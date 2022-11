Video Tech-Aktien und der Fluch der Nifty Fifty Ein Jahr ist seit dem Höchst im Nasdaq 100 vergangen, viele Tech-Darlings sind 50% und mehr gefallen. Wann werden sie ihre alten Höchststände wieder erreichen? Das neue «The Market Deep Dive»-Video liefert Anhaltspunkte.

Viele Technologie-Aktien haben nach einem mehrjährigen Boom seit ihrem Höhepunkt im November 2021 mehr als 50% eingebüsst. Einstige «Darlings» wie Tesla, Meta (Facebook), Nvidia oder Netflix sind tief gefallen.

Wann werden sie ihre alten Höchststände wieder erreichen? Ein Blick auf die Erfahrung mit der «Nifty Fifty»-Blase liefert Anhaltspunkte: In den späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahren waren qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen in den USA gefragt; Aktien wie IBM, Disney, Coca-Cola, Polaroid oder Xerox zählten zum Besten, was die New Yorker Börse zu bieten hatte.

1973 platzte die Blase.

Das «The Market Deep Dive»-Video zeigt, wie es danach mit den gefallenen Höhenfliegern weiterging:

