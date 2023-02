Zertifikate Hohe Qualität zahlt sich aus: Das The Market Best Ideas Portfolio Tracker-Zertifikat (SSPA-Kategorie 1300) auf den

«The Market Best Ideas Portfolio Index».



Valor: 56'238'816 Symbol: TMBITQ ISIN: CH0562388162

Highlights

Qualität als Auswahlkriterium

Diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Schweizer Aktien, ergänzt mit ausgewählten ausländischen Titeln

Professionell und aktiv verwaltet

Handelbar an der Schweizer Börse SIX

Thesaurierend

Verwaltungsgebühr (TER): 0,75% p.a.

Das Tracker-Zertifikat wird seit Mitte Januar 2021 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Als Vergleichsindizes dienen der Swiss Peformance Index (SPI) sowie der MSCI World Total Return Index in Franken und in Dollar:

Die Redaktion von The Market berichtet monatlich über die Entwicklung des Portfolios.

Der tägliche Kursverlauf des Portfolios kann hier verfolgt werden.

- Das Datenblatt zum Tracker-Zertifikat finden Sie hier

- Das Key Information Document (KID) finden Sie hier

Qualität als Auswahlkriterium

Das Best Ideas Portfolio enthält eine Auswahl der aussichtsreichsten Anlageideen der Redaktion von The Market. Dabei steht nicht der kurzfristige, spekulative Kursgewinn im Fokus, sondern die Qualität der ausgewählten Aktien. Das Portfolio eignet sich für Investoren mit langem Anlagehorizont.

Die Qualitätskriterien in der Auswahl sind:

Eine hohe und über den Zyklus möglichst stabile Kapitalrendite (Return on Invested Capital, ROIC), die über den Kapitalkosten des Unternehmens liegt.

Eine überdurchschnittlich solide Bilanz: Nur in Ausnahmefällen beträgt das Verhältnis von Nettoschulden zum betrieblichen Cashflow (Ebitda) mehr als das Zweifache. Zahlreiche Unternehmen im Portfolio sind komplett schuldenfrei.

Schafft nachhaltig Wert für den Aktionär, was sich in einer stetig steigenden Dividendenausschüttung und/oder in einem stetig steigenden materiellen Buchwert pro Aktie ausdrückt.

Risikopositionen

Als Arrondierung für die Qualitätswerte kann das Portfolio Risikopositionen aufnehmen: Das sind Unternehmen, die die oben beschriebenen Qualitätskriterien nicht restlos erfüllen, denen die Redaktion von The Market aber die Fähigkeit zutraut, ihre Leistung zu steigern. Typischerweise sind das Unternehmen, die sich in einer Turnaround-Situation befinden, die mit einer temporären Marktschwäche zu kämpfen haben oder die unter der Führung eines neuen Managements stehen.

Ausrichtung

Das Portfolio ist primär auf die Schweiz ausgerichtet, es enthält aber auch ausgewählte Unternehmen aus dem Ausland. Damit können Sektoren berücksichtigt werden, die in der Schweiz kaum vertreten sind, zum Beispiel Technologie, Rohstoffe und Energie. Als ungefährer Richtwert besteht der Aktienanteil des Portfolios zu 70% aus Schweizer und zu 30% aus ausländischen Titeln. Aus taktischen Gründen enthält das Portfolio eine Cashposition.

Zusammensetzung

Die folgende Tabelle zeigt das Portfolio per Ende Januar 2023 im vollen Umfang:

Das erwähnte Finanzprodukt ist ein derivatives Finanzinstrument.

Derivative Finanzinstrumente qualifizieren sich nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz.

Term Sheet

Basisinformationsblatt KID