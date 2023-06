The Pulse Ein Börsenleitfaden für den Ernstfall einer Rezession Die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs ist gestiegen. The Market zeigt, worauf Investoren achten sollten und wie sie sich positionieren können.

Die Lage hat sich stabilisiert, zumindest für den Moment. An den amerikanischen Börsen ging der Leitindex S&P 500 am Dienstagabend 1,3% fester aus dem Handel, getragen von Kursgewinnen in den Sektoren Finanzen und Energie.

Die meisten grossen Tech-Werte haben sich gestern ansprechend entwickelt, vorab Alphabet, Amazon und Meta Platforms. Der Large-Cap-Index Nasdaq 100 rückte 1,4% vor und nähert sich dem Hoch von Anfang Februar. Im Jahresvergleich hat das Branchenbarometer den Rückstand zum S&P 500 inzwischen fast vollständig aufgeholt.

Heute Mittwoch richtet sich der Fokus auf das Federal Reserve. Mit der Beruhigung der Märkte seit Anfang Woche haben sich die Erwartungen zugunsten einer weiteren Straffung der Geldpolitik verschoben.

Aktuell indizieren Futures-Kontrakte eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass die US-Notenbank das Zielband für den Leitzins abermals um einen Viertelprozentpunkt auf 4,75 bis 5% anhebt. Trifft das ein, setzt das Fed den schärfsten Kurs in einem Zinszyklus seit Anfang der Achtzigerjahre fort.

Wichtiger wird, was Fed-Chef Jerome Powell zum Ausblick sagt. «Es ist schwer zu argumentieren, dass wir [die Geldpolitik] zu stark gestrafft haben. Das bedeutet, dass wir weiter straffen müssen», hatte er während der Anhörung vor dem US-Kongress vor zwei Wochen noch selbstsicher behauptet. Seither hat sich das Bild mit den Erschütterungen im Bankensektor fundamental verändert.

Es könnte sich als Ironie des Schicksals herausstellen: Powells Aussagen haben vermutlich den Zenit in diesem Zyklus markiert. Die Rendite zweijähriger Treasuries, ein guter Vorlaufindikator zum US-Leitzins, erreichte genau zu diesem Zeitpunkt mit 5,05% den höchsten Stand seit Sommer 2007. In einer markanten Abwärtsbewegung ist sie seither auf weniger als 4,2% gesunken.

Das Fed befindet sich in der prekären Situation, dass es nun gleich zwei Probleme gleichzeitig bekämpfen muss: die Inflation und die Gefahr einer Destabilisierung des Finanzsystems. Das führt zur Absonderlichkeit, dass es die Bedingungen an den Kreditmärkten mit der heute erwarteten Zinserhöhung weiter verhärtet, während es mit Notfallmassnahmen Liquidität in den Bankensektor schüttet.

Treffend beschreibt das Dilemma Marko Kolanovic, Chefmarktstratege von JPMorgan: «Das Fed steht am Mittwoch vor einer schwierigen Aufgabe», hält er in einer Einschätzung fest. «Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, ist wahrscheinlich bereits überschritten – eine sanfte Landung ist jetzt unwahrscheinlich, da das Flugzeug ins Trudeln geraten ist (mangelndes Vertrauen der Märkte) und die Motoren ausfallen werden (Kreditvergabe der Banken).»

Im Klartext: Das Risiko einer Rezession nimmt deutlich zu. Aus diesem Grund geht «The Pulse» in der heutigen Ausgabe der Frage nach, was Investorinnen und Investoren für den Ernstfall beachten sollten.

Der zuverlässigste Indikator für eine Rezession

Zugegeben, auf den ersten Blick deuten die Daten zur amerikanischen Wirtschaft nicht auf die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Abschwungs hin. Das gilt speziell für die robuste Verfassung des Arbeitsmarktes, wo das Stellenwachstum in den letzten Monaten anhaltend solid war und die Arbeitslosenrate sich auf historisch tiefem Niveau bewegt.

Dazu allerdings zwei Bemerkungen: Erstens ist der Arbeitsmarkt ein nachlaufender Indikator, was die künftige Konjunkturentwicklung angeht. Das heisst, eine bevorstehende Rezession macht sich meist erst mit oder kurz vor dem Beginn in den Jobdaten bemerkbar. Zweitens verschlechtern diese sich dann sehr schnell, wenn der Abschwung einmal beginnt.

Dazu ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Am Vorabend der globalen Finanzkrise verharrte die Arbeitslosenquote ab Herbst 2006 zunächst für rund zwölf Monate konstant auf dem niedrigsten Stand im damaligen Wirtschaftszyklus. Das, obschon es im Gebälk des Häusermarkts bereits krachte. Dann stieg sie ab November 2007 rasch von 4,7 auf 10% bis im Oktober 2010 an. Offiziell hatte der Konjunkturabschwung im Dezember 2007 begonnen.

Anders gesagt: Ein rapider Anstieg der Arbeitslosenquote ist ein deutliches Warnsignal. Für den Bond-Investor Jeffrey Gundlach zum Beispiel ist der beste Indikator für eine unmittelbar bevorstehende Rezession der Moment, wenn die Quote den gleitenden Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate nach oben durchkreuzt.

In der folgenden Grafik wird dieser Sachverhalt seit Mitte der Sechzigerjahre dargestellt. Jedes Mal, wenn die Arbeitslosenquote den gleitenden Durchschnitt überstieg, dauerte es höchstens noch ein paar Monate, bis der Abschwung begann.

Um dieses Muster noch etwas besser zu veranschaulichen, wird hier die gleiche Entwicklung seit Mitte der Achtzigerjahre illustriert.

Wie sich der Grafik ebenfalls entnehmen lässt, ist dieser Prozess heute bereits weit fortgeschritten. Mit den Anspannungen im Finanzsektor steige die Gefahr einer Rezession zusätzlich, befürchtet Ian Shepherdson vom vielbeachteten Researchdienst Pantheon Macroeconomics. Aus seiner Sicht ist die Bankenkrise ein «deflationärer Event».

«Lassen Sie sich nicht von den starken Konjunkturdaten zu Beginn des Jahres täuschen; die wirtschaftliche Aktivität wurde durch eine lange Periode mit ungewöhnlich warmem Wetter angekurbelt», sagte Shepherdson Anfang Woche während eines Webinars zu den Konjunkturaussichten in den USA.

«Im Frühjahr wird die Aktivität wieder in den Abwärtstrend übergehen, und die Wirtschaft könnte leicht in eine Rezession kippen», führte er aus. «Dies, dank dem kumulativen Effekt der aggressiven Straffung der Geldpolitik durch das Fed und – besonders wichtig – der weiteren Verschärfung der Kreditvergabestandards bei den Banken.»

Das Verhalten der Börsen in einem Abschwung

Deutliche Rezessionssignale gehen ebenso von den Finanzmärkten aus. Wie wir vergangene Woche berichteten, ist die Zinskurve deutlich steiler geworden. Hebt sich die Inversion vollständig auf, geht es erfahrungsgemäss nicht lange, bis die Wirtschaft in eine Phase der Kontraktion eintritt.

Natürlich kann es auch anders kommen. Das Geschehen an den Börsen richtet sich jedoch an Wahrscheinlichkeiten von Szenarien aus, und die Chancen für einen Abschwung nehmen zu. Deshalb erscheint es aus einer Investmentperspektive lohnenswert, sich darauf gefasst zu machen.

Befassen wir uns also kurz mit der Historie. Wie diese Tabelle von Bank of America auf Basis von Daten seit 1950 zeigt, gibt der US-Leitindex S&P 500 im Lauf einer Rezession typischerweise rund 27% nach, wobei die Korrekturphase in der Regel etwa fünfzehn Monate dauert. Die Unternehmensgewinne sinken im Schnitt etwa 17%.

Nicht alle Unternehmen sind von einem Abschwung gleichermassen betroffen. Gemäss der folgenden Grafik befinden sich die US-Börsen gegenwärtig in der Phase 3, in welcher sich der Wirtschaftszyklus im späten Stadium befindet. Nach Anlagefaktoren schneiden in dieser Zeit üblicherweise defensive Aktien mit Eigenschaften wie hohen Dividenden, hochwertiger Qualität und geringem Risiko am besten ab.

Ähnlich verhält es sich in Phase 4, dem Abschwung bzw. der Rezession. Unternehmen mit hoher Qualität, geringem Risiko und bedeutender Grösse halten sich am besten. Auffällig ist zum letzten Punkt, dass sich Mega Caps, wie sie zum Beispiel im XLG-EFT mit den grössten fünfzig Aktien aus dem S&P 500 enthalten sind, seit einigen Wochen deutlich besser entwickeln als Small Caps. Ein wesentlicher Teil dieser Outperformance ist den defensiven Stärken von Big Tech zu verdanken.

Ein differenziertes Bild ergibt sich, wenn man einzelne Sektoren betrachtet. Im späten Stadium des Konjunkturzyklus (Phase 3) weisen Aktien aus den Bereichen Gesundheit und Basiskonsum die beste Performance aus. Im Abschwung (Phase 4) halten sich die Sektoren Kommunikationsdienste und Gesundheit ansprechend.

Interessanterweise ist das bessere Abschneiden im Vergleich mit dem Index während einer Rezession jedoch bei zyklischen Konsumwerten und bei Titeln von IT-Unternehmen am grössten. Der Grund liegt wohl darin, dass die Börsen vorausschauen und ab einem gewissen Punkt beginnen, den nächsten Aufschwung zu antizipieren.

Historische Parallelen und Besonderheiten

Das sind selbstverständlich nur grobe Anhaltspunkte. Jede Rezession hat spezifische Ursachen und nimmt ihren eigenen Verlauf.

In gewisser Hinsicht lassen sich die aktuellen Entwicklungen in den USA mit dem Konjunkturabschwung in den frühen Neunzigerjahren vergleichen. Eine Krise bei den Sparkassen und ein massiver Anstieg der Energiepreise wegen des Golfkriegs setzten der Wirtschaft seinerzeit zu.

Der Nasdaq Composite Index erreichte Mitte Juli 1990 das letzte Hoch und fiel bis Mitte Oktober 31%. Dann setzte eine deutliche Erholung ein, worauf die Verluste im folgenden März wettgemacht waren.

Im Vergleich zu damals gibt es allerdings wesentliche Unterschiede. Die Weltwirtschaft spürt noch immer die Nachwirkungen der Pandemie (ein Jahrhundertereignis) und an den Börsen hat sich schon seit Herbst das Narrativ einer Rezession ausgebreitet. Selten ist ein Abschwung mit mehr Gewissheit erwartet worden.

Hinzu kommt, dass die Aktienmärkte bereits im vergangenen Jahr in einen Bärenmarkt gefallen sind. Der S&P 500 büsste im Verlauf der Korrektur zeitweise über 25% ein und notiert noch immer knapp 17% unter dem Höchst von Anfang Januar 2022. Der Nasdaq 100 brach bis zu 36% ein und hat sich ebenfalls noch längst nicht vollständig erholt.

Im Tech-Sektor hat nach dem massiven Digitalisierungsschub während der Pandemie zudem bereits im zweiten Halbjahr 2022 de facto eine Rezession eingesetzt. Die miserablen Abschlüsse zum dritten und vierten Quartal zeugen davon. Auch für die ersten drei Monate in diesem Jahr werden keine guten Zahlen erwartet. Generell erscheint die Gefahr von Enttäuschungen damit weniger gross als in anderen Branchen.

Das grösste Risiko bei einem Abschwung liegt unserer Meinung nach im Halbleitersektor. Aktien von Chipkonzernen und Equipmentherstellern verhalten sich besonders zyklisch und korrelieren eng mit dem globalen Einkaufsmanagerindex zur Industrie.

Seit Oktober hat der PHLX Semiconductor Index mit der Öffnung der chinesischen Wirtschaft entsprechend Auftrieb verspürt. Die Bewertung vieler Chipaktien ist dadurch auf ein überaus anspruchsvolles Niveau geklettert. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate notiert die Prämie zum S&P 500 derzeit sogar auf einem Rekordhoch.

Falls sich die Hoffnung in der Halbleiterindustrie auf eine Erholung im zweiten Halbjahr als Trugschluss erweisen sollte, ist die Gefahr einer erneuten Korrektur daher beträchtlich. Abgesehen von wenigen Spezialfällen wie Intel oder Qualcomm sehen wir in diesem Segment denn auch kaum Anlagemöglichkeiten mit einem attraktiven Verhältnis von Chancen zu Risiken.

Generell favorisieren wir Konzerne mit soliden Bilanzen und einem robusten Geschäftsmodell mit hohen Markteintrittsbarrieren. Klassische Beispiele sind der Google-Mutterkonzern Alphabet und Meta Platforms. Auch Cisco Systems fällt in diese Kategorie. Trotz der eher zyklischen Natur des Retail-Geschäfts trauen wir auch Amazon weiterhin Kurspotenzial zu.

Und zum Schluss noch dies: Moonfall

Kühne Pläne zur Eroberung des Weltraums hatten während der Spekulationsblase von 2020/21 Hochkonjunktur. Ein Paradebeispiel dafür ist Virgin Orbit. Das Unternehmen aus dem Grossraum Los Angeles kam Ende 2021 über einen SPAC-Deal an die Börse und erreichte im Januar 2022 eine Spitzenbewertung von über 3,5 Mrd. $.

Das ist lange her. Inzwischen gibt es Geld nicht mehr zum Nulltarif, und die Euphorie um unprofitable Tech-Unternehmen ist verflogen. Die Marktkapitalisierung von Virgin Orbit ist 95% auf 175 Mio. $ implodiert – und selbst das ist wohl noch zu hoch, zumal Spekulationen über eine baldige Konkurserklärung die Runde machen.

Das Unternehmen mit rund 750 Mitarbeitenden ist eng mit der Virgin-Gruppe von Sir Richard Branson verbunden. Der britische Milliardär und «Space Lord» hatte es 2017 von der grösseren Schwesterfirma Virgin Galactic abgespalten, die Weltraum-Tourismus massentauglich machen will. Zweitgrösster Aktionär nach Branson ist Mubadala, der Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate.

Virgin Orbit sollte eigentlich Satelliten in den Weltraum transportieren. Die Firma hat dazu ein System entwickelt, bei dem ein modifizierter 747 Jumbo-Jet während des Flugs eine unter der Trägerfläche befestigte Rakete abschiesst. Bei der letzten Mission diesen Januar kam es allerdings erneut zu einer Panne. Der Aktienkurs stürzte an diesem Tag bis zu 20% ab.

Ein Konkurs wäre für Branson ein beträchtliches Problem. Virgin Galactic ist massgeblich von Virgin Orbit abhängig, weil das Unternehmen die Raketen und das Lufttransportsystem von Virgin Orbit nutzen will, um Passagiere in die Umlaufbahn der Erde zu bringen. Geht Virgin Orbit Pleite, muss Virgin Galactic einen neuen Partner für Weltraumflüge finden, womit das Vorhaben vermutlich noch teurer wird.

Auch Virgin Galactic hat sich an der Börse als Rohrkrepierer erwiesen. Die unprofitable Firma öffnete sich bereits im Oktober 2019 durch eine SPAC-Transaktion dem Publikum, wobei der windige Venture-Capital-Investor Chamath Palihapitiya involviert war. Die Kapitalisierung erreichte im Sommer mit fast 13,5 Mrd. $ den Zenit. Seither ist sie um mehr als 90% eingebrochen.

Für die meisten Kleinanleger dürfte das Weltraumabenteuer damit keinen schönen Ausgang genommen haben. Was die Bilanz von Branson und Palihapitiya mit ihren Investments betrifft, ist die Sache weniger klar. Zumindest Palihapitiya dürfte Kasse gemacht haben. Er verkaufte im März 2021 Titel von Virgin Galactic im Wert von knapp 213 Mio. $, nachdem er bereits im Dezember zuvor Anteile für 98 Mio. veräussert hatte.

Branson soll im Lauf der Jahre angeblich «ungefähr» 1 Mrd. $ in seine Virgin Orbit investiert haben. Genau eruieren lässt sich das nicht. Dokumente der US-Börsenaufsicht SEC belegen aber, dass er über seine Beteiligungsgesellschaft Virgin Investments ab April 2021 in drei Transaktionen für insgesamt 750 Mio. $ Titel von Virgin Galactic veräussert hat.

Wie es heisst, sucht Virgin Orbit schon seit Monaten nach einer finanziellen Rettungsleine. Branson ist anscheinend nicht bereit oder nicht in der Lage, neues Geld einzuschiessen. Gemäss dem Börsensender «CNBC» konzentriert er sich nun stattdessen auf die «Rettung» von Vermögenswerten.

