Video Der Kollaps der Silicon Valley Bank: die wichtigsten Antworten Der Kollaps der Silicon Valley Bank hat eine Schockwelle durch die globalen Finanzmärkte gesandt. Wie kam es dazu, und wie geht es jetzt weiter? Das neue «The Market Deep Dive»-Video liefert die wichtigsten Antworten.

Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA am 10. März 2023 – hier lesen Sie alle wichtigen Details und Antworten dazu – hat eine Schockwelle durch die globalen Finanzmärkte gesandt.

Wie kam es dazu? Was steht dahinter, und wie geht es jetzt weiter?

Das neue «The Market Deep Dive»-Video zeigt die Hintergründe und beantwortet die wichtigsten Fragen:

Das Wichtigste im Überblick: Minute 00:34

Was hat die Krise ausgelöst?: 03:16

Weshalb kam es zu diesem Bank Run?: 06:40

Ist die SVB ein Einzelfall?: 10:50

Wie gross ist die Ansteckungsgefahr?: 14:28

Funktionieren die Rettungsmassnahmen?: 17:09

Wie geht es jetzt weiter?: 20:26

Sind auch Banken und Versicherungen in Europa in Gefahr?: 24:59

