aufmerksamkeit wird versucht, Nutzer möglichst lange an einen Beitrag zu fesseln. Statt nach einem kurzen Blick auf den Ausschnitt aus «Family Guy» zum nächsten Beitrag weiterzuscrollen, bleibt man hängen. Die Augen wandern zu den anderen Videos auf dem gleichen Bildschirm.

Das wiederum merkt der Software-Algorithmus, der uns auf Plattformen wie TikTok laufend neue Beiträge in den unendlichen Strom aus verschiedenen Inhalten einspielt. Das betreffende Video klettert in der Rangliste der populärsten Beiträge nach oben und erscheint vermehrt auf dem Bildschirm anderer Nutzer.

Der Effekt lässt sich messen. Wie ein Ersteller von Sludge-Videos gegenüber «Bloomberg News» sagt, werden diese achtmal länger gesehen als ein durchschnittlicher Beitrag auf TikTok. Nach eigenen Angaben kann er so rund 1000 $ pro Monat verdienen, da die Plattform die beliebtesten Beiträge mit einem Entgelt belohnt.

Sludge-Videos sind eine weitere Strategie, um den Algorithmus auf sozialen Medien «auszutricksen». Ein ähnliches Phänomen nennt sich «Rage Farming». Dabei wird versucht, Nutzer zu Emotionen wie Wut und Ärger zu provozieren, sodass sie sich betroffen fühlen und einen Beitrag kritisch kommentieren. Auch das hilft, Inhalte möglichst breit zu streuen.

Nach Jahren der öffentlichen Entrüstung über alle möglichen politischen und sozialen Kontroversen scheinen allerdings immer mehr Menschen gegenüber solchen Manipulationsversuchen abgestumpft. Gut denkbar ist daher, dass auch der Effekt von Sludge-Videos an Wirkung verliert und vom nächsten, vielleicht noch merkwürdigeren Trend abgelöst wird.

Fest steht jedenfalls, dass die Aufmerksamkeitsspanne auf Social-Media-Plattformen immer kürzer wird. Angesichts der Zeit und Energie, die mit solchen Tricks verschwendet wird, wäre es vielleicht generell eine gute Idee, das Smartphone öfter mal zur Seite zu legen.

Herzliche Grüsse von der US-Westküste und hoffentlich bis nächste Woche,

Christoph Gisiger