Video Wie verhalten sich die Aktienmärkte in einer Rezession? Die Vorlaufindikatoren sowie die Struktur der Zinskurve signalisieren für 2023 eine erhebliche Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Das «The Market Deep Dive»-Video zeigt, was die Muster früherer Rezessionen für die Börsen lehren.

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass Teile der Weltwirtschaft, inklusive die USA und Europa, im Verlauf des Jahres 2023 in eine Rezession fallen werden.

Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie sich die Börsen – gemessen am S&P-500-Index – normalerweise in einem zyklischen Abschwung verhalten und wann der Zeitpunkt für den Einstieg gekommen ist. Das neue «The Market Deep Dive»-Video zeigt die Hintergründe:

