Video Dividenden-Aktien für 2023 Die «Dogs of the Dow»-Strategie kauft jeweils zu Beginn des Jahres die zehn Aktien im Dow Jones Industrial mit der höchsten erwarteten Dividendenrendite. Das gleiche Konzept lässt sich für Schweizer und deutsche Aktien anwenden.

Die «Dogs of the Dow»-Strategie kauft jeweils zu Beginn des Jahres die zehn Aktien im Dow Jones Industrial Average mit der höchsten erwarteten Dividendenrendite. Diese Aktien werden «Dogs» genannt, weil sie an den Börsen tendenziell zurückgeblieben sind und ihre hohe Dividendenrendite eine Unterbewertung anzeigen könnte.

Analog zu den «Dogs of the Dow» lassen sich auch die «Dogs of the SLI» zum Swiss Leader Index oder die «Dogs of the Dax» zum deutschen Aktienmarkt ermitteln. Hier lesen Sie die Details dazu.

Das «The Market Deep Dive»-Video zeigt die Hintergründe:

