Zertifikate Vermögensaufteilung mit ETF: The Market Asset Allocation Portfolio Tracker-Zertifikat (SSPA-Kategorie 1300) auf den «The Market Asset Allocation Portfolio Index».



Valor: 113'975'794 Symbol: TMAAPZ ISIN: CH1139757947

Highlights

Ausgewogenes ETF-Portfolio mit einer Transaktion

Breite Streuung von Risiken

Transparent und aktiv von The Market verwaltet

AAA-Emittent (Zürcher Kantonalbank)

Thesaurierend

Tiefe Gesamtkosten (TER) von 0,6% p.a.

Das Tracker-Zertifikat wird an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Als Vergleichsbarometer dienen der Pictet-BVG-40-Index und der

Pictet-BVG-60-Index:

Die Redaktion von The Market berichtet hier über die Entwicklung des Portfolios.

Der tägliche Kursverlauf des Portfolios kann hier verfolgt werden.

Valor: 113’975’794 Symbol: TMAAPZ Währung: CHF Börse: SIX

ISIN: CH1139757947 Ausschüttungsform: Thesaurierend



- Das Datenblatt zum Tracker-Zertifikat finden Sie hier

- Das Key Information Document (KID) finden Sie hier

Die Anlagephilosophie

Das Ziel der Asset Allocation von The Market ist es, Anlegerinnen und Anlegern eine kostengünstige und bequeme Möglichkeit zu bieten, ihr Vermögen breit diversifiziert zu investieren.

Bei der Asset Allocation geht es um die Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Rohstoffe, Immobilien und andere Vermögenswerte. Innerhalb dieser breiten Anlagekategorien kann eine weitere Aufteilung vorgenommen werden: etwa in Schweizer und ausländische Obligationen, in Schweizer und ausländische Aktien, usw. Indem gewisse Segmente über- oder untergewichtet werden, kann ein besseres Risiko-Rendite-Profil erreicht werden.

In der Auswahl der einzelnen Positionen wird auf eine breite Diversifikation über Regionen und Anlageklassen hinweg geachtet. The Market versucht, die Anlagen so aufeinander abzustimmen, dass die Asset Allocation möglichst robust ist, d.h. sich in unterschiedlichen Marktszenarien bewährt, aber dennoch eine insgesamt ansprechende Performance erzielt. Wird eine Anlageklasse als extrem unattraktiv eingeschätzt, nimmt sich The Market die Freiheit, sie im Depot nicht zu berücksichtigen.

Die Asset Allocation eignet sich für Anlegerinnen und Anleger mit einem langen Anlagehorizont und wird ausschliesslich mittels Exchange Traded Funds (börsengehandelte Indexfonds) umgesetzt. Die Auswahl der einzelnen Instrumente wird auf Basis des makroökonomischen Umfelds, fundamentaler Faktoren (z.B. der Bewertung) sowie markttechnischer Signale vorgenommen.

Das Ziel der aktiv gestalteten Mischung ist, über einen langfristigen Anlagehorizont eine attraktive Gesamtperformance zu erreichen. Per 31. März 2023 besteht das Portfolio zu rund 55,4% aus Aktien, 17,6% Cash, 15,5% Edelmetallen und 11,5% Anleihen.

Quelle: themarket.ch

Zusammensetzung des Portfolios

Die untenstehende Tabelle liefert die Auswahl an ETF, aus denen sich die The Market Asset Allocation zusammensetzt. Bei der Selektion wird unter anderem auf die Verwaltungskosten und die Liquidität des Produkts geachtet. Bei der Nachbildung des zugrundeliegenden Index wird der physischen Replikation in der Regel der Vorzug gegeben. Bei Aktien werden die Währungsrisiken normalerweise nicht abgesichert. Schliesslich soll der ETF an der SIX kotiert sein und die Dividenden reinvestieren (thesaurieren) und nicht ausschütten.

Das erwähnte Finanzprodukt ist ein derivatives Finanzinstrument.

Derivative Finanzinstrumente qualifizieren sich nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument dient Werbezwecken. Dieses Dokument richtet sich an Investoren mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz.

Dieses Dokument wurde von der The Market Media AG und der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Sie bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages noch eine Einladung zur Offertstellung für Produkte und Dienstleistungen. Es stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Erwerb, das Halten oder den Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Der Empfänger sollte die Informationen vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen überprüfen. Für die Einschätzung juristischer, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird dem Empfänger empfohlen, sich durch Fachpersonen beraten zu lassen.

Dieses Dokument stellt weder ein (Basis-)Prospekt noch endgültige Bedingungen oder ein Basisinformationsblatt dar. Der Basisprospekt, die endgültigen Bedingungen sowie ein allfälliges Basisinformationsblatt sind bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über www.zkb.ch/finanzinformationen kostenlos erhältlich. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Mit Ihrem Anruf stimmen Sie stillschweigend der Aufzeichnung zu. © 2022 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.



